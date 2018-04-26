与其痴迷8K的技术 不如解决4K的落地

本文来自流媒体网 作者：王宁

短短几年间，我国4K电视获得迅速普及，来自中国电子视像行业协会的数据显示，到2018年年底，我国4K电视渗透率将达到58%，预计3年后将达到71%。

不过4K电视的高渗透率并不代表4K市场已经成熟。业内人士认为：一方面，4K片源仍是稀缺资源，缺乏内容的伪4K电视并不能带给用户完整的4K体验；另一方面，在4K体验仍未得到普及的情况下，一些厂商开始热炒8K概念，在透支市场的同时，客观上对4K时代的全面开启造成了阻碍。

丰富4K资源，增强网络支持

随着4K电视进入更多家庭，越来越多的用户逐渐发现，能够看到的真4K片源其实寥寥无几。统计数据显示，国内市场上可以用来运营的真4K内容，累计2000小时左右，而运营一个真4K专区或频道需要有最少3000小时的底量内容和每月300小时以上的更新量。另外也有人担忧，即使拥有4K频道或者拥有一定量的4K内容，以目前国内用户的消费习惯，这部分内容很难让人买单，如果4K视频商业模式没法建立，4K视频产业仍然无法落地。

对于目前4K的困境，4K产业链还要在以下两个方面多下功夫。

一是要丰富4K内容资源。部分通过转码形成的“伪4k”视频在观看体验上并不能达到消费者的期望，所以要丰富真4K视频内容资源库，提升4K节目源供给能力、丰富业务类别，从满足消费者日益提升的消费需求。

二是要增强网络支撑。4K视频对宽带网络要求较高，在线观看4K超高清视频需要至少30M-50M的带宽，但因为家庭环境中往往使用着多台网络设备，存在着多屏需求，因而观看4K电视需要配备更高的带宽。若无法提供更高品质的网络保障，收看4K电视时就容易产生卡顿，对消费者的视听体验造成不良影响。因此，需要进一步增强网络设备支撑，提升端到端4K体验，为4K电视点播、直播乃至于以后8K电视的节目传输打下牢固基础。

政策大力扶持，4K落地正在路上

同时，国家新闻出版广电总局也在联合地方积极推动4K产业落地。2017年，国家新闻出版广电总局、广东省人民政府在北京签署《推动广东省4K超高清电视应用与产业发展合作备忘录》。根据备忘录，双方将以科技创新为驱动，以4K超高清电视应用和媒体深度融合为抓手，以促进广播影视繁荣发展为目标，共同把广东省打造成以促进4K超高清电视应用与产业发展为重点的全国广播影视产业试验田和示范区，为全国超高清电视产业发展和广播影视业转型升级积累经验、探索路径。

1月12日，国家新闻出版广电总局发布《国家新闻出版广电总局关于规范和促进4K超高清电视发展的通知》，规范4K产业的发展。国家新闻出版广电总局党组成员、副局长田进在2017年表示，鼓励中央电视台及有条件的省级电视台探索建立4K超高清电视（UHDTV）节目制播系统。计划到2018年构建起高清、超高清混合播出系统；到2020年，实现超高清试验频道播出。

政策的出台有效地推动了产业落地，2月25日，广东省首个4K电视应用示范社区在广州市天河区广氮花园开通。目标计划在2019年底前，全省光纤入户率达88%，再新增4K用户800万户，广东广播电视台能够提供3000小时4K节目，推动广州、惠州争取认定为国家级新数字家庭应用示范基地。到2020年底，全省光纤入户率达93%，4K用户达2000万户，力争获批并开通2个4K试验频道，全省70%以上用户可以收看4K电视节目，同时探索提供8K电视服务。

在3月29日的中国超高清视频产业发展大会中，工信部副部长罗文表示，我国超高清视频产业发展拥有难得的机遇，也面临巨大的挑战，应充分发挥市场优势，加大政策引导力度，加快超高清视频技术产品创新和应用普及进程，充分发挥产业对经济社会创新提升发展的带动作用。工业和信息化部将与有关部门加强协同，共同推进我国超高清视频产业发展。

一是做好一个规划设计。即制定《超高清视频产业发展行动计划》，实施“睛彩工程”，提出超高清视频技术及产业发展路线图和应用时间表，明确主要任务和推进措施，推动重大项目实施和产业链构建。

二是构建两大产业体系。一个是产业创新体系，重点聚焦产业链薄弱环节，下大力气支持关键技术产品研发和产业化，兼顾高端引领与短板补齐，全面提升产业发展实力。另一个是产业生态体系，重点发挥联盟等行业组织作用，制定标准规范，建设公共服务平台，推动全产业链协同发展，营造良好发展环境。

三是大力推进两类示范。第一类是支持重点行业应用示范，培育新业态和新商业模式，形成可复制可推广经验，为超高清视频与各行业各领域融合发展提供借鉴﹔第二类是支持地方先行发展示范，建设超高清视频产业创新及应用基地，推动产业集聚发展，发挥示范引领和辐射作用。

8K电视技术很美，落地却遥遥无期

继4K之后，8K电视正在成为电视厂商的一大噱头，似乎有取代4K的架势。不过从目前来看，8K的主要问题也是片源稀缺。或许8K产品从硬件层面已经做好了准备，但8K视频内容的稀少无疑会延长8K产品普及的周期。

业内人士指出，8K超高清产业链发展不平衡，应尽快出台顶层规划。8K超高清产业将在2018年后迎来高速增长，其涉及行业众多，市场空间巨大，已成为世界各国关注焦点和投资热点。我国8K超高清产业在播放显示和内容传输环节已具备全球领先优势，但内容拍摄和内容制作环节相对滞后，产业链发展不平衡，制约产业发展。建议国家新闻出版广电总局尽快部署开通4K/8K电视广播，通过开展4K/8K产业顶层设计，整合资源，试点突破，将4K/8K打造成我国高端优势产业。

小结：

由于政策的大力支持，4K的落地情况还算顺利，相信内容资源也会越来越丰富。8K目前来看只是一个美好的概念，落地还为时尚早，厂商与其追逐8K，不如先将精力投入到4K的落地中。