优点科技智能锁E1体验：没让人失望但也没有惊喜

优点科技智能锁E1

离开酷派后，刘江峰并未再次选择加入手机市场的混战。新的开始则是创立优点科技，将视线瞄准了智能家居中的智能门锁。

根据调查数据显示，欧美国家的智能锁普及率已超过50%，日韩等普及率更是超过了70%，而我国的普及率却不足3%。相比手机这个格局逐渐清晰的红海市场，智能门锁在我国仍存在巨大潜力。

手机满足了人们移动通信的需求，而智能门锁则提升了家居安全的体验，同样为刚需。这两点，想必是刘江峰涉足该领域的原因。

实际上，优点科技的入局已经不算早了。传统家电制造商三星、海尔早就推出了智能门锁产品；小米旗下的米家，也推出了鹿客智能锁；传统家装品牌也早将类似产品布局进了建材市场。

回到正题，就优点科技这款E1产品，相比上文提及的那些品牌，优点发布的门锁有是否有什么优势呢？

外观中规中矩

E1正面

第一眼看上去，优点科技的智能锁和三星的产品结构类似。

正面由上至下分别是滑盖显示屏和指纹识别器，中间是密码按键和磁卡感应区，下方是门把手，底部还有钥匙孔和应急充电接口。

指纹识别传感器

顶部的滑盖里面，是单色LED显示屏，会显示一些开锁、电池电量等状态。右侧的指纹识别传感器，采用了智能手机上常见的按压电容式传感器。

相比成本更低的光学式指纹模块，电容式对温度和湿度基本没有要求。而前者在冬天天气寒冷的时候，面对手凉的用户基本就无法正常工作了。

隐藏数字按键

滑盖下方则是隐藏的灯光触摸式数字按键，用于密码开锁。此外这里还是NFC的感应区域，理论上支持NFC的磁卡、设备均可搭配使用。

门把手

下方是与三星相同的门把手，外观看上去与传统防盗门把手区别很大，实际上只是为了实现推拉开关门，并没有过多的意义。

E1背部

背部的结构由上至下分别是电池盒、内锁、防猫眼盗窃和把手。

电池盒和Zigbee模块接口

官方给了8节5号电池的布局，但其实4节即可驱动整个锁的正常工作。正常情况下，8节电池可满足大约15个月的使用。

值得注意的是，电池盒中包含了一系列接口，这是之后给安装Zigbee/NBIot模块预留的，主要功能是支持门锁异常时电话短信报警用。值得注意的是Zigbee模块属于可选配件，售价299元。

内锁和防猫眼开关

下方的Close按钮，按一次是锁门、双击是开门、长按即可反锁。下方的左右拨钮则是防猫眼盗窃的开关。

E1采用了锌合金的材质，共有金银铜三色可选。整个锁体足足超过8公斤重，相比现在两千元以下的产品做工和用料要扎实不少。

此外官网根据防盗门的厚度，给出了38?60mm、60?90mm、90?120mm三个选择，以及左右内外开门方式。下单前需要先搞清楚自己家的门属于哪种情况，否则可能出现买了也安不上还得退货的状况。

能想到的解锁方式都能提供

优点App

作为一款智能门锁，优点E1几乎给你提供了目前市面上所有的解锁方式，包括指纹、密码、APP、NFC以及钥匙开锁。

优点App匹配过程

首先你需要扫描说明书中的二维码下载配套手机App，目前支持iOS和Android双平台。根据提示即可绑定门锁，无论是指纹、数字密码的添加还是NFC设备的密码写入，都要在手机App的配合下进行设置。

绑定后进入改锁即可看到全部功能，包括密码、指纹、NFC磁卡、NFC手环、临时密码的设置，还有管理员授权、门锁最近事件、设备信息、功能设置等。App本身通过蓝牙与门锁进行连接。

优点App密码设置

密码设置中，支持6?12位数字密码。同时还可以设置密码的时效、可使用的周期和次数。所谓周期功能可以给家中的保洁员设置专门的密码，只有在固定日期的固定时间段内，她才可进出。

优点App指纹添加

锁体的指纹需要在App的配合下才能录入智能锁。指纹信息将储存在锁体本身，并不会上传到手机中，最高支持100个指纹的录入，即便对于小型创业公司，一款门锁也能满足需求。

NFC卡片绑定

而卡片管理，即用锁给磁卡写入配套信息，同样支持卡片时效、周期和限次，官方会标配两个磁卡。

手环设置

手环解锁依旧是NFC技术，官方标配一个手环，还支持计步数据。

临时密码

此外，家中来了朋友访客，也可以创建个临时的密码发给他使用，设置中可以设定这个密码的使用次数，超过后自动失效。

门锁事件

在门锁事件中，门锁的每一次开门的方式、具体时间都会被记录。未正常的锁门也会单独记录在警报事件中。这些信息都需要手机接近门锁时，通过蓝牙来进行同步。

更多功能设置

另外，在门锁设置中，还可以选择使用模式（办公室模式在关门时不会自动锁定）、语音播报开关等等。

没有绝对安全的锁 优点也不例外

指纹解锁

市面上并没有绝对安全的锁，目前可以做的只有提高开锁的成本。E1虽然提供了目前市面上所有主流的解锁方式，但有个问题还是比较严重的。

首先，从锁的硬件结构上说，它和市面上大部分智能锁一样，都不支持天地钩。何为天地钩？在防盗门侧边，除了防风锁外，还有一排金属柱，这排即为防盗锁。而除了侧面的一排，通常防盗门的顶部和底部，都会有类似的结构，这就是天地钩。

