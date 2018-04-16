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净水器怎么选？超滤、纳滤、RO反渗透了解一下

净水器怎么选？超滤、纳滤、RO反渗透了解一下
2018年04月16日 00:15 新浪综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　上周我们跟大家聊了一下该不该喝纯水的问题，其实结论也并不复杂，喝纯净水不会耽误大家的健康，当然选择喝煮沸的自来水和矿泉水也不会有什么问题，只要水中不含细菌和重金属等有害物质，喝哪种水其实都不必太讲究。

　　只不过，我们日常使用的自来水水质并不稳定，很多因素都可能污染我们的日常用水，如果平时的饮用水依赖于桶装水和自来水的话，水质问题就需要我们好好去重视了。

　　那我们该如何重视饮用水？净水器恐怕是唯一的出路，但别急，并不是所有家庭都需要净水器，也不是所有的家庭都需要购买昂贵的净水设备，而判断的标准也不难，一支几十块钱包邮的TDS检测笔即可。

　　我们到底需不需要净水器？

　　首先，最直接的判断方法就是买一支TDS检测笔，这种设备可以根据水的导电率估算水中带电离子的总含量，如果测试数值过高，那么水中含有的带电离子含量就多，水质自然就不太好。

　　不过TDS检测笔只能估算带电离子的含量，对细菌、病毒等其它物质并无检测作用。所以，如果检测的结果比较优秀，那么一些比较简单便宜的滤水方案就足够了，比如用滤水壶过滤或是简单煮沸问题都不大。

　　但如果检测的结果并不理想甚至偏高，那么净水器还是得了解一下。再次声明，本文只对饮水的过滤这个环节进行讨论，其它过滤部分就不会详述了。

　　净水技术都有啥？

　　关于饮水端的净化过滤，所使用的材料并不复杂，主要有不锈钢滤网、PP棉、活性炭和各种过滤膜，前面三种材料由于孔径较大，并不能去除部分细菌、病毒、水溶性盐和重金属离子，所以净水滤水的主角主要是最后的各种过滤膜。

　　目前市面上的过滤膜技术主要有3种，分别是超滤、纳滤和RO反渗透，前三种过滤膜的区别主要是过滤孔径大小不同，可以过滤的物质不一样。

　　而反渗透则是对RO膜一端的自来水进行加压，当压力达到一定程度，水分子会逆着自然渗透的方向作反向渗透，从而获得纯净水。理论不重要，我们来说说效果。

　　RO反渗透

　　先说RO反渗透，毕竟这是目前家用的最终极的净水方案，得到的水和纯净水差不多，可以直接饮用。

　　RO反渗透技术和一般过滤技术不同的是，使用反渗透过滤的净水器需要通电运作，而且过滤的过程中会产生废水，废水和纯净水的比例大概是1：1到1：3左右，所以每次过滤基本都会浪费一半以上的水。

反渗透技术原理反渗透技术原理

　　虽然RO反渗透有点费水，但如果只作饮用水过滤的话，按每人每天喝2升水计算，一个3口之家每天大概就浪费掉18升水，一年大概浪费掉6.57吨水（按365天算），经济角度完全在可接受范围内，环保角度就看平时大家用水的节约情况定夺了。

　　RO反渗透

　　优点：净化后的水基本算是纯净水。

　　缺点：废水、需要用电、出水速度非常慢。

　　超滤、纳滤

　　这两种过滤膜就一块说了，超滤是目前最主流的净水过滤膜，其实很多用RO反渗透原理的净水器都会搭载PP棉、活性炭、超滤膜三种前置过滤器，所以一般RO反渗透净水器也会搭载超滤膜。

　　超滤膜可以过滤大部分水中杂质，但对重金属离子还是没辙。纳滤是介乎于超滤和RO反渗透之间的过滤手段，这种膜带有负电荷，可以把同样携带负电荷的重金属离子排斥在膜外，而保留水中携带正电荷的钙、镁、钠等微量元素，原理上是可以除去有害重金属而保留对人体有益的物质。

　　由于纳滤的孔径较小，所以也需要通电加压运行，而且会产生一部分废水。不过相比起RO反渗透，纳滤的孔径还是大很多，所以需要的压力也少一些，废水比例也少，出水速度会快一些。

　　超滤

　　优点：成本低、出水快、不需要通电运行

　　缺点：无法完全过滤重金属离子

　　纳滤

　　优点：保留有益微量元素，过滤绝大部分有害物质

　　缺点：需要通电，产生废水

　　那种净水技术适合我们？

　　事实上，我国的自来水品质要求是非常高的，但由于输水管老化、水箱维护不当、水源突发污染等问题，导致水质可能出现被污染的情况。

　　如果你家是新建住宅小区，且用的是水泵供水的话，那么终端的输水设备大概率不会有什么问题，水质也更加有保障，普通的滤水壶或是把水煮沸就比较安全了，讲究点搞个超滤净水器即可。

　　但如果你家是比较老的住宅，高层用水箱供水，或者你对你家的供水完全没有信心，那么我们只推荐你购买RO反渗透净水器，做个纯水主义者。

　　为什么不推荐能保留有益物质的纳滤净水器？那是因为滤膜的孔径并不是那么均匀，而是符合正态分布的，所以任何过滤手段都不能百分百过滤掉所有杂质。

　　对于颗粒直径较大的物质，超滤膜就可以截留，而对于重金属离子，纳滤的过滤率是很受滤网质量影响的，这时孔径更小的RO反渗透膜反而更加有优势，这也正是纳滤比较尴尬的地方。

　　再者，纳滤留下的钙、镁等物质其实也并不重要，这些元素可以轻易地从日常饮食中补充，水中那点含量的微量元素根本就起不了任何补充营养的作用，完全过滤成纯净水反而更加安全可靠。

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