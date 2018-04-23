电视产业陷饱和 众厂商争夺中国彩电高端市场

电视产业陷饱和 OLED高端电视逆势增长

众厂商争夺 中国彩电高端市场

资料图片：@视觉中国

受电视市场低迷及面板价格大涨影响，多家公司的彩电业绩下滑。但在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售与2016年相比增长了2倍，2018年增长率仍将达到100%。业内预计，巨大的增长空间将使中国高端彩电市场竞争越来越激烈。

广州日报全媒体记者 段郴群

2017年中国彩电零售销量4752万台，同比下降6.6%，创2003年来最大降幅。2017年年报显示，主营彩电的海信电器（600060）净利润为9.42亿元，同比减少46.45%。在中国香港上市的TCL多媒体，2017财年在中国内地市场LCD电视销售同比下滑了2.7%，创维数码净利润也较去年有所下滑，而深康佳彩电业务去年收入同比下降3.87%。

高端的OLED电视逆市增长。IHS数据显示，2017年，在2500美元以上高端电视市场，OLED电视全球占比达到51.3%，首次超越LCD电视。而这一数字在2015年仅为15.5%，2016年则为35%。IHS预计，2018年，OLED电视在2500美元高端电视市场占比将攀升至70.7%，成为消费者高端电视的首选。

OLED面板供不应求

据怡康预测，从2017到2020年中国市场的OLED电视销量预期分别为18万台、55万台、150万台、250万台。韩国KB证券分析师表示，今年3月OLED电视面板已经出现30%的供需不足。

IHS数据显示，从2018年第二季度开始，中国OLED电视的数量将进入高速增长期，其中，2018年第二季度预计同比增长118.8%，2018年第三季度预计同比增长120.4%。2019年，中国OLED电视将较2018年增长115.5%。

为了扩大OLED面板产能，2017年年底，LG Display确认将在广州再建一条全球领先的8.5代OLED电视面板生产线，月产能6万片（玻璃基板基准），预计2019年下半年量产。据悉，这是继韩国本土后首条海外OLED面板生产线。LG Display 中国区总裁、副社长印裕盛表示，LG Display广州8.5代OLED工厂建成后，中国有望成为全球第二个OLED电视面板生产基地。

OLED电视成彩电企业收益“奶牛”

业内分析，OLED电视在高端市场的增长，一方面满足了消费者逐渐提升的生活品质需求；另一方面，也为电视厂商带来了新的利润增长点。

数据显示，作为国内第一家主推OLED电视的企业，创维2016~2017财年报告显示，在国内电视机市场需求整体放缓背景下，高毛利、大尺寸的产品大大减轻行业平均售价波动对企业利润带来的影响，其中创维4K智能电视在中国市场的销售量占比大幅升至45.9%，销售同比上升53.6%。

据悉，目前包括索尼、松下等日系厂商、LG电子等韩系厂商以及创维、康佳、长虹等共13个电视厂商加入了OLED阵营，几乎囊括了全球所有主流电视企业。LG Display电视事业部营销与市场副总裁李尚勳对广州日报全媒体记者表示，今年还将有一家中国品牌和日本品牌电视厂商加入OLED阵营。据IHS统计，OLED电视对于电视厂商收益的贡献率正在增加，其中索尼2017年整体电视收益相比2016年增长21%，而OLED电视贡献率达8%；LG电子2017年整体电视收益相比2016年增长9%，其中OLED电视贡献率高达52%。