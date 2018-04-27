格力不分红被关注 称2018年度中期分红

连续分红10年的格力电器突然宣布不分红了。

4月25日晚间，格力电器发布2017年年度报告，公司2017年营业收入达到了1482.9亿元，同比增长36.92%；实现净利润224亿元，同比增长44.87%。格力的《2017年度利润分配预案》显示，拟定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，余额转入下年分配。

而在之前，格力电器现金分红已持续10年。2016年年报还宣布分红上百亿元。

对此，4月26日，深圳证券交易所发布《关注函》，要求格力电器董事会就相关问题作出说明，要求格力电器结合同行业特征、自身经营模式、多年度财务指标等，说明该公司所处发展阶段、行业特点、资金需求状况等情况，并结合公司目前资金状况等说明2017年度未进行现金分红的具体原因及合理性，是否符合公司章程规定的利润分配政策。

格力电器26日晚间回复深交所关注函称，将尽快明确资金需求和现金流测算，充分考虑投资者诉求，进行2018年度中期分红。分红金额届时将依据公司资金情况确定。

曾分红百亿，宣布不分红后股价一度跌停

2016年年度分红方案中，格力电器共计派发现金108亿元。2015年其向全体股东每10股派发现金15元（含税），共计派发现金90亿元。2014年度其也曾分红90亿元。

Choice数据显示，上市以来，格力电器的历年分红总额达到了417.92亿元。这样的分红总额，排列沪深两市所有上市公司中的第22位。

而持续分红下，其股价涨幅明显高于市场平均水平。其股价10年来已经由2008年4月25日的4.9元左右上涨到2018年4月25日的50元左右。而在宣布不分红之后，昨日，格力电器股价一度跌停，最终收跌8.97%。市值蒸发超200亿。

与之相比，美的集团2017年公司营业收入2407亿元；实现归属于母公司的净利润156亿元，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。海尔2017年实现收入1592.54亿元，增长33.68%。归母净利润为69.26亿元，增长37.37%；向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.42元（含税）。

是否违规？专家称需说明具体原因

A股铁公鸡众多，而格力是现金分红的典范，如今格力宣布不分红是否违反相关规定？

证监会对上市公司现金分红有具体规定，公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。也就是说，格力必需在《公司章程》中规定每年的现金分红比例。而格力公司的公司章程中的公司的利润分配政策为“在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

北京京都律师事务所律师常莎表示，格力公司今年宣布不分红确实是违反常理，但并不涉及违法。

历来大方的格力电器，让市场对其分红有着较强预期。根据格力电器披露的2018年1月、2017年12月分别接待投资者记录表，均有投资者问，公司对分红派息有哪些计划，格力电器两次均回应称“分红方案与公司当年的业绩相关，且需经董事会、股东大会审议确定，但公司历年来一直重视对投资者的回报。”

中国人民大学法学院教授、中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为，股东与债权人不同，债权人可以不管债务人的经营状况要求还本付息。但股东需要承受投资风险，投资者就是冲着分红而来，既然上市公司盈利，就需要回报投资者，应当尊重投资者的分红权。如果不分红需要说明具体原因，尊重投资者的知情权。

去年投资活动现金流出同比增192.04%

数据显示，2017年格力电器营业收入1483亿元，净利润225亿元。在2017年度选择不分红，并不是因为没有钱。截止到2017年度末，格力电器的资产总计2149.67亿元，股东权益有655.95亿元，未分配利润为557.4亿元，每股未分配利润超过9元。

格力电器财报显示，截至2017年年末，流动性最强的货币资金总额达996.10亿元，占总资产的46.34%，其中银行存款达591.71亿元。可见格力能动用的资金不低。

值得一提的是，近年来其经营性现金流出现波动。2016年，其经营活动产生的现金流量净额大幅下跌66.52%，从2015年的443.78亿元降至148.60亿元。2017年，情况有所好转，公司2017年度经营活动产生的现金净流量净额为164亿元。

与之相对，其投资活动现金流出2017年同比2016年增长192.04%，为662亿元。

近年来，格力电器的对外扩张在不断加大。根据格力电器公告，公司在2017年度新设立的子公司有7家，其中的珠海格力机器人有限公司、珠海格力信息科技有限公司、格力（武安）精密装备制造有限公司三家公司的2017年末净资产分别为4925万元、52万元、3亿元。

而另外的格力暖通制冷设备（成都）有限公司、珠海格力数控机床研究院有限公司、格力机器人（洛阳）有限公司、珠海格力运输有限公司4家新设立的子公司，均尚未注资。

■ 盘点

家电上市公司八成分红，最赚钱公司不分红

Choice数据显示，目前沪深两市中，总共有67家上市公司属于家电行业，其中已经有59家公司发布了2017年年度报告。收入上看，美的集团以2407亿元的营业收入位居家电行业第一位，青岛海尔以1593亿元的营业收入位居第二位，格力电器以约1483亿元位居第三位。

但在上述公司中，最赚钱的公司却是格力电器。数据显示，格力电器2017年净利润为225亿元，位居第一；美的集团净利润156亿元位居第二；青岛海尔净利润69.3亿元位居第三位。

分红上，家电行业上述已经发布年报的59家公司中，有46家公司2017年计划分红，占已发布年报企业的78%。而净利润排名前15名的家电企业中，只有格力电器在2017年度不分红。

■ 焦点

格力拿钱要去做啥？多元化曾引发争议

至于不分红原因，格力电器回复称，公司主业所处空调行业具有资产投入大、消费季节性和地域性差异显著等特征，且物流成本日益提高，为满足市场需求，进一步降低经营成本，强化竞争优势，公司计划对空调产能进行逐步扩充；同时，公司经过近年的高速高质量发展，空调主业龙头地位稳固，为谋求公司长远发展和股东长期利益，公司计划重点布局智能装备、智能家电、集成电路等产业领域，实现公司持续、稳定、健康发展。

在董明珠近期的一个表态中，她定下了新的“小目标”：“未来五年，我们要在智能装备发力，智能装备必须坚持自主创新，成为格力电器未来的第二主业。”

家电业内人士认为，智能装备是未来一个很重要发展领域，与格力现有业务也有相关性。

不过，格力多元化曾引发诸多争议。格力宣布做手机后，业内有声音认为，格力入局手机缺乏逻辑性，并从销量、渠道、品牌等方面细数其入局手机行业的不合理。

一位不愿具名的格力投资者告诉新京报记者，从股东的角度，格力仍然存在很大的投资空间，因为业绩很好。对于格力的规划，该股民称，“同样是民用产品，国产芯片要跟上世界竞争水平，难度是大飞机的百倍都不止。需要无数的钱和人才去当炮灰，几代人的努力。同样是送钱，我愿意做这样的炮灰。”

新京报记者 陈维城 李云琦 江波