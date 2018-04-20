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产能过剩了吗？ 一季度电视面板价格“跳水”

产能过剩了吗？ 一季度电视面板价格“跳水”
2018年04月20日 07:42 新浪综合
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　　本文来自南方日报  记者 姚翀

　　面板降价，产能过剩？

何俊 摄何俊 摄

　　近期，多家调研机构推出今年2、3、4月的面板价格监测，种种调研表明，面板价格正持续走低，这说明供需情况发生了变化，不过，这是否就意味着面板产能过剩了？

　　一季度面板价格“跳水”

　　集邦咨询光电研究中心数据显示，全球TV面板价格从去年下半年起进入价格拐点，连跌9个月，至今需求未见回暖。其数据表明，32吋-65吋TV面板价格维持3-10美元跌幅不等，尤其是65吋大尺寸面板从2017年第三季度起价格下降显著，今年3月65吋面板均价下探至300-290美元，4月预计下跌至280美元。

　　另外一家知名调研机构HIS的数据所显示的趋势则要温和许多。其此前公布的2月份电视面板价格数据中，32吋面板价格下滑1美元，幅度约为2%；40吋面板价格下滑3美元，幅度约为3%；43吋面板价格下滑4美元，幅度约为4%；49吋面板价格下滑5美元，幅度约为4%；55吋面板价格下滑1美元，幅度约为1%。43吋、49吋面板价格下滑压力最大。

　　而据群智咨询（Sigmaintell）最新数据，3-4月，32吋面板三四月价格下降3美金，39.5吋-43吋降幅同样是3到4美金，43吋面板价格降幅则达5美金；49吋-50吋降幅为4-5美金；55吋降幅为3美金；65吋降幅为10美金。

　　供需关系正发生改变

　　数据显示，今年一季度，全球液晶TV面板的出货量环比下降10.5%。业内分析指出，这是受北美市场渠道库存高企、中国市场销售不如预期等因素影响。

　　值得注意的是，多家机构预测液晶TV面板价格在今年第二季度还将持续走低甚至探底；与此同时，眼下全球政经局势持续动荡。在这种趋势下，电视制造商也预期面板价格在第二季度继续跳水，因而对备货保持谨慎观望，“持币待购”，这样一来，面板制造商库存正在累积。

　　很显然，今年上半年与去年上半年呈现了完全不同的趋势，电视制造上的议价能力大大增加。

　　大尺寸面板产能仍将长期增加

　　HIS Markit指出，虽然面板价格自2017年下半年开始下降，但为保持经济规模，一些面板厂商并没有削减产能。

　　而在这之中，大尺寸及超大尺寸面板的产能则更是不断爬升。

　　群智咨询预计，2018年全球液晶TV面板的产能面积将大幅增长10.5%。产能增长主要来自G8.6和G10.5线，带动50英寸、65英寸和75英寸等大尺寸面板的供应能力明显增加。

　　奥维云网数据显示，2017年75英寸全球TV面板出货156.7万片，占到全部市场的0.6%，预计2018年75英寸全球面板出货将达260万片，同比增长超过50%。

　　华星光电副总裁廖炳杰近日表示，65吋以上占全球出货份额预计到2021年为13%，全球电视出货平均尺寸以每年约1寸的增幅成长，中国大陆市场发展更为迅速，预计到2021年中国大陆平均尺寸为52.5寸，而中国正成为大尺寸液晶面板最为主要的供给国家。廖炳杰解析，到2021年，全球G8.5代以上生产线将达30条，其中，G8.6为5条，G10及以上8条，中国大陆G8.5为7条，G8.6为4条，G10以上4条。

　　京东方方面负责人则在近日告诉记者，今年G10.5代线将进入产能爬坡阶段，良率正在逐步提高，目标是90%。其主要服务于65吋和75吋面板的切割。而4月9日，京东方武汉G10.5代线也破土开工。

　　当前，国内多家企业对于大尺寸液晶面板的产线投资仍不遗余力，他们向记者表示，从趋势来看，大尺寸面板在接下来几年仍将有很大市场，不会出现产能过剩的问题。

　　OLED面板价格仍保持较高水平

　　今年，索尼推出旗舰OLED彩电A8F，该款OLED彩电价格有所降低，55英寸OLED售价为15000多元。

　　对此，索尼表示，定价的降低是因为成本的降低，而这源自于制造技术的成熟。

　　整机彩电的定价自然考虑了多种因素，不过，在OLED面板这一个元器件上，从今年第一季度看，其价格仍相对稳定，并没有出现明显的下降。

　　LG Display向记者表示，在OLED大尺寸面板上，公司2017年销售了170万张，今年计划供应280万张左右，但仍然处于“供不应求”的状态。

　　与此同时，LG Display表示，由于“供不应求”仍很明显，而上游企业的材料价格坚挺，因而OLED面板价格在短期内仍会保持在当前的水平。

　　实现大屏+高分辨率才是保证需求的关键

　　除却OLED面板，大屏液晶面板是否会出现产能过剩问题，其实更应该看其与高清、超高清分辨率内容结合呈现的效果如何，事实上，随着4K、8K时代的到来，大尺寸面板确实仍会是“香馍馍”。

　　IHS认为：“随着超高清在超大尺寸电视市场迅速取代全高清，面板制造商更希望提供更高分辨率的差异化产品，并希望通过高端产品提高利润率。

　　据悉，群创光电在2017年开始研制8K面板，并在四季度生产了首块8K液晶电视屏幕（60Hz，65寸）。该屏幕初期将供应给夏普电视和一些中国品牌。2017年四季度，夏普大规模生产了首批70寸8K液晶电视屏幕，支持中国区的夏普电视品牌。

　　HIS调研显示，三星电子和索尼是当前8K面板市场的两大发动机，两家都计划在2018年发布旗舰款8K电视。三星和索尼将消化几乎所有来自群创光电、友达光电和三星显示器公司的120Hz 8K面板，其尺寸将在65寸到85寸之间。

　　而LG Display相关负责人也向记者表示，目前8K OLED面板正处于研发阶段，还未能量产。在CES 2018以及中国CITE 2018上，LG Display展示了世界首款88寸8K OLED电视。

　　一切都表明，4K、8K的步伐越快，对于面板厂商的大尺寸面板销售就越是好事。

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