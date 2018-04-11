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扫地机器人哪家强？中消协：科沃斯漏扫松下清洁率低

扫地机器人哪家强？中消协：科沃斯漏扫松下清洁率低
2018年04月11日 07:40 新浪综合
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　　本文来自北京晨报

　　20款扫地机器人哪家强？中消协：“科沃斯”漏扫 “松下”清洁率低

　　伴随80、90后成为家电消费市场的主力，扫地机器人也成为了家电“新宠”。有了扫地机器人真的就能不动手扫地了吗？昨天，中消协公布了20款扫地机器人的比较试验的结果，显示样机整体清洁性能差异较为明显，性能优劣不一定与价格高低成正比。售价4000多元的科沃斯漏扫明显；松下样机清洁率最低，仅为29.63%。

　　清洁性能差异较明显

　　此次比较试验的20款样品从北京家电卖场、京东、苏宁易购、亚马逊等网络平台购买，价格从799元至7499元不等。比较试验模拟消费者的使用场景，针对样品的安全性和清扫效果进行测试和比较。功能性评测项目主要涉及清扫覆盖率、清洁能力、工作时的越障能力、自动回充、续航、噪音等。

　　测试发现，在整体清洁性能方面，样品差异较为明显。覆盖率是判断一款扫地机器人智能化水平高低的重要指标，即在清扫过程中是否存在漏扫的可能。售价4158元的“Ecovacs科沃斯”DM86G、3582元的“FMART福玛特”FM-570以及“FMART福玛特”YZ-Q2这3款样品，在规定的清扫时间中遗漏明显，覆盖率较低。

　　清洁能力是判断扫地机器人性能是否优秀的重要指标之一。20款样品中清洁能力最好的是“iRobot艾罗伯特”Roomba980，清洁率达到93.34%，“Panasonic松下”MC-WRC67清洁率最低，仅为29.63%。而在边角清洁能力测试中，售价4380元的“Neato”Botvac D8500，清洁率仅为53.23%，“iRobot艾罗伯特”Roomba651也只有57.85%。

　　滚刷类样品缠绕率高

　　居家当中，脱落的头发还有宠物毛发清扫起来比较费力，试验发现20款机器人的头发清洁率都在80%以上；宠物毛发的清洁率均高于89%，但缠绕方面差异比较显著，吸口类型样机的缠绕率普遍较低；滚刷类型的样机多数缠绕比较明显，缠绕率较高。

　　扫地机器人在清扫中会遇到如长毛地毯、门槛、落地灯、灯线、散热器等障碍物，它是否可以绕过这些障碍、不被电线缠绕？测试过程中，仅有小部分机型可清扫中长毛地毯，有的样机会被线缆缠绕，个别甚至出现边刷被卡掉的情况，“iRobot艾罗伯特”Roomba651、“Proscenic浦桑尼克”SUZUKA综合越障能力评分最低。

　　自动回充可以保证扫地机器人有足够的电力进行下一次的清扫。本次测试共测27次，“Midea美的”VR10F2-TB和“Proscenic浦桑尼克”SUZUKA两款样机回充成功次数为22次和24次。

　　测试当中，噪音平均值最低的一款机型为“小狗”V-M611，53分贝左右；部分机型配有高档位模式，吸力更大，但噪音也更大，“iRobot艾罗伯特”Roomba980样品噪音达到了72分贝左右。

　　根据本次测试结果，中消协提醒消费者，扫地机器人不可能完全清扫到家里的每一个死角，所以并不是购买了扫地机器人就不用动手清扫了。中消协提醒，不同扫地机器人侧重不同的功能，应根据自身家庭环境需求，选择适合的产品。

　　北京晨报记者 陈琳

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