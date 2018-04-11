戴森Pure Cool体验：性能上的小升级 体验上的大改变

2009年戴森爵士第一次拿出无叶风扇的时候，相信没有人能意识到风扇可以做成这样。

随着技术的升级，戴森逐渐给这款风扇加入了更多功能，比如过滤雾霾、吹冷暖风、过滤甲醛等气态污染物、添加联网功能等，从而在传统风扇的概念上，讲出更多的故事。

本周，戴森在北京召开了新品发布会，更新了旗下Pure Cool无叶净化风扇产品，整体外观相比之前有了较大改变，放大器出风管道多了一层出风口，机身也首次加入了屏幕。

近来，戴森产品却因性能、价格等原因饱受争议。那么这款产品到底如何呢？

结构上的大升级

新一代的Pure Cool相比前几代，外观上的改变还是很明显的，主要分为以下几点。

出风口

一、出风口：看到产品，首先第一个区别就是出风放大器的喷涂，之前几代均为白、银相间，而这一代则变成了纯白色。

但更主要的差别是放大器外环多了一层凹槽，这就是新一代产品新增加的出风口。放大器内部的机械结构，可以切换两个出风口的开关。

新一代戴森空气净化风扇具有喷射及扩散两种气流模式。 在风扇模式下，挡板位于原来的位置，机器向前方吹出气流，夏天时使用风扇模式既可以达到凉爽的状态又能净化房间。

在扩散模式下，挡板挡住前面的出风缝隙，引导空气通过环道后方，因为出风缝隙变宽，所以气流的扩散范围更大，能量消耗更低，噪音也更少，在保持净化效果的同时，避免了直吹。

屏幕

二、屏幕：虽然上一代产品就加入了TVOC传感器，可以测量PM 2.5以外的甲醛等气态污染物。然而如果想查看室内的环境状况，还是需要打开手机App。

而新的Pure Cool在主机上加入了一小块液晶屏幕解决了这个问题，它可直接显示包括单独的PM 2.5数值、PM 10数值、甲醛等可挥发碳氧化污染物数值、氮氧化污染物数值，以及一段时间内的空气状况、温度、湿度、滤网寿命等信息。

滤网

三、滤网：由于内置了屏幕的原因，顶部出风放大器不再可拆卸，那么就要重新设计如何更换滤网了。

上一代产品采用的是筒状滤网，这一代则分成了前后两个半圆。通过侧边的按钮进行拆卸。

此外，这一代产品还将活性炭与HEPA滤网进行了分离。也就是说，如果家里甲醛等污染物多，那么在活性炭寿命用尽后单独更换，而不影响HEPA。

底座

四、底座：也进行了重新设计，最高支持350度旋转，基本可以做到送风无死角了。产品共有45度、90度、180度和350度四档可选。

性能上的小升级

上一代Pure Cool发布后，坊间传出了很多消息，例如其性能不达新国标之类。戴森虽然这方面没有宣传，但在电商页面上赫然展示出了经过中国家用电器监测所认证的证书。由此戴森也首次官方公布了产品的CADR值以及CCM。

京东戴森TP04售卖页面截图

手中的这台TP04固态污染物CADR值为164.3、甲醛为56、苯为73.2。PM 2.5净化能力和前几代坊间的推测类似。简单来说，屋内高度2米8左右的家庭，可满足大概20平米以下空间的净化。

在滤网使用寿命上，本代也进行了大幅升级，HEPA滤网总面积增加了73%，活性炭增加了3倍。官方的数据显示，固态污染物CCM大于12000，达到了P4，也是国标的最高级别；气态污染物CCM为300~600，也达到了国家标准。

净化效果曲线

新浪科技依旧在10平米的空间内，把PM 2.5浓度提至999，大概在33分钟的时候把室内空气水平降至正常，略强于上一代的36分钟。

但要强调的是，这个测试是非常极端的，一般家庭屋内密封性都还好，即便是屋外已经重度污染了，屋内也基本不会出现PM 2.5浓度出现超过100的情况。所以一般家庭净化空气肯定是够用了。

虽然CADR值偏低，但戴森Pure Cool还有个其他净化器无法比拟的优势就是风扇属性可以迅速带动空气流动。

在使用其他净化器时，把净化器放在房间的一个角落，净化器数值低于50自动降速时，在对角测量PM 2.5浓度，数值还在70+。而戴森净化器并没有出现类似的情况，误差在10以内。

噪音

噪音方面，整体比上一代略有提升，但提升有限。

在传感器方面，戴森官方表示经过了6个月以及各种天气和环境的调教。在测试中确实可以区分不同的污染物。

例如在远处喷香水，不至于让小液滴弥漫在空中触发激光粉尘传感器。戴森Pure Cool可以在1分钟内感应到并提升风速，并可识别是TVOC污染物。

总结

戴森新款Pure Cool

与无绳吸尘器V8到V10的升级一样，新一代的Pure Cool无叶净化风扇和前几代相比，纯净化空气性能提升并不大，但在使用体验上提升确实明显。

感觉之前的Pure Cool像是给风扇附加空气净化的功能，而新产品则是在做空气净化器的同时，保留了吹风的功能。

对于一般的小户型客厅和普通卧室来说，他的空气净化能力完全够用了，即便是北京这种空气质量并不怎么好的地方。

但对于大的客厅等空间较大的环境，它则有点吃力了。很多人都用这个点去黑戴森，但举个例子大家可能就明白了。

用15块钱的大购物布袋和一万五的LV包比容量，你总不能说贵的东西容量小，就说LV不值吧？用性价比的方式去考量戴森的无叶风扇同理。

定价策略上，新的Pure Cool 同样承袭了戴森一贯的作风，5000左右的价格决定了它不完全追求销量。对于注重设计的人来说，除了这款产品之外，似乎选择也并不多。