液晶面板产能过剩 电视价格将持续走低

从2017年下半年开始，全球液晶面板价格开始呈现出下降趋势，至今仍然未见回暖迹象，价格持续下跌。与此同时，2018年第一季度全球液晶面板出货量环比下降10.5%，各大面板厂仍维持较高产能，各个尺寸段均出现了供过于求的情况，这也是导致面板价格持续下滑的主要原因。

液晶面板在未来一段时间将持续出现产能过剩的情况

在面板价格持续降低的趋势之下，电视厂商表现出了谨慎观望的态度，并没有大量累积库存，这也让各大面板厂的日子不太好过，预计在2018年第二季度，部分尺寸面板价格将会触底。

虽然面板价格自2017年下半年开始下滑，但一些面板厂商并没有削减产能。此外，面板厂商对于高世代产线的投资热情也仍然高涨，大陆面板巨头京东方已经在合肥和武汉建设两座10.5代大尺寸液晶生产线。

各大面板厂对于高世代产线投资热情高涨

据悉，2018年全球液晶面板的产能面积将大幅增长10.5%。产能增长主要来自G8.6和G10.5线，这也将使得50英寸、65英寸和75英寸等大尺寸面板的供应能力明显增加。

2017年全球液晶面板出货总量为2.64亿片，同比增长1.3%。在全球面板出货量只有略微增长的情况下，我国的面板供给在大幅地持续增长，液晶面板供给在未来相当长的一段时间内都将会出现产能过剩的情况。