但本来是上下左右都有的防盗钢柱，现在只剩下侧面一排，这不是减弱了防盗功能么？其实并不是。现在溜门撬锁的，基本不存在有暴力拆门的状况了。假设这人拿了个电锯，还恰好可以塞到门缝里，光是这个锯锁的声音就足以把朝阳大妈吸引出来了。

至于为什么这类产品大都不支持天地钩？主要考虑的是产品续航，因为天地钩也是需要锁芯内的电机带动的，加上这个功能，安全性提升不了多少，但锁的续航将大大降低。

而值得注意的是，由于不支持天地钩的使用，在智能锁安装时，需要将天地钩长时间固定在门内，而且这个固定必须要牢固。否则哪天固定装置老化，重力让天地钩直接锁死，那除了暴力拆门，即便是有钥匙也打不开门锁了。

其次，还有一些盗贼会将防盗门锁芯的前部面板撬开，通过钳子直接拧动传动轴从而实现开锁。但这种方式在E1上同样行不通，因为内部主传动轴被一分为二，交错设计。单一扭转外面那根是无法解锁的。

再次，就是防猫眼盗窃的按钮了。目前很多盗窃的人，先把门上的猫眼弄坏，之后伸进去一根带钩的铁棍。通过直接推拉内部的把手，即可实现开锁。而打开防猫眼开关，即便从内部推动把手，也是不可以开门的。

最后，防盗门的钥匙采用了C级别锁芯，相比十字齿的A级和双排弹子槽的B级锁芯，C级锁芯使用的钥匙形状为单面叶片内铣槽或外铣槽钥匙，这是目前比较安全的等级。

指纹、密码以外的其他解锁方式

小结一下，硬件上暴力解锁的方式基本是不可能了，那么软件上呢？

软件上，指纹的安全程度已经在目前的智能手机上得到了验证，同时指纹本身只会保存在锁内，手机上同步的只是指纹编号，就好比第一个录入的是大拇指，系统编号为1，每次用大拇指开锁，手机端只会同步使用了1号指纹开锁，而具体指纹纹路不会被上传。

此外，关于指纹识别的响应速度和识别率都不是问题，即便刚洗了手，皮肤还比较潮湿的情况下也可打开门锁。

而数字密码，6位到12位可以随意设计。为了防止偷窥，产品还支持虚位密码。简单来说，你可以随意输入一串32位一下的数字，只要其中包含连续的你的密码，那么即可解锁成功。

无论是指纹还是数字密码，连续多次错误都会暂时停用。目前看，这两种方式解锁安全性都过得去，但NFC磁卡和手环上却有一些问题。

目前那些配钥匙的地方，大多可以配小区的门禁卡。而E1自带的磁卡和手环，则采用了相同的原理。具体就是在你的磁卡中写入一串密码，和门锁匹配成功后即可开锁。

问题在于，复制一张NFC卡的成本，比复制一把钥匙要简单的多。现在支持NFC功能的手机，root后都可对NFC门卡进行读写。说个比较极端的例子，门卡被别人手机扫了一下，信号就被传到了人家手机里。回家把这个信号复制到另一张卡上，你们家的门锁就相当于不存在了。

刘江峰本人则认为，复制NFC卡的成本和复制银行卡一样，如果真的有人处心积虑想要特定盗窃你们家，那么他可以选择成本更低的找个锁匠的方式。

他补充道，这种方式主要是给指纹有磨损的老年人或者还未发育完全的小孩，正常还是主推指纹直接解锁。

电量不足可以通过底部USB充电

有关门锁电池，在低于“10%”的时候，开锁时系统会自动提示电池电量不足，需更换。但如果还是没换并且电池没电，你还可以通过钥匙直接打开门锁。此外，门锁外部还有Micro USB接口，可插上移动电源暂时使用。

安装

优点智能锁E1

由于本次时间较为紧张，有一个环节是本次无法体验的，那就是门锁的安装。这实际上也是制约智能锁行业的最大阻力。

由于防盗门厚度、锁芯的长宽不同，虽然产品根据中国国标研发不需要打孔，但即便是在智能门锁的适用范围内，安装也很考验上门师傅的技术。这不像空调一类标准化已经非常高的产品，安装智能锁除了下单之前测量具体数据、选择适合自己家庭情况的类别外，还需要师傅针对不同情况自行判断。

同时，互联网创业公司，本身是无法通过自己的资源来培养专门的上门团队的，所以只能通过利润分成的方式和第三方选择合作，但这就很难保证统一的服务质量。

刘江峰向新浪科技表示，最近两个月，售后将主要依靠凯迪仕的线下渠道。而昨天开完招商会后，售后将交由渠道商自建，现在是在培训期，最晚三个月后完成体系搭建。

总结 产品达到预期但也没超过预期

资料图

刘江峰优点科技创始人和凯迪仕投资人的双重身份，促成了两家公司的战略合作。

就E1这款产品，有关门锁、售后的部分，都来自凯迪仕，而优点在其中扮演的角色更多是给产品带来互联网化的功能。

优点科技本次发布的几款智能锁，虽然没有低于预期，但也没达到革命水平。贴着老罗更多还是想迅速扩大品牌知名度，并且达到教育一般消费者的效果。

至于购买，智能锁所带来的便利性是毋庸置疑的，安全性也没有降低。但如果非要一个非优点科技不可得理由，那么可能是相比传统电子锁多了互联网功能，相比互联企业做的智能锁，用料更足吧。