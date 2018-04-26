美的空调推内外管槽安装服务 完善售后加强竞争力

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新浪科技讯 4月26日早间消息，昨天下午美的空调再北京召开发布会，宣布联合联合上游管道服务商日丰集团和下游零售渠道商苏宁易购、京东、国美、天猫等，推出空调内外管槽安装服务。

美的方面表示，和发达国家相比，国内的空调在安装过程中普遍只是将管道进行保温包扎处理。管路经过长期的风吹日晒雨淋后，包扎带容易老化、断裂，保温材料也存在风化损坏，性能下降、冷媒泄露等风险，可能影响到空调的工作性能。

此外，室内暴露的管道通常较为简陋，对家居环境的美观度也会造成干扰。因此在日本、韩国和发达国家，为空调管道安装专门防护管槽早已成为行业标准。

美的负责人介绍，空调管槽安装解决方案需要从两个方面入手：一是需要采用专门的优质管线及零部件以达到预期效果；二是需要对空调安装技师进行统一的培训和考核，在完成空调管槽安装服务的同时也要满足审美的需要。

据介绍，由日丰集团提供的管槽包括防护直管、直管接头、垂直接头、两种穿墙护套、万向软管、水平弯头、管尾收口8个零部件组成，这种管槽安装便利、美观、经济实惠，有持久防护、阻燃、耐候、安全可靠、环保的特性，可满足空调将近10年左右的使用周期。

美的从今年3月起陆续在北京、上海和深圳开展了空调内外管槽安装服务试点，现在正式将这项服务推广至全国。（中奇）