家电技巧：净水器你会选择吗？教你避坑绝招

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随着饮用水污染越来越严重的问题，越来越多家庭选择购为自己的家庭购入一台家用净水器，来解决家里的饮水问题。而对于大多数消费者来说，净水器这个产品对于他们来说还是过于陌生。面对市场上繁多的净水理念，上千种的净水器品牌，实在是无从下手力不从心。

那么，问题来了，“面对市场上种类繁多的净水器品牌，品牌种类如此之多的净水器，我该如何挑选呢？”接下来，我们就和大家好好聊聊一下如何挑选一台好的家用净水器！

一：看产品卫生许可批件以及售后服务是否完善

按照相关规定，生产净水器的厂家必须取得上级卫生监督部门的卫生许可证，且每个品牌、每个型号的净水器只有唯一的一个卫生许可批号。同样，一个产品的质量好坏，信誉度，要看售后服务是否跟的上消费者追求高品质生活的需要。消费者在购买产品时要尽量选择正规厂家的产品，同时在交易时除了索要正规的发票外，还需要厂家或销售商开具具体的保质保修单。购买产品，买的是售后，买的是放心。

二、根据具体水质选购

净水器的好坏并不是绝对的，再优质的净水产品，若与净化的水质不符，净水效果也会大打折扣，一样不会是好产品。而不同的净水器产品，因为采用的净水技术和滤芯组合结构的不同，也分别符合不同的水质使用，因此，消费者一定要具体问题具体分析，根据自己所在地区的水质，选择最为合适的净水器产品种类。在这里说明一下三种情况！

1、中国北方高硬度水质和南方石灰岩地区，水中钙、镁离子含量较高，容易结垢，应选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器。

2、水中含氯、异色异味较重，有机物含量较多的城市自来水，可选购活性炭载量较多的家用净水器。因为活性炭对水中余氯、异色异味有强力吸附作用，对有机物有明显的去除效果。

3、用于城乡水质较浑浊的自来水净化的，应选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水器。对于水中污染严重，要求彻底滤除水中任何杂质，不需加热直接饮用的，应选购反渗透纯水机。

三、安装位置、尺寸及方式

在选择之前，应该要先确定好它的安装位置和选购的大小，还应该预留出一些空间再进行安装，这样在选购的时候有比较有底，可以很好的避免装修收到的波折，如果是装修好的，那么也不用太过担心，届时可以请人上门帮忙测量位置，提供净水器的安装位置与参考的意见。

四、进口or贵≠一定好

相信不止净水器，众多消费者都有着一个消费误区，那就是进口的东西就是好的。在这里要说明的是，实际上很多不知名的净水器厂商打着进口品牌旗号，宣传自己的净水器能治病、美容，恶意抬高产品价格，消费者千万要注意，家用净水器唯一的功能就是过滤，而且完全没有必要选择进口品牌，相反，国产净水器更符合中国水质。当然，我们也不能一味的选择低价，购买净水器还是要看产品质量和售后。一分钱，一分货的道理永远不会变，目前市场上净水器价格在1000-5000元之间，建议大家折中选择。

五、滤芯多不代表净水效果好

净水器这东西虽然属于硬件产品，但净水器里的滤芯只是个通用词，滤芯大种类就有7-8种之多。不同种类的滤芯价格，性能侧重点都有极大的差别。这也就导致如今许多净水器销售人员常常拿着个净水器滤芯多作为噱头误导消费者，增加消费者维修的成本。所以大家一定要注意这个消费陷阱。挑选净水器时时刻谨记净水器滤芯多，不能代表这款净水器就是好的。

这边我简单说一下挑选净水器的方法，1。看核心滤芯，主要分2种，超滤膜，RO膜，RO膜过滤效果大于超滤。有RO膜的机器一般没必要上超滤膜。我再说说其他几类滤芯，而其他滤芯都是属于辅助性硬件，PP绵滤芯---粗过滤（零售也就十几块钱一根），活性炭滤芯----吸附异味增强口感，KDF滤芯---吸附重金属，所以一般净水器4-5根滤芯顶天了，7-8根滤芯的产品都是噱头。并没有什么实用性。

六、拿不更新滤芯说事

不少消费者觉得更换滤芯是件很麻烦的事，想要一劳永逸，不少净水器销售人员抓住了消费者的这个心理，说自己品牌的净水器滤芯可以不换，或者是1-2年才需要更换，需注意，这些都是极其不专业和不负责的言论。净水器滤芯是过滤截留有害物质，时间长了必定堵塞或者效能下降。另外各种种类的净水器滤芯的使用时间也不是固定的，比如水质较差的地区，第一级PP绵滤芯3个月就需要更换，具体更换周期，和水质、使用频率都有关系。

在这里小编有话说，如果怕麻烦不去更换净水器滤芯，那为什么要购买净水器呢？毕竟用久了净水器同样不能净化水。这不是在给自己的健康做加法吗？

看了以上的介绍，相信大家对净水器选购有了一定的认识。那么！快快为您的家庭添置上一台家用净水器吧！