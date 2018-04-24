曲面电视增长下滑 如何实现突围之路

最初是在2013年1月的消费电子展上，LG和三星都展示了曲面电视。据说当时液晶电视正处于缺乏技术亮点的尴尬期。于是三星受到OLED“柔性”特性的启发，在2014年造出了曲面液晶电视以求突破行业的天花板。2015年、2016年，各品牌都推出了曲面液晶电视，达到年平均300%以上的增长。有人放言：曲面显示产品有望为彩电业创造新的“颠覆性”机会。

从市场上首现曲面电视让人“惊艳”“新奇”，到三倍的增长，到今年首季增幅下滑，消费者从猎奇到理智，到审美疲劳，仅仅用了三年时间。其实除了消费者更趋理性的原因之外，更有厂商自己的原因，一是没有亮眼的新技术，二是众多传统电视品牌主动退出曲面液晶领域，开始推全面屏概念，抢走了曲面的风头。

说起曲面电视从惊艳到下滑的过程，让人不由想起当初的PDP电视俗称“等离子”电视。据业内人士介绍，等离子技术相对竞争对手液晶技术优点很明显，亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、响应速度快、视野开阔。画面无拖尾，适合观看动态画面。而液晶电视有拖影现象，而且还漏光、可视角度小，被等离子电视粉丝诟病。等离子电视还比液晶省电，因为显示黑色的时候不用电，而液晶无法显示纯黑色，背后的高亮度灯管会一直耗电。所以当时业界流传着这样一句话：“外行买液晶，内行买等离子。”

然而，是什么原因让具有这么多优势的等离子，却输给了液晶，全面退出了电视市场呢？业内人士表示，最主要原因是以松下为主的等离子阵营不愿意与别人分享它的技术、分享面板资源，导致等离子阵营的企业越来越少，原本支持等离子的厂商逐渐转投液晶阵营，共同做大了液晶市场。

松下电器被称为“等离子之父”，占据了全球等离子面板市场的绝大部分份额，然而由于其技术相对封闭，导致等离子技术的一些致命技术缺点一直没能得到解决。2005年、2006年两年时间里，已经使用了几年时间的等离子电视，暴露出“烧屏”的问题，影像在屏幕上留下了不可恢复的损伤。而相比同尺寸的液晶电视，等离子电视要贵得多。“烧屏”的问题暴露了等离子的技术缺陷。而这两年，正是等离子与液晶电视争夺市场话语权的关键时期，成为等离子败走的分水岭。

有人说松下过高估计了自己解决后续技术难题的能力，如果松下当时能够组建与液晶阵营相当的产业联盟，等离子技术的结局或许会有所改变。而与之相反的是，液晶技术由于采用了开放的心态，吸引了更多企业参与，才能将市场占有率做大从而将成本降下来，从而出现了几次大幅度的降价，首先在价格上打下了普及的基础。其次，众多参与企业近年来也不断寻求技术创新和突破，又更进一步推动了液晶电视的市场普及率提高和市场地位的稳固。

所以无论是新技术还是新业态，都需要更多的企业参与才能成为市场主流，所谓“众人拾柴火焰高”。如今，当众多品牌也开始退出曲面电视这一新业态的时候，很难想象，曲面电视还会不会重返增长轨道？会不会像等离子一样昙花一现，甚至比等离子存世的时间更短？ （李春先）

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