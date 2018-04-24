新浪科技> 家电 > 正文

曲面电视增长下滑 如何实现突围之路

曲面电视增长下滑 如何实现突围之路
2018年04月24日 07:45 大洋网-广州日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　最初是在2013年1月的消费电子展上，LG和三星都展示了曲面电视。据说当时液晶电视正处于缺乏技术亮点的尴尬期。于是三星受到OLED“柔性”特性的启发，在2014年造出了曲面液晶电视以求突破行业的天花板。2015年、2016年，各品牌都推出了曲面液晶电视，达到年平均300%以上的增长。有人放言：曲面显示产品有望为彩电业创造新的“颠覆性”机会。

　　从市场上首现曲面电视让人“惊艳”“新奇”，到三倍的增长，到今年首季增幅下滑，消费者从猎奇到理智，到审美疲劳，仅仅用了三年时间。其实除了消费者更趋理性的原因之外，更有厂商自己的原因，一是没有亮眼的新技术，二是众多传统电视品牌主动退出曲面液晶领域，开始推全面屏概念，抢走了曲面的风头。

　　说起曲面电视从惊艳到下滑的过程，让人不由想起当初的PDP电视俗称“等离子”电视。据业内人士介绍，等离子技术相对竞争对手液晶技术优点很明显，亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、响应速度快、视野开阔。画面无拖尾，适合观看动态画面。而液晶电视有拖影现象，而且还漏光、可视角度小，被等离子电视粉丝诟病。等离子电视还比液晶省电，因为显示黑色的时候不用电，而液晶无法显示纯黑色，背后的高亮度灯管会一直耗电。所以当时业界流传着这样一句话：“外行买液晶，内行买等离子。”

　　然而，是什么原因让具有这么多优势的等离子，却输给了液晶，全面退出了电视市场呢？业内人士表示，最主要原因是以松下为主的等离子阵营不愿意与别人分享它的技术、分享面板资源，导致等离子阵营的企业越来越少，原本支持等离子的厂商逐渐转投液晶阵营，共同做大了液晶市场。

　　松下电器被称为“等离子之父”，占据了全球等离子面板市场的绝大部分份额，然而由于其技术相对封闭，导致等离子技术的一些致命技术缺点一直没能得到解决。2005年、2006年两年时间里，已经使用了几年时间的等离子电视，暴露出“烧屏”的问题，影像在屏幕上留下了不可恢复的损伤。而相比同尺寸的液晶电视，等离子电视要贵得多。“烧屏”的问题暴露了等离子的技术缺陷。而这两年，正是等离子与液晶电视争夺市场话语权的关键时期，成为等离子败走的分水岭。

　　有人说松下过高估计了自己解决后续技术难题的能力，如果松下当时能够组建与液晶阵营相当的产业联盟，等离子技术的结局或许会有所改变。而与之相反的是，液晶技术由于采用了开放的心态，吸引了更多企业参与，才能将市场占有率做大从而将成本降下来，从而出现了几次大幅度的降价，首先在价格上打下了普及的基础。其次，众多参与企业近年来也不断寻求技术创新和突破，又更进一步推动了液晶电视的市场普及率提高和市场地位的稳固。

　　所以无论是新技术还是新业态，都需要更多的企业参与才能成为市场主流，所谓“众人拾柴火焰高”。如今，当众多品牌也开始退出曲面电视这一新业态的时候，很难想象，曲面电视还会不会重返增长轨道？会不会像等离子一样昙花一现，甚至比等离子存世的时间更短？　（李春先）

　　记者观察

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有