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探秘海信无人店：无人形式只是补充 只做方案提供商

探秘海信无人店：无人形式只是补充 只做方案提供商
2018年04月19日 10:00 新浪科技
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海信Hi-BOX海信Hi-BOX

　　海信新研发中心坐落在青岛市崂山区，紧邻崂山风景区。根据海信的工作人员介绍，这块研发中心是参照硅谷的风格设计的。

　　除了风景区式的设计，走进这片研发中心，首先映入眼帘的就是一个看上去有些类似集装箱的盒子。而这就是海信新的B2B业务，无人便利店。

　　海信园区内的无人便利店，与7/11合作。在这个不足二十平米的空间内，你可以选购零食、饮料、纸巾等日常用品。

　　麻雀虽小 五脏俱全

　　这间无人便利店采用了海信无人盒子Hi-BOX解决方案。它采用了3*6*3m的非标准集装箱作为载体，虽然空间不大，但内部配备却不逊色于市面上普通的便利店。

　　门禁系统是一张电子二维码，首次使用通过微信扫描即可注册，随后门锁将自动打开。盒子正面和左侧采用玻璃透明形式，正面还安装了自动遮阳雨棚，根据顶部的光照等传感器可进行自动开合。

　　室内将空调系统、新风系统融合在一起，可24小时自动调节温度与室内空气质量。此外室内的冷柜、电子标签，均来自海信生产的产品。

　　无人盒子顶部包含了一组多个摄像头，除了实时监控它还可以实现多种功能。

　　1、当发现顾客有未付账先吃、或在店内睡觉等异常行为时，系统亦会及时给予提示以制止。对于未停止该行为的用户，系统将通过进门微信所绑定的个人信息和图像记录，用于后期追讨。

　　2、摄像头可与自助收银台共同协作，当摄像头检测到每件商品扫描时，都会查询收银台是否有商品扫描记录，以防止漏扫。

　　在防盗安全上，除了上述功能，自助收银台还支持称重防损功能。可以防止类似只扫描一个苹果的价格，却拿走一袋苹果这种盗窃行为。

　　除了硬件上的防盗损设计，无人盒子还依靠微信、支付宝实名制带来的个人征信系统。如果出现强行盗取行为，则会记录用户方便后期追讨。

　　而在保证顾客的安全上，无人盒子在断电、断网的情况下会自动开门，并通过应急电源播放语音，提示用户离开。门口附近还有紧急开门按键。

　　同时海信的设计人员还表示，无人盒子可在不同环境下保证15年的使用寿命，即便是在水中浸泡两天也可保证内部工作正常。

　　目标快速量产

　　实际上在无人店的布局上，海信并未取得多少先发优势。

　　早在2016年底，亚马逊就推出了Amazon Go的项目。随后的2017年，国内阿里淘咖啡、苏宁无人店Biu、缤果盒子相继入局。

　　与海信不同的是，这几家公司采用了更多更前沿的技术，例如机器视觉、图像识别、人脸识别、RFID……在用户角度，只需拿起商品，出门扫脸即可完成整个支付流程。

　　而海信的无人店则相对传统，门口收银台与目前市面上传统商超自助收银台相同，还需用户自己扫描商品，并通过支付宝、微信二维码支付。

　　海信智能商用无人零售项目负责人程君永表示，相比海信，其他的无人零售解决方案虽然看上去高端，但存在两个痛点：一、门店成本过高无法快速复制；二、人脸识别等稳定性较差，实际使用需要人工干预，违背了无人零售的初衷。

　　他补充道，海信的无人零售解决方案并非为了炫技和获得资本市场认可，而是希望应用稳定的技术快速迭代。无人盒子Hi-BOX从运输到完成安装，最快可以在一个夜间完成。

　　根据海信智能商用总经理助理李昊旻介绍，海信与欧尚合作的无人便利店，自2017年9月底至今，已在全国布局了300余个无人便利店。

　　李昊旻透露，无人盒子只是海信无人零售解决方案的其中之一，海信还可针对门店进行无人化经营改造。除了欧尚，海信与其他企业合作也将在近期披露。

　　除了大陆市场以外，海信无人店解决方案还将于近期在中国台湾地区、欧洲市场落地。而商超之外，海信还与地产等企业洽谈合作。

　　无人零售是补充不是替代

　　自新千年起，亚马逊、eBay相继进入中国，随后阿里巴巴、京东扛起大旗，开始了十余年的电商时代。

　　零售业发展至今，已经演变成了腾讯系和阿里系带量的两大阵营，不再区分线上线下。海信智能商用无人零售项目负责人程君永在谈到此事时认为，阿里与腾讯在电商上的态度像是iOS和Android。阿里强调控股，阿里系零售需要参照阿里的标准生长；而腾讯强调参股，并不过多干涉企业发展轨迹。

　　程君永强调，海信智能商用虽然被阿里持有一定股份，但并不想站队。无论传统零售、电商系统还是无人店，海信想扮演的角色是解决方案提供商。

　　而电商以革命者的姿态杀入零售行业，最终造成了线上、线下格局稳定的局面，几大电商巨头又开始提出新零售的概念。

　　程君永认为，无论是新零售还是无人店，都是只零售的一种形式，并不是取代的关系。就像电商从未彻底代替线下门店。无人只是智慧零售发展的过程，所有行业发展都会越来越智慧。无人只是一个发展方向。（中奇）

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