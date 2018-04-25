面板价格下行 彩电市场一季度回暖

本文来自中国家电网 作者：明彦华

根据奥维云网（AVC）发布的2018年中国彩电市场第一季度报告，在面板价格下降的利好因素下，2018年第一季度彩电市场零售量规模达1215万台，同比增长3.0%，零售额规模402亿元，同比增长3.3%。2017年盘踞在彩电市场头上的阴霾逐渐散开，彩电市场也由2017年的震荡转为回暖趋势。

上游面板的供应充足使得面板价格下降，给整机企业带来价格上更大的操作空间。数据显示，3月份面板价格较去年同期下降了20-30%，一些主流尺寸如40寸FHD价格降幅达到35%，43寸FHD和UHD价格降幅分别是31%和29%，50寸FHD和 50寸UHD价格降幅分别是26%和25%，55寸FHD和 55寸UHD价格降幅为18%，65寸UHD价格降幅为29%。

一季度，彩电企业整体出货增长为6.5%，基本实现了全年目标的百分之二十以上。不过受困于价格战的长期桎梏，彩电企业利润率一直不高。2017年创维、TCL、海信、长虹、康佳五大品牌的整体盈利率只有1.3%。

中国电子视像行业协会副秘书长彭健锋表示，未来5年大尺寸面板产能释放，面板价格进入下行通道，对整机厂而言是一个利好。

不过也有一些负面因素整机厂需要注意，奥维云网（AVC）黑电事业部副总经理朱圆圆表示，首要负面因素是电视用户流失，手机、智能微投、智能音箱等新品类的增长是分流电视用户的原因。其次，根据数据看，一季度电视用户开机率与去年四季度差不多，这种趋于稳定的情况反而是一种危机，整机厂需要考虑怎么进一步提高用户黏性。

根据报告， 2018年第一季度品牌阵营也有一些微妙变化，外资品牌在夏普和索尼的带动下市场份额保持增长达到18%，较去年同期增长1.8个百分点；互联网品牌整体延续收缩态势，但在小米的拉动下，市场份额微降0.9%。预计2018年彩电市场品牌格局将趋于稳定，呈现目前的7：2：1的结构。

另外彩电市场从产品尺寸上开始出现以55寸为分割的现象，55寸以下产品市场份额全线下降，55寸及以上产品市场份额继续上升，其中55寸和65寸份额领涨，较去年同期分别增长了4.4个百分点和2.8个百分点。

值得关注的是，近段时间以来美国对中国发起的301调查对中国彩电整机厂影响较大。数据显示，2017年美国地区销售的彩电53%从中国进口，其中20%为中国品牌，33%为中国代工，中美贸易战下对美出口面临较大的不确定性。中国品牌中TCL的出口占比达51.8%，海信出口占比达43.2%，中美贸易的风险加剧，企业或加大内销的投入。

报告最后指出，Q1的宏观开局利好预计将促使彩电市场延续增长态势，2018年上半年中国彩电市场零售量规模将达2239万台，同比增长2.7%，零售额规模达748亿元，同比增长1.1%，零售面积达1468万平方米，同比增长4.2%。