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格力电器盈利不分红对中小投资者或不是坏事

格力电器盈利不分红对中小投资者或不是坏事
2018年04月27日 01:26 新京报
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　　格力电器盈利不分红对中小投资者或不是坏事

　　公司观察

　　对于公司来说，重要的是把公司经营好，这就是对投资者最好的回报。

　　在4月25日发布的2017年年报里，典型的白马蓝筹股格力电器做了一件“非典型”的事情，称无分红计划。4月26日，公司还因此收到深交所关注函，要求其说明未进行现金分红的具体原因及合理性，说明是否切实保护了中小投资者的利益。

　　年报数据显示，格力电器2017年业绩靓丽，实现营收1482.9亿元，同比增36.92%；净利润224亿元，同比增44.87%，公司的基本每股收益为3.72元。面对这样一份优异的年报，该公司却推出了不分红的利润分配方案。在目前管理层高度重视上市公司现金分红的大背景下，格力电器无疑是往监管的“枪口”上撞。

　　格力电器给出了不分红的原因：根据2018年经营计划和远期产业规划，公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司需做好相应的资金储备。公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。

　　但市场似乎对其给出的理由并不买账。4月26日，格力电器开盘跌停。受格力电器不分红的影响，一批白马蓝筹股都出现下跌。

　　对于价格高企，不仅需要上市公司良好的业绩为股价做支撑，也需要良好的分红方案来体现公司的股价仍具有相应的投资价值。但格力电器却“一毛不拔”，这对股价高企的白马蓝筹股当然是一个不小的打击。

　　近年来，监管层也一直高度重视上市公司回报股东，认为给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是上市公司应尽的责任和义务。监管层督促上市公司进行分红，考虑到不同上市公司所处的行业、发展阶段和盈利水平存在较大差别，鼓励上市公司结合上述因素，增加现金分红在利润分配中的占比。

　　如果上市公司不分红，可能会让投资者对该公司发展是否出现问题、未来盈利能力是否有保障等方面产生质疑。不过，格力2017年的业绩证明了其效益依旧很好，而不分红是为了可发展公司具有很好发展前景的新产业，这也无可厚非。毕竟经营好公司新产业，创造更多价值，最终会给投资者带来更好的回报。

　　实际上，格力电器不分红其实无损于公司股票的投资价值。在利润分配的问题上，市场常把送转股视为是分配游戏，实际上，现金分红同样也只是一种分配游戏。上市公司不分红，那么投资者每股对应的权益就不会受到影响。比如，格力电器的每股净资产是10.90元，这其实就是投资者每股对应的权益。格力电器不分红，投资者对应的每股净资产就是10.90元，如果每股分红2.00元，投资者每股对应的权益就减少2.00元，剩下的每股净资产也就是8.90元。

　　格力电器不分红，影响最大的是公司第一大股东格力集团，在不套现股份的情况下，分红是它唯一的回报来源。包括第十大股东董明珠同样也面临着这个问题。至于中小投资者，上市公司不分红或许不是一件坏事。因为上市所分的红利可能都被除息给除掉了，分红变成了投资者的“无所得”。

　　分红成为一种回报，是建立在填权的基础上的。而股价填权的最终动力，来自于公司的发展，并因此推动公司股价的上涨。因此，对于公司来说，重要的是把公司经营好，这就是对投资者最好的回报了。

　　□皮海洲（财经评论人）

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