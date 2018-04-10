暴风999元40寸电视涨价了？网友：这是玩不起了么

本文来自中国家电网 作者：刘拓

近日，暴风AI电视40英寸999元的消息刷爆朋友圈，被誉为“国民电视”。在发布会上，暴风TV CEO刘耀平直接将矛头怼向了小米，宣布该产品公开对标小米旗下破百万台爆款机型4A系列32英寸电视。作为应对之策，小米随机宣布该32寸电视降价100元。不过，一个星期过去了，暴风似乎已经扛不住了，有天猫平台的消费者吐槽道，“才卖4000台就涨价了，这是玩不起了吗？”

降价的小米32寸电视

涨价后的暴风40寸电视

在京东平台上，暴风该款电视已经改为“预约”状态，且限定抢购时间仅为1个小时--4月13日8-9点限时限量999元抢购。

2017年，受面板价格的大幅上涨，电视行业遭遇十年内最差三季报；而受乐视风波影响，互联网电视发展模式也遭到质疑，互联网电视品牌集体哑火。进入2018年，随着面板价格的企稳和小幅下降，萎靡一年的互联网电视行业又抖擞起精神，而开年放送便是风米斗法。不过，相对于“羽翼丰满”的小米而言，暴风发动的这场“价格战”底气略显不足。

2018年2月27日，暴风集团发布2017年业绩预报，报告显示，2017年公司营业收入19.12亿元，同比增长16.07%；营业利润-2.55亿，同比增长33.79%，归属股东净利润5300万元，同比增长0.45%。报告称，营收增长主要由于公司控股子公司深圳暴风统帅科技有限公司在2017年推进硬件产品的不断升级，同时发挥软件运营优势，产品获得用户认可，互联网电视销量稳步提升，营业收入增幅明显。同时营业利润亏损收窄，当期利润大幅增加。

不过，尽管研报显示暴风正在成长，但董秘王婧以及部分高管的离职以及融资不到位的情况还是有粉饰太平的嫌疑。

而与之相对应的是小米2017的成功逆袭，2017年1-9月，中国电视销量规模同比下降9.2%，而小米电视销量同比增长99%，4A系列32英寸电视更成为销量破百万的“爆款”。2017年，小米开始冲击IPO，银行分析人士认为2017年小米净利润应不少于10亿美元，而小米发言人私下证实，公司营收业绩150亿美元，已超过预期目标，但拒绝就具体事宜及财务状况加以说明。分析人士认为，2018、2019小米利润有望继续大幅增加，1000亿美元IPO价格是“合理的”。

随着乐视的“沉没”，互联网电视品牌正在试图瓜分其原有的渠道资源，刘耀平向媒体透露，目前暴风已经着手接管6000余家乐视线下体验店。他表示，如今线下零售商一类是本来卖家电的，一类是新撞进来的，“乐视LePar有大批零售商是以前没做过零售的，这批人会很惨，以电视为主的LePar零售店我都没要，因为电视不是大流量的产品。我们的做法是借老船出新海，针对有零售能力的零售店，把中间环节全部平台化，直接赋能他们做销售。”

显然，在价格战以外，暴风正在模仿小米的“米家”模式做零售。

随着电视行业进入下半场竞争，已经熙熙攘攘的“围城”仍不断有人入局，未来鹿死谁手，且让我们拭目以待！