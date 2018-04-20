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Keep跑步机体验：外观清新稳定性尚可噪音控制一般

Keep跑步机体验：外观清新稳定性尚可噪音控制一般
2018年04月20日 17:16 新浪科技
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Keep K1Keep K1

　　曾获得过App Store年度精选应用的Keep，在上个月宣布推出了家用跑步机。虽然这并非Keep首次推出硬件产品，但此前的都是健身服、瑜伽垫等小玩意，跑步机这个级别的产品还是头一遭。

　　实际上去年8月份，Keep曾在用户中发起了一项调查，让用户选出最想要的智能运动设备，得票第二的就是跑步机，于是就有了这款K1。

　　那么互联网公司出的跑步机和传统跑步机有多大区别，又是否值得买呢？

　　外观小清新

　　Keep K1跑步机从外观看上去还是和笨重的商用或家用跑步机不同。配色方面使用了经典的黑白灰。

主控平台主控平台

　　机身的构造也非常简单，主要也就有两个部分：跑步机机身、立柱仪表。虽然这款跑步机是包上门安装的，但大部分都可以自己完成组装。

　　将跑步机两部分连上电线，立柱插入跑步机机身即可，剩下拧上螺丝、安上前扶手并插上平板支架和安全锁绳即可。

底盘与立柱连接处底盘与立柱连接处

　　与公司的商用跑步机相比，虽然Keep整体机身要远小于普通跑步机，但跑步带的总体面积却与商用跑步机达到了相同水准。52cm的宽度也大于绝大多数家用跑步机。

开关开关

　　主机电源线旁是物理开关，使用前要记得打开。同时这一面还有两个小的滚轮，方便单人时的挪动搬运。

跑步传送带跑步传送带

　　主屏幕上就比较简约了，从左至右分别可显示四项数据，分别是：时速、卡路里消耗、计时、跑步距离。

Home键Home键

　　中间的“Home”键，单击是启停跑步机、顺时针旋转给跑步机加速、逆时针旋转减速。同时按键本身也是一颗屏幕，可以显示跑步机目前的状态。

中控中控

　　仪表盘左下实际上还有一个USB按钮和隐藏按键。这个USB接口主要是用于连接手机、平板等设备的充电，目前支持Android、iOS设备Keep App连接。

充电接口和模式切换按键充电接口和模式切换按键

　　不过，Keep还是推荐通过无线的方式进行连接，如果信号不畅则需要三击左侧的按钮切换热点模式了。

Keep扶手Keep扶手

　　Keep K1这款美学设计优先的产品，并没有为跑步机配备左右扶手，取而代之的是前置的配件。实际上黑色面板本身就能承重100Kg ，是可以充当扶手使用的。其实这点对于跑步新手有些不友好，在很多时候出现紧急情况，用户的操作是听过左右手臂的支撑，把脚抬到传动带两侧，用Keep显然无法这样做。

紧急制动磁吸紧急制动磁吸

　　K1虽然也有磁吸式紧急制动装置，但停止非常突然，在高速跑的时候容易被吓到。

　　稳定性较好 但噪音控制稍弱

　　决定一款跑步机的好坏，主要无非两个点，一个是稳定性、一个是噪音。

官方宣传图官方宣传图

　　官方表示，Keep K1通过了德国DIERS三维脊柱及姿势评估系统和比利时Footscan足底压力分布系统测试，缓震、稳定性符合专业跑鞋评价标准。

　　Keep工作人员的解释称，Keep与运动服务实验室合作进行评测，经过DIERS与Footscan仪器的测量，K1使用的缓震橡胶材料，其效果达到了adidas，nike等品牌跑鞋同样的标准。

　　但缓震方面，跑步机只能起到辅助效果，具体你还是需要一款靠得住的跑鞋。

　　稳定性方面，以走5km/h、热身跑8km/h、常规12km/h以及产品最高速15km/h测量实际测试上脚稳定性。

　　我们发现在8km/h速度时，立柱就会出现明显的晃动，12km/h以上就会出现幅度较大的晃动，但并非接口松动那种带段落感的晃动。12km/h也是App中的指导最高速度。

　　在最高速15km/h的时候，晃动幅度基本已经干扰到看清仪表的显示了，虽然实际生活中这个速度基本用不上。

　　至于跑步机的底盘主体倒是一直比较稳固。

　　而噪音方面，官方给出的空载实验室数据是60dB，而实测数据如下。

Keep跑步机实测噪音Keep跑步机实测噪音

　　整体来说，如果仅仅是把跑步机打开，那么这个声音确实有些恐怖。但如果跑上去，大概还在接受范围内。

　　与公司健身房比较后发现，在各个速度上，Keep这款产品的噪音都能小个3到7分贝，整体来说优势存在，但不明显。

　　但通常用起来70多分贝的噪音，如果小区隔音不给力，邻居还是会抓狂的。此外，跑步机放到家里最大的障碍并非这个噪音，而是每次脚步冲击地板，带动楼下天花板跟着颤。

　　如果跑步机放在阳台等位置，楼下脾气好的可能也就忍忍了。但如果你放客厅，同样是下班时间，人家累一天回家还有天花板“吨吨吨”的噪音，大多都会投诉到物业。

　　所以回到这款产品，还是不推荐在楼上使用。如果一定要弄回家，尽量放在阳台等偏周边的地方，而且一定不要在别人休息的时候使用。

　　软件课程是优势

　　上文已经说了，Keep K1可以通过Wi-Fi和数据线两种方式连接手机。把手机架在支架上，屏幕则会显示类似健身房跑步机显示屏的内容，此外还可补充显示步频的信息。

App截图App截图

　　在测试中，由于Wi-Fi环境较差，出现了数次Wi-Fi中断的情况。只要网络一断，已经跑步的数据无法再次上传到手机上，而如果选择了跑步课程，则直接中断，连变速都没了。

　　Keep工作人员表示，为了让产品同时支持一个家庭中不同用户同时连接，所以使用了Wi-Fi的方式而并没有采用蓝牙方案。

App截图App截图

　　连接App后，Keep上会有针对偏初级的跑步课程以及跑后的放松课程，主要就是通过不同速度的变换，提供以减脂为目的的跑步指导。

　　如果不连接App，跑步机也可以正常使用，具体到旋钮的调速，个人认为比按键的更舒适，阻尼也比较适中。

　　总结

　　总的来说，这款产品定位更适合刚刚开始接触锻炼的跑步小白，以及有一定跑步经验在天气不好时的室内跑步替代方案，优缺点如下。

　　优点：

　　1、外观简约，比傻大粗的普通跑步机强。

　　2、底盘稳定性过关。

　　3、跑步带比普通家用产品更宽。

　　4、旋钮方式调速体验更优。

　　5、跑步课程对新手更有指导意义。

　　缺点：

　　1、并未设计左右扶手，前置扶手又偏低，以笔者180的身高，使用时就得哈着腰。

　　2、紧急制动速度突然停止，在高速跑步时会被吓一跳，其它同类产品为逐渐降速。

　　3、手机支架不支持角度调节，个子高的用户同样使用不便。

　　4、不支持坡度调节。

　　5、无法折叠存储。

（中奇）

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