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受同质化与价格战侵袭 彩电行业发展需警惕

受同质化与价格战侵袭 彩电行业发展需警惕
2018年04月20日 07:28 新浪综合
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　　本文来自南方网 作者：王如

　　2018年第一季度已经结束，从中怡康的监测数据来看2018年Q1彩电销售数据或许会刷新近十年彩电历史的新低。从宏观情况上看，今年从房地产，结婚对数等市场环境并没有转向对新增购买利好。从中观上看，据中怡康推算的市场待替换的液晶数据是4500万左右，与去年持平。今年彩电市场不容乐观，在需求不足时，近期的销售数据也传递出的两大信号，值得彩电行业警惕：第一，今年市场同质化愈发严重。第二，价格战，已经开始。

　　彩电市场是替换性购买为主的市场，过去的销售高峰来自于：CRT从小尺寸到大尺寸的变化；CRT到液晶的变化。这次次高峰都是彩电从形态上有了很大的改变。而目前彩电市场缺乏可以刺激消费者替换原有电视的功能，无论是曲面，量子点，还是OLED都无法让消费者提前替换。我们彩电企业应该认识到，彩电行业的主要矛盾早已发生了变化，从过去“居民新增购买彩电需求同产品供不应求之间的矛盾”转变为“居民彩电更新换代需求同彩电产品严重同质化之间的矛盾”。从历年的销售数据和替换数据之间的计算，近年彩电用户替换速度明显加慢。

　　价格战已经开始。彩电市场一直深陷价格战的泥潭，我们的企业已经深受其害，行业净利率水平极低。过去好的企业净利才可达到4%，去年下降到2%左右，价格战正式浮上水面。而面板价格的下降也给了品牌降价空间，彩电行业的环境会更加恶略。

　　第一季度之后，五一市场已经进入备货期。今年是体育大年，根据中怡康的历史数据判断，体育赛事带给彩电整体的销售的影响较少，但赛事会导致前一个月的销售增加。今年世界杯将在7月开始，6月又有618，可见今年6月市场会左右一个品牌上半年的销售成绩，接下来的两个月各品牌将迎来市场激战，仅有4K供能的大尺寸电视将是各家冲量首选，50、43价格下降幅度会大，39寸，40寸，42寸，45寸产品将会受到冲击。

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