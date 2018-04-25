日立家电产品屡登质量黑榜 部分白电或海外代工

本文来自法治周末 作者：法治周末见习记者 吴昊

日立家电产品屡登质量黑榜

视觉中国

近年来，日系家电整体在华市场败退，导致市场销售不景气，进一步影响销售额及利润，这使得日立缺乏利润支撑家电制造的一整套价值链，进而不得不压缩电子产品配件的生产成本，如降低配件质量等，导致产品部件质量不稳定。

法治周末见习记者 吴昊

陷入质量泥潭的日本品牌日立，最近又在家电圈内掀起涟漪。

日前，日立在中国家电市场销售的一款洗衣机产品被国家市场监督管理总局（以下简称国市监总局）通报称不合格，主要的不合格原因为连续骚扰电压。

这只是日立家电产品在中国市场屡登质量黑榜的一个缩影。

法治周末记者梳理发现，日立电饭锅、空气净化器、空调和冰箱等，都曾被发现或被检出存在质量问题。

针对产品质量和在中国市场的表现等问题，法治周末记者于近日向日立集团（以下简称日立）和上海日立家用有限公司（以下简称上海日立）发送采访邮件。截至发稿时尚未收到具体回复。

不过，法治周末记者从上海日立洗衣机部门一位不愿具名的工作人员处确认，日立该款洗衣机不合格已受到广泛关注。

连续骚扰电压降低产品使用寿命

国市监总局于4月4日发布了《关于2018年第2批休闲服装等27种产品质量国家监督抽查情况的通报》，称对日用及纺织品、电子电器、轻工产品、农业生产资料、机械及安防、电工及材料等6类产品进行抽查。

其中，上海日立销售的“日立波轮XQB80-BW”家用洗衣机，在工业和信息化部电子第五研究所（国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心）的检测下，以主要不合格项目为连续骚扰电压为由，被指不合格。

国市监总局相关负责人在接受法治周末记者采访时透露，连续骚扰电压问题主要是产品未选用合适的电源滤波器、设备线缆布线不合理，骚扰信号会通过电源线传输到供电网络，当其他电子产品与该产品共用同一供电网络时，可能对这些电子产品造成干扰。

“连续骚扰电压是产品不合格指标的一项，具体到洗衣机来说，这一项目不合格会影响产品使用过程的稳定性和可靠性。如果这种情况长期不解决，会缩短洗衣机的使用寿命。”家电圈智库研究员文剑向法治周末记者介绍。

“产品测试的环境与国内复杂的使用环境差别较大，连续骚扰电压会造成电压忽高忽低，这个问题比较严重，会造成电压不稳定、引发跳闸等问题。”产业经济观察家洪仕斌说道。

日立家电近年频登黑榜

法治周末记者梳理发现，日立家电产品并非首次登上质量黑榜。

2017年，广东省工商行政管理局曾披露由日立芜湖生产的一款型号为KF-26GW/J空调因为“对触及带电部件的防护”和“接地措施”两项指标不合格。

无独有偶，2016年10月，原国家质检总局曾将原产地为日本的日立EP-A3000 240B空气净化器、EP-A5100C空气净化器认定为不合格，理由分别为“标志和说明、电源连接和外部软线“待机功率”。

那么近年来日立频登“质量黑榜”的原因是什么？

在洪仕斌看来，这与日立家电制造的价值链有关。他认为，近年来，日系家电整体在华市场败退，导致市场销售不景气，进一步影响销售额及利润，这使得日立缺乏利润支撑家电制造的一整套价值链，进而不得不压缩电子产品配件的生产成本，如降低配件质量等，导致产品部件质量不稳定。

此外，将产品转为海外企业代工，导致质量管控不受保障，这或许也是日立产品质量出现问题的原因之一。

“大多数日系以家电制造为主的企业，都逐渐将家电制造业务转出或不再侧重，这个趋势对日立的影响相比其他日系家电企业而言还好，因为日立还有其主业电梯制造，以及如太阳能、电动汽车等其他领域的业务做支撑。”中国电子商务研究中心特约研究员、投资金融律师董毅智说道。

据日本经济新闻3月30日报道，日立制作所已开始讨论将部分白色家电生产业务委托给外部。日立的白色家电此前几乎全部在日本国内工厂生产，但今后低价格产品将转为由海外企业代工。

通过市场监督杜绝“中国标准”

“实际上，连续骚扰电压等问题此前在在华销售的日本电器上发生过，如今也比较常见。”董毅智告诉法治周末记者，由于日本电器的制式与英国标准一致，而我国国内电器的制式是国际通用标准。但是日本家电生产企业在设计的时候没有考虑我国国内的电器使用环境，更多考虑日本或欧美国家的制式，导致日本有些电器与中国的电压、制式和标准等产生很大差距，在使用中就会出现各种问题。

此外，他指出，很多国际品牌在进入中国市场后使用的不是国际通用标准，而是“中国标准”，比如处理召回等售后问题时，对中国消费者与他国相比区别对待等，并由此来保护其企业自身的利益。

在董毅智看来，虽然原国家质检总局每年都会分不同批次对国内市场上的不同商品质量进行抽查，同时公布合格与不合格商品及其生产企业名单，“但力度还是十分有限”。

他表示，国市监总局公布的“质量黑榜”虽然会对上“榜”企业品牌造成影响，但并不是惩罚性的，“我国未来逐渐要与国际接轨，在接受外国商品和品牌进入中国的同时，是不是可借鉴西方国家对于质量问题的处罚和管理经验呢？”

国家市监总局则向法治周末记者透露，针对2018年产品质量国家监督抽查中发现的问题，国家市监总局已责成各省市质量技术监督部门依据法律法规的规定，对不合格企业进行后处理工作。同时，将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门，采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，引导企业严格按照标准组织生产，切实维护产品质量安全。

董毅智进一步称，从近期国市监总局的改革可以看出，国家正在整合市场监管模式，未来国家质检机构公布的“黑榜”能否作为相关部门的处罚依据和消费者起诉有质量问题企业的证据，这些问题还需要未来国家对其不断完善。

文剑则认为，产品质量不合格率的高低，取决于行业的整体进入门槛和综合竞争实力。

他表示，目前，洗衣机、冰箱等产品的合格率，要远低于彩电和空调，关键就是其行业进入门槛相对较低，存在大量的中小微企业，甚至手工作坊，这直接产生了一些不合格的杂牌和小品牌产品，也拉低了整体的产品质量合格率。