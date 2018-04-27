市值一日蒸发270亿 格力服软：中期分红

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每经记者 陈鹏丽 每经编辑 贾运可

4月25日晚间，格力电器公告，公司2017年度实现归属净利润224.02亿元，同比增长44.87%，创出历史新高。不过，在利润创出历史新高的同时，格力电器却令人意外地决定不分红，一时舆论哗然。《每日经济新闻》记者注意到，这是格力电器近11年来首次不分红。与此形成鲜明对比的是，2017年7月5日公司实施了2016年度分红方案，合计向全体股东派发现金108.28亿元，创造了公司历史新高。

根据公告，公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。不过，在前后两年分红的巨大差异对比下，格力电器股价昨日遭遇投资者“用脚投票”，盘中股价一度跌停，最终收挫8.97%，市值一日之间蒸发超过270亿元。盘后深股通数据显示，4月26日格力电器单日遭遇净卖出23.56亿元。

值得注意的是，格力电器昨日（4月26日）晚间在回复深交所问询函时表示，公司将尽快明确资金需求和现金流测算，充分考虑投资者诉求，进行2018年度中期分红，分红金额届时依据公司资金情况确定。公司当晚公布的2018年一季报显示，期内公司实现营收395.62亿元，同比增长33.29%；归属净利润55.82亿元，同比增长39.04%。

深股通净卖出23.56亿

不分红的决定使得格力电器再次成为热门话题的主角。记者注意到，部分格力电器个人及机构投资者对此颇为不满。有投资者甚至直言，“买格力就是为了高分红。”不过，也有不少投资者对格力不分红的决定表示支持。

据中国证券报报道，在4月25日晚间长江证券组织的电话会议上，机构投资者就公司不分红事宜对出席电话会议的格力电器董秘望靖东展开追问。有机构投资者当场表示，“完全不分红对我们的冲击实在太大了”“就算不分那么多，分几十亿行不行？”

无论如何，资本市场的反应说明了大多数投资者的真实态度。截至4月26日收盘，格力电器股价跌至45.58元，单日跌幅达8.97%。来自深股通的统计数据显示，4月26日，格力电器深股通买入金额为7.83亿元，卖出金额为31.39亿元，净卖出金额为23.56亿元，位列当日深股通十大活跃成交股首位。

有分析认为，格力不分红对机构投资者的打击最大。格力电器2017年净利润达224.02亿元，若按照2016年70%的分红比例计算，格力电器如果继续实施分红，投资者能分到156.8亿元左右。根据格力电器公告，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年格力电器实际可分配利润为287.44亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，根据东方财富数据，截至2017年12月31日，共有1034只机构产品持有格力电器股票，持股33.47亿股，占公司总股本的55.63%。其中，基金产品957只，持股5.68亿股，占公司总股本的9.44%。而到了2018年3月31日，共有514只机构产品持有格力电器股票，持股2.53亿股，占公司总股本的54.08%。其中，基金产品504只，持股4.56亿股，占公司总股本的7.59%。

不分红是想做芯片

那么，格力电器究竟为什么不分红呢？

对此，格力电器公告给出的理由是：根据2018年经营计划和远期产业规划，公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司需做好相应的资金储备。公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。

望靖东在长江证券组织的电话会议上透露，“中兴通讯事件对我们的触动是非常大的，也让我们开始反思我们的自控能力到底有多强。同时，这对我们来说也是一次提醒，今年我们要加大在集成电路方面的投入。”

4月25日晚，望靖东在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，关于集成电路的规划还在探讨中，现在还不方便讲，但公司在这方面已经布局很多年了。公司前期也在做（芯片）的封装、设计，已经有一定的技术储备。

家电分析师刘步尘向记者表示，在2011年前后，他曾问董明珠，格力空调还有什么不能自己生产。当时，董明珠的回答是芯片，芯片虽然价格不贵，但需要从日本等国家进口。刘步尘告诉记者，格力要做芯片，战略性意义更大。家电观察人士洪仕斌也表示，国内的确也有空调芯片生产商，但是在芯片技术处理板块和核心控制板块与海外还是有一定差距。格力如果要在这个方面发力，可能需要一定资本储备。