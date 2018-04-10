新浪科技> 家电 > 正文

优点科技智能锁E1体验：没让人失望但也没有惊喜

优点科技智能锁E1体验：没让人失望但也没有惊喜
2018年04月10日 17:28 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
优点科技智能锁E1优点科技智能锁E1

　　离开酷派后，刘江峰并未再次选择加入手机市场的混战。新的开始则是创立优点科技，将视线瞄准了智能家居中的智能门锁。

　　根据调查数据显示，欧美国家的智能锁普及率已超过50%，日韩等普及率更是超过了70%，而我国的普及率却不足3%。相比手机这个格局逐渐清晰的红海市场，智能门锁在我国仍存在巨大潜力。

　　手机满足了人们移动通信的需求，而智能门锁则提升了家居安全的体验，同样为刚需。这两点，想必是刘江峰涉足该领域的原因。

　　实际上，优点科技的入局已经不算早了。传统家电制造商三星、海尔早就推出了智能门锁产品；小米旗下的米家，也推出了鹿客智能锁；传统家装品牌也早将类似产品布局进了建材市场。

　　回到正题，就优点科技这款E1产品，相比上文提及的那些品牌，优点发布的门锁有是否有什么优势呢？

　　外观中规中矩

E1正面E1正面

　　第一眼看上去，优点科技的智能锁和三星的产品结构类似。

　　正面由上至下分别是滑盖显示屏和指纹识别器，中间是密码按键和磁卡感应区，下方是门把手，底部还有钥匙孔和应急充电接口。

指纹识别传感器指纹识别传感器

　　顶部的滑盖里面，是单色LED显示屏，会显示一些开锁、电池电量等状态。右侧的指纹识别传感器，采用了智能手机上常见的按压电容式传感器。

　　相比成本更低的光学式指纹模块，电容式对温度和湿度基本没有要求。而前者在冬天天气寒冷的时候，面对手凉的用户基本就无法正常工作了。

隐藏数字按键隐藏数字按键

　　滑盖下方则是隐藏的灯光触摸式数字按键，用于密码开锁。此外这里还是NFC的感应区域，理论上支持NFC的磁卡、设备均可搭配使用。

门把手门把手

　　下方是与三星相同的门把手，外观看上去与传统防盗门把手区别很大，实际上只是为了实现推拉开关门，并没有过多的意义。

E1背部E1背部

　　背部的结构由上至下分别是电池盒、内锁、防猫眼盗窃和把手。

电池盒和Zigbee模块接口电池盒和Zigbee模块接口

　　官方给了8节5号电池的布局，但其实4节即可驱动整个锁的正常工作。正常情况下，8节电池可满足大约15个月的使用。

　　值得注意的是，电池盒中包含了一系列接口，这是之后给安装Zigbee/NBIot模块预留的，主要功能是支持门锁异常时电话短信报警用。值得注意的是Zigbee模块属于可选配件，售价299元。

内锁和防猫眼开关内锁和防猫眼开关

　　下方的Close按钮，按一次是锁门、双击是开门、长按即可反锁。下方的左右拨钮则是防猫眼盗窃的开关。

　　E1采用了锌合金的材质，共有金银铜三色可选。整个锁体足足超过8公斤重，相比现在两千元以下的产品做工和用料要扎实不少。

　　此外官网根据防盗门的厚度，给出了38?60mm、60?90mm、90?120mm三个选择，以及左右内外开门方式。下单前需要先搞清楚自己家的门属于哪种情况，否则可能出现买了也安不上还得退货的状况。

　　能想到的解锁方式都能提供

优点App优点App

　　作为一款智能门锁，优点E1几乎给你提供了目前市面上所有的解锁方式，包括指纹、密码、APP、NFC以及钥匙开锁。

优点App匹配过程优点App匹配过程

　　首先你需要扫描说明书中的二维码下载配套手机App，目前支持iOS和Android双平台。根据提示即可绑定门锁，无论是指纹、数字密码的添加还是NFC设备的密码写入，都要在手机App的配合下进行设置。

