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产品屡登质量黑榜背后 日立家电已退出市场主流阵营

产品屡登质量黑榜背后 日立家电已退出市场主流阵营
2018年04月21日 03:25 中国经营报
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产品屡登质量黑榜背后 日立家电已退出中国市场主流阵营产品屡登质量黑榜背后 日立家电已退出中国市场主流阵营

　　许永红、童海华

　　在中国家电市场，深陷质量问题的日立正在远离主流品牌阵营。

　　日前，国家市场监督管理总局通报2018年一季度产品抽查情况，日立一款洗衣机产品被检出不合格。这仅是日立各大家电产品在中国市场屡登质量黑榜的缩影。在国家质检总局2017年进口商品抽检中，日立的电饭锅和空气净化器均有产品被发现存在质量问题。与此同时，日立的空调、冰箱在2017年也被相关部门检出产品质量问题。

　　据奥维云网和中怡康报告显示，日立家电产品已掉离中国市场主流之列。受访业内人士分析称，对于中国这个全球第一大家电消费市场，日立投入的精力不足，目标和定位也不清晰，而且市场适应性不强，在市场竞争更为激烈的背景下，日立家电在中国市场的机会已经不多。

　　针对产品质量、中国市场发展等问题，《中国经营报》记者日前致函采访日立方面，截至发稿时未获相关回复。

　　质量问题接连不断

　　近期，国家市场监督管理总局通报了2018年第2批27种产品质量监督抽查情况。此次抽查涉及电子电器、电工及材料等6类产品，对2000家企业生产的2006批次产品的检验中，有1636批次合格，产品抽查合格率为81.6%；检出370批次不合格，不合格产品检出率为18.4%。

　　其中，上海日立家用电器有限公司生产的一款全自动洗衣机，因为“连续骚扰电压”问题被列为不合格产品，而同时公布的海尔、美的、惠而浦、三星等知名家电品牌的同类产品抽检情况则均为合格。

　　近年来，日立家电产品在中国市场屡登质量黑榜。记者从国家质检总局发布的《2017年进口商品监督抽查情况的通报》中发现，日立的电饭锅和空气净化器均有产品不合格。

　　具体而言，全国共抽查进口电饭锅126批，检出不合格17批，不合格检出率13.5%，日立型号为RZ-KG10Y的电饭锅产品是其中之一，不合格项目为“标志和说明、元件”；另外，日立不合格的空气净化器涉及EP-H300、EP-A3000两种型号，不合格项目分别为“标志和说明、额定电压和额定电压范围”以及“标志和说明、元件、累计净化量、净化能效、噪声”。

　　事实上，日立空气净化器的产品质量问题接连不断，多个型号已被相关质检部门发现不合格情况。而需要注意的是，除了洗衣机之外，日立包括空调、冰箱在内的其他主要大件家电产品同样深陷质量困境。

　　2017年4月，广东省工商行政管理局公布2017年第1批认定的缺陷商品名单，其中由日立家用电器（芜湖）有限公司生产的一款型号为KF-26GW/J空调，存在“对触及带电部件的防护”和“接地措施”的两项缺陷指标；另一款分体挂壁式冷暖空调器（室内机：KFR-36G/L、室外机：KFR-36W/L）“对触及带电部件的防护”“电源连接和外部软线”，以及“接地措施”三项指标不合格。

　　次月，广东省工商行政管理局以“销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品”为由，对上海日立家用电器有限公司进行行政处罚，责令停止销售不合格的R-S300C日立冰箱，同时没收违法所得97530.71元，并按货值金额1.5倍罚款760500元。

　　业内有观点认为，日立家电产品在中国市场质量问题不断发生，与企业对家电产品的技术研发、生产制造、质量管控等方面投入较少有着一定联系。

　　中国市场挑战重重

　　官网显示，日立在中国市场提供生活电器、美健家电、数字映像等领域广泛的产品和服务。其中，生活电器主要包括空调、洗衣机、冰箱、空气净化器、电饭煲等白色家电产品。

　　记者从奥维云网相关报告了解到，在洗衣机、冰箱、家用空调的2017年线上线下市场零售份额TOP5品牌榜中，日立均未上榜；而且，日立相关产品也没有出现在线上线下市场零售额TOP20机型榜中。各大产品排在市场前列的，主要是美的、海尔、格力、小天鹅等国内品牌，日立洗衣机的表现也不如同为日本品牌的松下。

　　此外，中怡康报告显示，2017年国内电饭煲双线（线上线下）品牌竞争进一步加剧，市场参与品牌数量有所减少，前三品牌集中度上升。从双线零售额的竞争来看，美的、苏泊尔、九阳以绝对的优势依次占据前三甲位置，线上市场占有率分别为35.4%、26.1%和9.6%，排在第四位的松下也有4%，日立则不在前五名之列。另一方面，空气净化器线上市场竞争加剧，市场参与品牌数量明显增多，前三品牌集中度下降，不过日立品牌也未登榜，不如国内品牌小米、亚都。

　　在接受记者采访时，中国家电协会副秘书长张剑锋分析称，在中国市场，日立主要发力空调产品，这个产品的技术和质量都不错。其他产品则做得比较少，也做得比较差。“不过，日立空调产品这几年表现也不好，就我了解的数据来看，市场排名在前十五名之外。”

　　张剑锋认为，日立在中国家电市场没什么动静，其针对中国市场的目标和定位都不清晰。“对于中国这个全球第一大家电消费市场，日立投入的精力，包括财力和人力，我感到严重的不足，与其品牌和地位并不相称。”

　　对此，家电产业观察家刘步尘也向记者表示，日立的家电产品在我们生活中已经很少出现，这折射出日立已经退出了中国家电市场的主流品牌。同时，刘步尘指出，在中国家电市场，日本品牌没落，韩国品牌的表现也不甚理想。

　　“我觉得这是一个前兆。日韩的家电品牌，有可能在中国市场被中国品牌挤出去。在海外市场，中国品牌慢慢也会占据主导地位。其中，日立家电品牌在中国市场的机会已经不多了。对于日立、松下这些日本家电品牌，我并不看好它们在中国市场的发展，它们也没有很好的产品。” 刘步尘表示。

　　需要注意的是，在中国家电市场，包括日立在内的日本品牌目前面临着诸多挑战。张剑锋称，除了面对中国品牌的竞争压力，现在日本品牌对中国家电市场的适应性仍不强。刘步尘也直言，在过去，日本家电品牌主要面对来自韩国品牌的激烈竞争，现在则还面临着快速崛起的中国品牌的压力，“日本品牌在中国家电市场发展的难度就更大了。”

　　此外，上述受访专家均提到，日立家电在中国市场表现不佳，与其转型有着较大关联。“在过去的技术时代，日本家电品牌掌握着先进的技术，赚取了高额的利润。” 张剑锋指出，“但是现在面对整个行业的竞争压力，以及行业利润变薄，日本品牌对家电板块好像已兴趣不大。”

　　事实上，早在2016年底，日立就正式确立了“2018中国事业战略”，将2018年度中国地区销售额目标设定为1.1万亿日元（约合663亿元人民币），主要围绕强化产品制造、推进社会创新事业来推进。对于中国这个重要的海外市场，日立表示紧跟中国政府发布的“美丽中国”“健康中国”“网络强国”等战略规划，同时加强提供一系列相关解决方案及服务。

日立家电市场
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