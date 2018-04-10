谨防不法商家借“家电下乡”名义销售翻新废旧家电

切实保护农村消费者权益 防止翻新废旧家电下乡（社会观察）

近期笔者从市场监管部门了解到，一些不法商家借“家电下乡”的名义，在农村集市销售翻新废旧家电的情况有所抬头。

一些基层市场监管部门多次查获生产销售翻新电视机案件。在消费能力相对较差的农村市场，不法商家打着“家电下乡”和“低价处理”的幌子，销售翻新废旧家电。

工商执法人员介绍，以翻新彩电为例，其所用配件均来自回收的废旧彩电。旧的显像管配上旧线路，换上新外壳再对外销售。

据了解，由于翻新家电价格低，对农村消费群体有着很大的吸引力，加上不法商家的蒙蔽，消费者难以认识到购买翻新家电的危害，反而认为翻新家电价廉物美，买卖双方你情我愿，执法部门不应该禁止。这是造成翻新家电屡禁不绝、取缔困难的重要原因。

其实，翻新的家电存在较大隐患。一是翻新家电都是废旧电器的部件拼装而成，很多电子元件已经老化，产品质量没有保证，极易漏电、自燃，引发火灾等安全事故，存在严重的安全隐患；二是翻新家电来源不明确，产品正常的售后服务得不到保证，一旦引起消费纠纷，消费者的合法权益无法得到保障；三是翻新家电中含有大量铅、汞、铬等重金属元素，低技术手段拆装容易导致有毒物质渗入地下或水源中，造成环境污染。

为此，笔者建议：一是加强监管。市场监管部门要加强对家电市场的日常监管工作，依法清理和规范家电类商品经营者的经营主体资格，杜绝无照经营家电、销售假冒伪劣家电和质量不合格家电的行为；二是市场监管部门要加强对下乡家电产品的质量检测，严厉查处借“家电下乡”“低价处理”等名义，向农村销售翻新废旧家电产品的不法行为，防止从城市回收的废旧商品推向农村甚至将滞销商品向农村转移；三是设立消费者投诉举报联络站。聘请“商品质量社会监督员”，快速接待、受理农村消费者的投诉，及时维护消费者合法权益，建立起一条农村消费维权的快速绿色通道。此外，有关部门还要广泛开展宣传咨询活动，让翻新家电无市场。

江西新余市 廖海金