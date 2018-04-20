市民网购冰箱没用几天就自燃 异地维权有波折

刚买的冰箱 竟突然起火

提醒：电器无论新旧都要常检查排隐患，家中可配备灭火器

小张蹲下来查看冰箱烧损的情况。

冰箱自燃的原因仍在调查当中。

厦门晚报讯 （文/图记者肖家豪）今年年初，市民小张网购了冰箱，谁知刚用没几天，冰箱就突然自燃起火，把小张的房子弄得一片狼藉，所幸并未造成人员伤亡。业内人士提醒，新出厂的产品自燃现象很少见但也不是没有，如果是住在老旧小区，市民最好经常检查线路以及漏电开关。消防部门提醒市民，发生电器着火第一时间先断电，千万别用水灭火，家里最好准备一个小型干粉灭火器。

现场

冰箱背面燃烧痕迹明显，门框吸顶灯变了形

近日，记者来到了小张的房屋里。一进门是一个不大的客厅，也是自燃事故发生的位置，由于已经过去十多天，现场已经没有燃烧的异味，但仍可以看到屋顶有烟熏的痕迹。发生自燃的冰箱被放置在阳台，冰箱背面坑坑洼洼，燃烧痕迹明显。冰箱周边的地面上，散落着一些黑色的胶质燃烧残留物，地面有冲水的痕迹。

阳台门是开放式的，用宽边的胡桃木做了门框，门框上有受热起泡及烟熏痕迹，其中还有一处剐蹭过的痕迹。客厅内的吸顶灯虽然可以正常使用，但受热变形的情况比较明显。相邻的房间和洗手间内，墙壁上有烟尘残留，用手指一抹，就会留下黑色的污渍。

还原

维修师傅上门处理时，发现一台冰箱在燃烧

小张回忆，网购的两台冰箱到货后，没几天就先后出现不制冷的问题。3月30日，售后服务人员沈师傅带着配件修好了其中一台。次日晚上6点多，他再次上门处理另一台。“当时客户不在家，让我找保安拿钥匙。一开门，我就看到那台冰箱的背面起火了。”他回忆，当时他第一时间切断了电源，摸了一下感觉冰箱门温度不高，就扶着门把冰箱推到阳台，然后用阳台上的水龙头浇水灭火。

沈师傅现场拍了照片，向厂家报告了自燃事故。随后赶来的小张也拍了照片和视频，发给网购平台，第二天开始协商后续事宜。

维权

异地维权有波折，多次协商达成一致

由于是网购的冰箱，小张维权之路有点小波折。她向厂家提出了退货并赔偿的诉求，但是双方多次协商后未能达成一致。随后，她拨打12315投诉，被告知：“投诉异地商家，需要打电话到商家注册所在地的12315。”她随后查找了网购平台及冰箱生产厂家的注册所在地，并通过当地的12315维权。

经过多方协调，最终，小张与网购平台、厂家协商达成一致，4月16日，小张获得了补偿，冰箱也于日前退还。截至记者发稿时，小张的房子已经卸掉了“烟熏妆”，其他受损部分的整修也已经开始。

电工

电器故障要及时处理，不论新旧都要常检查

高师傅是我市一家物业公司的电工，入行20年了。他表示，电器自燃一般分为两种情况，一种是电器本身自燃，另一种是电器负载过大引发的房屋线路自燃。前者大多是因为使用年限太长，电器老化导致，刚买的电器发生自燃的事故很少见。

房屋本身线路老化更需要注意，新房屋的保护措施相对到位，老旧房屋就需要经常检测线路。他说：“日常生活中，用电最好平均分摊，千万不要同一个插座接入太多电器。”

厦门某小区物业主任刘玄曾多次参加电工作业方面的培训。他说，电器由很多电子元件构成，即便是检测合格的商品，也存在发生故障的可能，发生自燃的概率虽然低，但不是没有。他建议，电器无论新旧，都要注意工作状态，发现异常情况要及时联系维修人员。他说：“从发生故障到引起自燃会有一个过程，及时处理可以大大降低自燃事故的发生。”

提醒

家电也有寿命 注意使用年限

按照《家用和类似用途电器的安全使用年限和再生利用通则》要求，厂家须标明家电的安全使用年限。例如，彩电8到10年、冰箱12年至16年、电热水器8年、空调8年到10年、洗衣机8年等，超过这个年限，家电就可能会出现一些问题。虽然家电的产品说明书中一般都会标注使用年限，不过很少有市民留意。

救火前要先切断电源 推荐使用干粉灭火器

家里发生电器自燃事故，市民应该怎么处理呢？消防部门表示，如果火势太大，市民应尽快从安全通道逃生，并拨打119求助；如果火势不大，可以自行灭火。

针对一般的电器自燃，市民在自行灭火前，要注意先断电再救火。消防部门推荐使用干粉灭火器，尽量不要用水。

消防部门还提醒，在家里可以配备一个小型干粉灭火器。万一发生火情，家里又没有灭火器，一般在小区楼道里，都配备有灭火器箱，也会有干粉灭火器。

链接

以下4种原因可致冰箱起火

1。压缩机的接线盒温度过高起火。

2。电压瞬间过高。

3。电线短路。比较常见的是老鼠进入冰箱内部，咬断电线造成短路；而压缩机周围容易聚集蟑螂等，也有造成电线短路的隐患。

4。温控器失灵。