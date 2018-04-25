从“寒冬”走来 互联网电视还能走多远？

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2015年是互联网电视集中大爆发的一年，新品牌层出不穷，经过一年多的“野蛮生长”，从去年开始逐渐趋于平静，甚至刚刚还是一路高歌猛进，突然就遭遇滑铁卢，正如我们永远都不知道未来和意外哪一个会先到来。喧嚣过后，互联网电视发展进入“寒冬期”，接下来该何去何从？

先来简单回顾一下互联网电视品牌的发展历程，短短几年出现这么多的新面孔堪称奇迹。

乐视

2012年9月19日，乐视宣布进军互联网电视产业，并于2013年5月7日正式推出第一代超级电视X60和S40，打响了互联网电视革命第一战。公开数据显示，2014-2016年，乐视超级电视销量分别为150万台、300万台和600万台，2017年销量目标定为“保700万台、争800万台”，但随着债务危机爆发，电视销量一路下滑。

小米

小米电视于2013年9月5日正式发布，2014年5月推出小米电视2代，2015年7月16日，推出了小米电视2S，2015年10月19日发布分体式60寸小米电视3，2016年3月23带来小米电视3s，2017年3月21日推出小米电视4A，2017年5月18日发布小米电视4，目前是互联网电视阵营中的销量担当。

看尚

2015年5月26日，CIBN互联网电视平台发布旗下智能终端品牌“CAN”，2016年4月21日启动中文名“看尚”，并发布五款新品，2017年3月9日，在AWE2017发布炫看、焕看、熠看三大产品系列，到了下半年却爆出了拖欠供应商贷款、大幅裁员的消息，然后也就没有然后了。

PPTV

2015年7月30日，PPTV推出三款电视新品及一款4K电视盒子，宣布进军电视领域，2016年4月14日发布“挑赞”C系列电视，产品线主要分为T（旗舰款）、P（高端款）、C（普通款）三个梯次。

暴风

2015年12月2日，暴风超体电视发布；2016年5月4日发布第二代超体电视，也是全球首款VR电视；2017年5月10日，首款人工智能电视X5 ECHO发布；2018年4月11日，AI电视7发布，暴风TV CEO刘耀平在会上说到，“未来的互联网电视，就看暴风和小米这两家了”。

微鲸

2015年8月13日，微鲸推出旗下首款智能电视WTV55K1，2016年3月推出50英寸W50J及55英寸PRO，同年8月1日又发布78英寸天幕曲面电视，2017年4月5日发布醉薄A系列，目前主推的是高性价比的D系列。

风行

2015年12月10日，风行网携手兆驰股份、海尔、东方明珠以及国美五大企业共同打造“超维生态”，并推出风行超维电视，正式进军智能电视领域；2017年7月18日，风行互联网电视宣布与京东结成战略合作伙伴，并发布了四款Q系列人工智能量子点电视。

爱芒果

2017年2月22日，背靠湖南广电系统的芒果TV，联合国美、创维、广大优选基金三家公司，共同发布了“爱芒果”品牌互联网电视，目前有三个系列的产品，青芒系列面向90后市场，金芒系列主要针对注重生活品质的中高端人士，星芒系列主打高端明星定制。

传统电视厂商也不甘示弱，陆续推出子品牌与上面的新兴互联网品牌展开正面对抗，比如海信旗下VIDAA、创维旗下酷开、TCL旗下雷鸟、康佳旗下KKTV等，积极转型并向互联网电视“学习”，竞争力越来越强，互联网子品牌有逐渐淡化的迹象。

互联网电视的功与名

互联网电视的快速崛起并爆发极大推动了电视行业的向前发展，我们先来看看这几年互联网电视都发生了哪些变化。

首先是系统，智能电视早期的系统不管是美观程度还是易用性都不太好，而新兴的互联网电视品牌在软件交互方面都下了不少功夫，界面美观、操作简单，操控体验有了明显的提升，比如对第三方应用越来越友好，或者是遥控器的按键布局越来越合理，没有那么多复杂的按键，到现在基本都标配语音功能，再就是当下积极拥抱人工智能，使智能电视真正走向智能化。

而在硬件配置方面，虽说整体性能和智能手机还有不小的差距，但日常使用中也不至于感到卡顿，而且产品宣传时具体的配置也越来越透明化，不像原来那么含糊不清，硬件性能也成为人们选购电视时重点关注的对象。

然后是内容。还记得小米和乐视当年为谁的内容是第一引发的那场“口水战”吗？抛开事件本身，我们看到的是互联网电视品牌对内容相当重视，不惜花重金投入购买版权，或者寻求与更多的内容平台展开合作，力求在内容资源的比拼中拉开差距。虽然最终都需要单独付费才能享受这些内容，但至少有的选了。

