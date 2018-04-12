索尼发布“后复兴战略” 高端定位B2B B2C业务两手抓

高桥洋

新浪科技讯 4月12日下午消息，今天下午索尼在成都举办了“2018 Sony EXPO 索尼魅力赏”，索尼中国董事长兼总裁高桥洋公布了索尼的全新战略路径，包括两点：移动互联网生态圈的构建与丰富；在消费升级过程中出现的多元化、个性化、品质化的消费需求。

高桥洋表示，今年二月初，索尼公布了2017财年的收益预期，集团全年有望创造7200亿日元营业利润的历史最佳业绩！而中国市场，是利润贡献的重要市场之一，仅在2017年上半年，索尼在中国市场的业绩就同比增长超过30%。

他补充道，由电视、数码影像、音频组成的消费电子业务，通过高端产品策略，已经巩固了各自在行业中的领导地位。

而在B2B业务上，索尼中国专业系统集团将锁定音视频、显示、IP网络、通信和信号处理等领域的技术优势，依靠索尼先进的产品、系统和业务运营解决方案，在媒体、教育、影院、娱乐、体育、医疗这六大细分行业重点发力。

据索尼披露，全球前六名的手机厂商都在以不同比例使用着索尼提供的CMOS影像传感器。此外，为了在中国移动互联网和智能社会发展中挖掘更多机遇，索尼中国部件业设立了名为“DASH”的新业务开拓项目，涉及到显示、数据中心、车载、自动化、人工智能感应、可穿戴及医疗保健等多个行业领域。

在娱乐业务上，索尼互动娱乐（上海）有限公司总裁添田武人先生发表了讲话表示：“游戏业务正式回归中国三年来，共计发行了150多款游戏作品。”与此同时，PlayStation还在中国通过“中国之星计划”发掘具有潜力的游戏开发团队，从技术、资金、开发工具等方面支持他们在PlayStation平台上开发高品质游戏，并帮助他们进军海外市场。

此外，2017年起，索尼将Aniplex动漫公司的业务引进中国，一年时间内已经引进播放了50多部具有版权的动画作品。在2018 索尼魅力赏上，索尼宣布与Aniplex推出合作款耳机，将Fate大电影《命运之夜[天之杯]恶兆之花》中的人物、场景或道具，与索尼hear.on耳机结合，推出定制版。（中奇）