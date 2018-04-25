新浪科技> 家电 > 正文

面板价格下行 彩电市场一季度回暖

面板价格下行 彩电市场一季度回暖
2018年04月25日 07:37 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自中国家电网 作者：明彦华

　　根据奥维云网（AVC）发布的2018年中国彩电市场第一季度报告，在面板价格下降的利好因素下，2018年第一季度彩电市场零售量规模达1215万台，同比增长3.0%，零售额规模402亿元，同比增长3.3%。2017年盘踞在彩电市场头上的阴霾逐渐散开，彩电市场也由2017年的震荡转为回暖趋势。

　　上游面板的供应充足使得面板价格下降，给整机企业带来价格上更大的操作空间。数据显示，3月份面板价格较去年同期下降了20-30%，一些主流尺寸如40寸FHD价格降幅达到35%，43寸FHD和UHD价格降幅分别是31%和29%，50寸FHD和 50寸UHD价格降幅分别是26%和25%，55寸FHD和 55寸UHD价格降幅为18%，65寸UHD价格降幅为29%。

　　一季度，彩电企业整体出货增长为6.5%，基本实现了全年目标的百分之二十以上。不过受困于价格战的长期桎梏，彩电企业利润率一直不高。2017年创维、TCL、海信、长虹、康佳五大品牌的整体盈利率只有1.3%。

　　中国电子视像行业协会副秘书长彭健锋表示，未来5年大尺寸面板产能释放，面板价格进入下行通道，对整机厂而言是一个利好。

　　不过也有一些负面因素整机厂需要注意，奥维云网（AVC）黑电事业部副总经理朱圆圆表示，首要负面因素是电视用户流失，手机、智能微投、智能音箱等新品类的增长是分流电视用户的原因。其次，根据数据看，一季度电视用户开机率与去年四季度差不多，这种趋于稳定的情况反而是一种危机，整机厂需要考虑怎么进一步提高用户黏性。

　　根据报告， 2018年第一季度品牌阵营也有一些微妙变化，外资品牌在夏普和索尼的带动下市场份额保持增长达到18%，较去年同期增长1.8个百分点；互联网品牌整体延续收缩态势，但在小米的拉动下，市场份额微降0.9%。预计2018年彩电市场品牌格局将趋于稳定，呈现目前的7：2：1的结构。

　　另外彩电市场从产品尺寸上开始出现以55寸为分割的现象，55寸以下产品市场份额全线下降，55寸及以上产品市场份额继续上升，其中55寸和65寸份额领涨，较去年同期分别增长了4.4个百分点和2.8个百分点。

　　值得关注的是，近段时间以来美国对中国发起的301调查对中国彩电整机厂影响较大。数据显示，2017年美国地区销售的彩电53%从中国进口，其中20%为中国品牌，33%为中国代工，中美贸易战下对美出口面临较大的不确定性。中国品牌中TCL的出口占比达51.8%，海信出口占比达43.2%，中美贸易的风险加剧，企业或加大内销的投入。

　　报告最后指出，Q1的宏观开局利好预计将促使彩电市场延续增长态势，2018年上半年中国彩电市场零售量规模将达2239万台，同比增长2.7%，零售额规模达748亿元，同比增长1.1%，零售面积达1468万平方米，同比增长4.2%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有