如今，传统电视品牌的“软实力”也基本都跟得上来了。

都是面板涨价惹的祸？

互联网电视以低价切入市场，然而到了16年末17年初，向来打“低价”牌的互联网电视品牌开始涨价，主要是因为承受不了上游供应链面板涨价的压力，与此同时互联网电视的发展势头也没那么凶猛了，增长乏力甚至陷入困境，然而这是面板涨价惹的祸吗？

首先把乐视单独拿出来说下，毕竟这是昔日互联网电视的“领头羊”，此前一直保持很好的发展势头，就在要冲击1000台销量的紧要关头，陷入资金链危机的乐视让电视业务受到了很大的冲击，新乐视智家能否把它带出泥潭还是一个未知数。

话说回来，如果没有面板涨价风波，陷入价格战的互联网电视终究维系不了多长时间，本来卖一台电视就不挣钱，甚至亏钱，供应链端成本上升带来的压力可想而知，最关键的是，互联网电视寄予厚望的内容盈利模式还不成熟，短期内没法依靠内容盈利来弥补硬件的亏损。

另外，互联网电视本来是要革传统电视厂商的命的，但传统电视厂商很快就反应过来，迅速补齐系统、内容等方面的短板，与互联网电视的差距越来越小，在新一轮的竞争格局中开始占据上风，逐渐找回失去的领地，进一步挤占互联网电视的生存空间。

所以面板涨价或许只是加速行业洗牌的导火索。

高端化行不通？

为了顺应消费升级的大趋势，互联网电视品牌也想摘掉“低质低价”的帽子，做了不少的努力和尝试，但这条路子似乎走不通，比如CES 2017上，乐视、小米和微鲸都拿出足够令人惊喜的产品。

乐视推出了拥有90% BT.2020和115%NTSC色域覆盖、448个独立控光分区、屏幕亮度最高达1000nits的uMax85Q量子点电视，和曾经的120英寸电视uMax120一样，只为人生赢家。

小米在CES 2017展出最薄只有4.9mm的第四代电视产品，支持HDR、广色域，采用无边框、极致超薄设计，其中65英寸杜比全景声家庭影院版在音质方面进一步突破升级，最终国内售价9999元。

微鲸在CES 2017带来了一款三极限超薄（最薄处最薄、最厚处最薄、离墙距离最薄）的电视新品，相比同样最薄只有4.9mm的小米电视4更进一步，65英寸版本一跃到了16999元。

然而从最终的市场表现来看，这些高端化的互联网电视并没有得到充分认可，依旧是像小米电视4A这样低价产品更受欢迎。

AI成救命稻草？

从2016年下半年开始，随着人工智能的持续火爆，各电视厂商把重心都放在了人工智能上，人工智能电视如同雨后春笋般开始涌现，对于互联网电视行业来说，这是一次绝对不容错失的机会。

小米在4A系列新品发布会不仅展示了语音交互方面的最新成果，还提到已经成立人工智能计算机视觉团队，在人脸算法、图像理解等方面展开研究，现场以电影《从你的全世界路过》为例演示了部分应用场景，在观影过程中可以问“这是谁”、“这是哪里”、“这是什么手机”等问题。

暴风在人工智能电视的发展进程中表现最为抢眼，今年提出了“All for TV”的全新战略，刚刚发布的暴风AI电视7主打干掉遥控器，通过升级AI外脑和全新的AIOS 3.0系统，带来的更自然、便捷和高效的交互体验。

而在另一边，传统电视厂商和BAT等巨头展开合作，比如前段时间百度11亿投资酷开，双方将在产品、技术方面展开一系列的深入合作，百度对话式AI操作系统DuerOS将全面与酷开系统CoocaaOS实现对接，百度的人脸识别、图像识别等前沿技术能力将全面引入酷开系统。

传统电视厂商在人工智能领域的发展势头越来越强劲，对于互联网电视品牌来说，即使抢占人工智能先机，后面还有很长的路要走。

该不该投下信任一票？

这两年给别人推荐了不少的电视，其中不少都是互联网电视品牌，虽然它们的画质表现差强人意，但在软件UI、内容等方面的表现完全对得起售价，可电视毕竟不像手机用了一两年就更新换代，一旦品牌开始走下坡路，内容及服务方面的优势也就不复存在了，这是令人担忧的。

当传统电视与互联网电视的界限越来越模糊，互联网电视品牌面临的是更为激烈的竞争，而低质低价形成的竞争力并不能维持太长时间，即使短期内不能实现高端化、差异化的发展，也要踏踏实实走好现在的每一步。低价肯定是暂时的，还是要回归初心，以用户体验为核心深耕技术创新，这是它赢得信任的基础。