　　绑定后进入改锁即可看到全部功能，包括密码、指纹、NFC磁卡、NFC手环、临时密码的设置，还有管理员授权、门锁最近事件、设备信息、功能设置等。App本身通过蓝牙与门锁进行连接。

优点App密码设置优点App密码设置

　　密码设置中，支持6?12位数字密码。同时还可以设置密码的时效、可使用的周期和次数。所谓周期功能可以给家中的保洁员设置专门的密码，只有在固定日期的固定时间段内，她才可进出。

优点App指纹添加优点App指纹添加

　　锁体的指纹需要在App的配合下才能录入智能锁。指纹信息将储存在锁体本身，并不会上传到手机中，最高支持100个指纹的录入，即便对于小型创业公司，一款门锁也能满足需求。

NFC卡片绑定NFC卡片绑定

　　而卡片管理，即用锁给磁卡写入配套信息，同样支持卡片时效、周期和限次，官方会标配两个磁卡。

手环设置手环设置

　　手环解锁依旧是NFC技术，官方标配一个手环，还支持计步数据。

临时密码临时密码

　　此外，家中来了朋友访客，也可以创建个临时的密码发给他使用，设置中可以设定这个密码的使用次数，超过后自动失效。

门锁事件门锁事件

　　在门锁事件中，门锁的每一次开门的方式、具体时间都会被记录。未正常的锁门也会单独记录在警报事件中。这些信息都需要手机接近门锁时，通过蓝牙来进行同步。

更多功能设置更多功能设置

　　另外，在门锁设置中，还可以选择使用模式（办公室模式在关门时不会自动锁定）、语音播报开关等等。

　　没有绝对安全的锁 优点也不例外

指纹解锁指纹解锁

　　市面上并没有绝对安全的锁，目前可以做的只有提高开锁的成本。E1虽然提供了目前市面上所有主流的解锁方式，但有个问题还是比较严重的。

　　首先，从锁的硬件结构上说，它和市面上大部分智能锁一样，都不支持天地钩。何为天地钩？在防盗门侧边，除了防风锁外，还有一排金属柱，这排即为防盗锁。而除了侧面的一排，通常防盗门的顶部和底部，都会有类似的结构，这就是天地钩。

　　但本来是上下左右都有的防盗钢柱，现在只剩下侧面一排，这不是减弱了防盗功能么？其实并不是。现在溜门撬锁的，基本不存在有暴力拆门的状况了。假设这人拿了个电锯，还恰好可以塞到门缝里，光是这个锯锁的声音就足以把朝阳大妈吸引出来了。

　　至于为什么这类产品大都不支持天地钩？主要考虑的是产品续航，因为天地钩也是需要锁芯内的电机带动的，加上这个功能，安全性提升不了多少，但锁的续航将大大降低。

　　而值得注意的是，由于不支持天地钩的使用，在智能锁安装时，需要将天地钩长时间固定在门内，而且这个固定必须要牢固。否则哪天固定装置老化，重力让天地钩直接锁死，那除了暴力拆门，即便是有钥匙也打不开门锁了。

　　其次，还有一些盗贼会将防盗门锁芯的前部面板撬开，通过钳子直接拧动传动轴从而实现开锁。但这种方式在E1上同样行不通，因为内部主传动轴被一分为二，交错设计。单一扭转外面那根是无法解锁的。

　　再次，就是防猫眼盗窃的按钮了。目前很多盗窃的人，先把门上的猫眼弄坏，之后伸进去一根带钩的铁棍。通过直接推拉内部的把手，即可实现开锁。而打开防猫眼开关，即便从内部推动把手，也是不可以开门的。

