维修不划算扔了又可惜 百元小家电成“一次性”用品

本文来自中国宁波网

加湿器、榨汁机、取暖器、卷发棒……这些小家电，买来便宜，用着方便，但相比大家电也更容易出故障。此时，不少市民便会很纠结，拿去修嫌贵，扔了又可惜。

消费者不愿修：麻烦，还不一定省钱

与大家电“买时有人送，到家有人装，坏了有人修”的服务相比，家中一些诸如陶瓷炖锅、卷发棒、豆浆机、加湿器等小家电在过了保修期损坏后，会让人很纠结。

市民斐女士最近刚生完二宝，在家里整理出了一箱子大宝小时候用过的各类婴幼用品，发现有几件小家电已经无法正常使用了。“之前大宝用的一款奶瓶消毒器，本来还想着给二宝用的，但插上电源后根本没反应。”

斐女士联系了当时商家，对方客服表示，这款奶瓶消毒器在一年内可保修，但来回寄送的邮费需要消费者自理。超过一年的则需要收费维修，具体维修费用需根据故障判断。

“一年的保修期肯定超过了，先不说到时候具体的维修费用是多少，奶瓶消毒器体积比较大，光来回的邮费就要将近30元。”斐女士说，“这个消毒器买买也才100多元，这样看来，修起来不但麻烦还不一定省钱，不如再买个新。”

有不少市民都表示，他们遇到过斐女士的问题，家里的小家电出故障后，不仅修起来很麻烦，费用也较高，尤其是过了保修期的小家电。

家住鄞州区的胡女士说，两年多前，她花了100多元网购了一台豆浆机，上周坏了，她联系了客服，客服让她到宁波的一个合作维修点去维修。

“那个维修点在海曙区苗圃路，我住在鄞州姜山，过去一趟实在麻烦，而且豆浆机的保修期是两年，现在已经过了保修期，还要再另外支付维修费。就100多元的东西，实在是懒得折腾。”胡女士说，她也不想修了，考虑什么时候需要用的话就再买一个。

维修店不愿修：配件难找，利润空间不大

事实上，小家电尤其是过了保修期的小家电在出现故障后，维修店也不太愿意接这活。

“忙的时候肯定不愿意修。”在鄞州新河路上开家电维修店的洪师傅说，现在他修的家电以电视机、洗衣机等为主，诸如吹风机、加湿器、豆浆机等小家电，一般是不接的。

“一方面，很多时候，修理小家电并不比修理大家电花的时间少，如果费用收低了，还不够工夫钱的，如果收得比较高，人家肯定也不愿意，还不如买个新的。”洪师傅说，“另一方面，很多小家电的零部件很难找。一些大品牌还好些，会有一些配套的零部件。但现在很多小家电都是小品牌、小厂家，很少有配件流出来，而且每家的配件还不通用，修起来很麻烦。”

而与此同时，小家电的故障率却高企不下，据天猫电器城数据显示，因小家电质量问题引发的消费者投诉远高于整个天猫平台的投诉平均值。

不少小家电直接“只换不修”

可能正是上述原因，不少小家电直接推出了“只换不修”服务。

市民黄女士前几天刚刚收到了一个免费“换新”的温奶器。“挺意外的。”黄女士说， “3月底的时候，温奶器莫名其妙就不能加热了，我跟销售客服联系了一下，本来是想了解一下该怎么维修，结果对方让我先寄过去判断故障原因，如果是两年保修期内的非人为故障，可以直接换一个新的。”

不久后，客服联系了黄女士，说经检测是主机故障，属于“只换不修”的“换新”范围。

在天猫电器城，记者看到有不少商家都提供“只换不修”服务。记者查看服务内容，“只换不修”指买家在购买带有“只换不修”标识的商品后，商品主体出现国家“三包”范围内或厂家保修服务范围内的质量问题（指“非人为损坏”问题），商品未被维修过（品牌官方售后维修除外），则商家承诺向买家提供一次免费更换全新商品的服务。

宁波家电业内人士表示，小家电产品的“只换不修”服务，一方面给消费者提供了方便，另一方面，这实际上也是故障小家电的一个回收渠道。“基于环保方面的考虑，国家可以针对小家电出台一个以旧换新的政策，以促进小家电的合理回收，而不是直接被当成垃圾扔掉。”