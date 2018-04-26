LGD六年来首次运营亏损 受中国竞争对手供应影响

据国外媒体报道，韩国LG Display今日公布6年来首次运营亏损的季度财报，原因是该公司受到中国竞争对手大量供应的冲击。不过LG Display预计，在第二季度，面板的出货量将增加，价格也会更加稳定。

LG Display六年来首次运营亏损 受中国竞争对手供应影响

液晶显示器（LCD）的销售疲软，以及公司为了满足不断增长的有机发光二极管（OLED）面板的生产需求而产生的投资成本，这些都是第一季度收益受到拖累的因素。

但该公司首席财务官唐·金（Don Kim）表示，第二季度的销售情况看上去更加光明。随着消费者会选择升级更大的屏幕来观看大型体育赛事，公司预计面板的区域发货量将增长。

他补充称，LCD面板价格应该会平稳，与此同时，大型OLED面板的需求预计也将保持强劲。

他在一份声明中表示：“市场形势比预期变化要快。”他补充称，该公司低估了中国新供应的影响。

“我们将专注于有效和灵活的资本支出管理，并保持运营绩效，包括降低成本。”

LG Display是苹果公司的供应商。今年1月至3月，该公司的营业亏损达980亿韩圆（合9100万美元）。相比之下，一年前同期的利润为1万亿韩元，而汤森路透I/B/E/S调查的14位分析师平均预测为581亿韩元。

LG Display营收下降19.6%，至5.7万亿韩元。

在4月份，LG Display的股价迄今已接近3个月低点。

Hana Financial Investment分析师Kim Hyun-soo表示：“投资者押注这是最后一个糟糕的结果，而且只能从这往上提升。”

分析师们表示，中国面板制造商在政府补贴的支持下，正在加大生产，并对面板价格施加压力。

他们还说，主要LCD面板的价格在第一季度下跌了6%至10%。

对市场供过于求的担忧促使LG Display股价今年迄今下跌了约17%。

LG Display表示，尽管预计2018年资本支出略低于此前预期的9万亿韩元，但投资将在一定程度上取决于智能手机市场的实力。

该公司表示，由于“不确定性增加”，它们将采取一种“灵活”的方式，投资于小型OLED面板。

供应商研究公司WitsView的数据显示，苹果搭载OLED屏幕的iPhone X的销量低于预期，导致其竞争对手三星电子的显示器业务在第一季度降低了其生产线的利用率。三星电子在移动OLED市场的市场份额接近100%。（编译/露天）