相比于定频 变频空调究竟有哪些优势？

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夏日将至，如果大家去商场买空调的话，你肯定没少听导购们在耳边叨叨，看看这款吧，这款是变频空调，好着呢。此时也是一脸懵逼，买个空调还这么复杂，这个变频空调有啥好？多花点钱买它值么？没关系，下面就告诉大家变频空调究竟值不值得买。

相信大部分小伙伴家里都还是一直使用传统的定频空调，那大家肯定会发现，定频空调的压缩机（我们常说的空调外机）总是开一阵停一阵的。这是因为，当我们打开空调时，压缩机开始启动，并开始制冷。而当室内温度达到设定温度后，压缩机就停止运行，以免室内温度持续降低。等室内温度升高后，压缩机继续启动，进行制冷降温。

所以空调的一直在不断的启停，你也会感觉到室内温度的起伏也比较大，忽冷忽热的情况也会让人产生不适感。

而变频空调可根据房间冷（热）负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。在达到设定温度后变频空调会自动以较低的频率运转，不会像定频空调一样关闭压缩机，保持一个比较稳定的工作状态，避免了室温剧烈变化所引起的不适感。

变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够根据室内负荷的大小自动调节输出功率，而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。

再就是我们一直都能听到，变频空调省电，为啥变频就省电了呢？

上面我们说到，变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同，定频空调在工作中就是不断的起、停、起、停，而变频空调在达到预设温度后会一直在一个较低的频率下运转。

举个形象点的例子，这就好比我们在市区开车，红绿灯多只能走走停停，跟在高速上比起来，油耗自然要高出不少。

还有就是噪音低，由于变频空调一直都在一个比较稳定的频率下工作，震动减小，噪音也随之降低，还可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷（热）量，因此室内温度控制可精确到±1℃，不仅不动再担心失眠好不容易随着时被空调吵醒，更能带给你更舒适的温度。