　　最后，防盗门的钥匙采用了C级别锁芯，相比十字齿的A级和双排弹子槽的B级锁芯，C级锁芯使用的钥匙形状为单面叶片内铣槽或外铣槽钥匙，这是目前比较安全的等级。

指纹、密码以外的其他解锁方式指纹、密码以外的其他解锁方式

　　小结一下，硬件上暴力解锁的方式基本是不可能了，那么软件上呢？

　　软件上，指纹的安全程度已经在目前的智能手机上得到了验证，同时指纹本身只会保存在锁内，手机上同步的只是指纹编号，就好比第一个录入的是大拇指，系统编号为1，每次用大拇指开锁，手机端只会同步使用了1号指纹开锁，而具体指纹纹路不会被上传。

　　此外，关于指纹识别的响应速度和识别率都不是问题，即便刚洗了手，皮肤还比较潮湿的情况下也可打开门锁。

　　而数字密码，6位到12位可以随意设计。为了防止偷窥，产品还支持虚位密码。简单来说，你可以随意输入一串32位一下的数字，只要其中包含连续的你的密码，那么即可解锁成功。

　　无论是指纹还是数字密码，连续多次错误都会暂时停用。目前看，这两种方式解锁安全性都过得去，但NFC磁卡和手环上却有一些问题。

　　目前那些配钥匙的地方，大多可以配小区的门禁卡。而E1自带的磁卡和手环，则采用了相同的原理。具体就是在你的磁卡中写入一串密码，和门锁匹配成功后即可开锁。

　　问题在于，复制一张NFC卡的成本，比复制一把钥匙要简单的多。现在支持NFC功能的手机，root后都可对NFC门卡进行读写。说个比较极端的例子，门卡被别人手机扫了一下，信号就被传到了人家手机里。回家把这个信号复制到另一张卡上，你们家的门锁就相当于不存在了。

　　刘江峰本人则认为，复制NFC卡的成本和复制银行卡一样，如果真的有人处心积虑想要特定盗窃你们家，那么他可以选择成本更低的找个锁匠的方式。

　　他补充道，这种方式主要是给指纹有磨损的老年人或者还未发育完全的小孩，正常还是主推指纹直接解锁。

电量不足可以通过底部USB充电电量不足可以通过底部USB充电

　　有关门锁电池，在低于“10%”的时候，开锁时系统会自动提示电池电量不足，需更换。但如果还是没换并且电池没电，你还可以通过钥匙直接打开门锁。此外，门锁外部还有Micro USB接口，可插上移动电源暂时使用。

　　安装

优点智能锁E1优点智能锁E1

　　由于本次时间较为紧张，有一个环节是本次无法体验的，那就是门锁的安装。这实际上也是制约智能锁行业的最大阻力。

　　由于防盗门厚度、锁芯的长宽不同，虽然产品根据中国国标研发不需要打孔，但即便是在智能门锁的适用范围内，安装也很考验上门师傅的技术。这不像空调一类标准化已经非常高的产品，安装智能锁除了下单之前测量具体数据、选择适合自己家庭情况的类别外，还需要师傅针对不同情况自行判断。

　　同时，互联网创业公司，本身是无法通过自己的资源来培养专门的上门团队的，所以只能通过利润分成的方式和第三方选择合作，但这就很难保证统一的服务质量。

　　刘江峰向新浪科技表示，最近两个月，售后将主要依靠凯迪仕的线下渠道。而昨天开完招商会后，售后将交由渠道商自建，现在是在培训期，最晚三个月后完成体系搭建。

　　总结 产品达到预期但也没超过预期

资料图资料图

　　刘江峰优点科技创始人和凯迪仕投资人的双重身份，促成了两家公司的战略合作。

　　就E1这款产品，有关门锁、售后的部分，都来自凯迪仕，而优点在其中扮演的角色更多是给产品带来互联网化的功能。

　　优点科技本次发布的几款智能锁，虽然没有低于预期，但也没达到革命水平。贴着老罗更多还是想迅速扩大品牌知名度，并且达到教育一般消费者的效果。

　　至于购买，智能锁所带来的便利性是毋庸置疑的，安全性也没有降低。但如果非要一个非优点科技不可得理由，那么可能是相比传统电子锁多了互联网功能，相比互联企业做的智能锁，用料更足吧。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有