新浪科技> 家电 > 正文

谨防不法商家借“家电下乡”名义销售翻新废旧家电

谨防不法商家借“家电下乡”名义销售翻新废旧家电
2018年04月10日 07:47 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　切实保护农村消费者权益 防止翻新废旧家电下乡（社会观察）

　　近期笔者从市场监管部门了解到，一些不法商家借“家电下乡”的名义，在农村集市销售翻新废旧家电的情况有所抬头。

　　一些基层市场监管部门多次查获生产销售翻新电视机案件。在消费能力相对较差的农村市场，不法商家打着“家电下乡”和“低价处理”的幌子，销售翻新废旧家电。

　　工商执法人员介绍，以翻新彩电为例，其所用配件均来自回收的废旧彩电。旧的显像管配上旧线路，换上新外壳再对外销售。

　　据了解，由于翻新家电价格低，对农村消费群体有着很大的吸引力，加上不法商家的蒙蔽，消费者难以认识到购买翻新家电的危害，反而认为翻新家电价廉物美，买卖双方你情我愿，执法部门不应该禁止。这是造成翻新家电屡禁不绝、取缔困难的重要原因。

　　其实，翻新的家电存在较大隐患。一是翻新家电都是废旧电器的部件拼装而成，很多电子元件已经老化，产品质量没有保证，极易漏电、自燃，引发火灾等安全事故，存在严重的安全隐患；二是翻新家电来源不明确，产品正常的售后服务得不到保证，一旦引起消费纠纷，消费者的合法权益无法得到保障；三是翻新家电中含有大量铅、汞、铬等重金属元素，低技术手段拆装容易导致有毒物质渗入地下或水源中，造成环境污染。

　　为此，笔者建议：一是加强监管。市场监管部门要加强对家电市场的日常监管工作，依法清理和规范家电类商品经营者的经营主体资格，杜绝无照经营家电、销售假冒伪劣家电和质量不合格家电的行为；二是市场监管部门要加强对下乡家电产品的质量检测，严厉查处借“家电下乡”“低价处理”等名义，向农村销售翻新废旧家电产品的不法行为，防止从城市回收的废旧商品推向农村甚至将滞销商品向农村转移；三是设立消费者投诉举报联络站。聘请“商品质量社会监督员”，快速接待、受理农村消费者的投诉，及时维护消费者合法权益，建立起一条农村消费维权的快速绿色通道。此外，有关部门还要广泛开展宣传咨询活动，让翻新家电无市场。

　　江西新余市 廖海金

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有