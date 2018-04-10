洋家电接二连三召回 消费者应避免盲追“进口”

不要盲追“进口” 维护好自身权益

记者观察

对质量上有缺陷的产品实施召回，是国际上通行做法。去年1月1日，国家质检总局正式发布了《缺陷消费品召回管理办法》，家用电子电器被纳入其中，涵盖家电、音视频设备、照明电器等9类产品。此后，从日本儿童牙刷、韩国儿童作业本、美国多功能电饭锅到日本90多年历史的虎牌电饭煲被召回……质检总局官网上，一条条缺陷消费品被召回的信息被发布出来。

数据显示，2017年以来，日本对我国出口电饭煲超过36亿日元，再创历史新高。随着进口消费的激增，中国质检部门对进口产品的质量监管也进一步收紧，电饭煲作为热门产品自然首当其冲。而主动召回存在缺陷的6个型号的进口虎牌电饭煲共计29245台。是我国首次召回进口电饭煲，而且召回数量和货值也刷新了进口家电产品缺陷召回纪录。

事实上，国产家电品牌多年前就已经崛起，很多进口家电品牌在中国国内市场不断萎缩，为何有人出游却要热购日本电饭煲呢？有人认为这是因为日本家电产品多年来在人们心中的好印象。而近期接二连三的电器召回事件，会让这些消费者改变看法吗？

同时，这些进口电饭煲消费反映的召回过程中企业要求消费者承担费用等问题，也让有关部门意识到，除了要求企业承担责任召回缺陷产品之外，还需要机制的保障。一些后续配套的方案细则还需要完善，同时相关部门还应该将生产企业缺陷产品的召回率作为考察依据，让整个召回过程公开透明，才能更好地保护消费者的权益。（李春先）