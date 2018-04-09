苏泊尔7亿回购股权 高端转型背后存隐忧

近日，苏泊尔称拟以7.59亿元从二级市场回购社会公众股以用作减少注册资本，这样做的目的是为增强投资者信心，提高股价。因而此前受贸易战影响股价下跌的苏泊尔，又一次平稳的“站了起来”。

事实上苏泊尔作为中国小家电一个标杆，近年来一直保持平稳增长，始终被视为是经营稳定的优质标的。尤其在被法国SEB INTERNATIONALE S.A.S（以下简称“SEB集团”）收购之后，苏泊尔开始谋求高端化转型。但是高端转型并不是一帆风顺。毕竟过去20多年的品牌认知，很难在几年之间就能扭转，苏泊尔的高端转型似乎还有一段路要走。

股权回购

近期受中美贸易战影响，苏泊尔股价出现波动，在过去的3月里一度跌余10%。3月26日苏泊尔方面在深交所互动易平台回复投资者提问时表示，公司出口美国产品业务在公司总体销售及出口比重较少，其中部分业务产品通过公司下属越南基地制造销往美国。

值得注意的是，在这个时间点苏泊尔发布了计划进行股票回购的公告。3月31日，苏泊尔发布公告表示，将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股以用作减少注册资本。回购股份的平均成本不超过46.18元/股，预计回购股份不超过公司股本总额的2%，即16425752股，对应回购股份的资金总额最高不超过7.59亿元。

此次回购力度可以说是不小，7.59亿元占总股本2%，流通股近3%。毕竟，苏泊尔的前十大流通股股东已占据了88.84%的比例。其中第一大股东仍为SEB集团，股比例达81.1752%。

一般而言，上市公司回购的原因无外乎两种，要么是关乎于股权激励或是员工持股，要么就是管理层觉得股价低，为增强投资者信心，于是回购股价。此次苏泊尔的就属于第二种。截至4月8日收盘，苏泊尔股价为43.32元，总市值355.78亿，市盈率为27.21。据其在3月30日发布的2017年年报，其全年实现营业总收入141.9亿元，同比增长19%，归属于上市公司股东净利润13.1亿元，同比增长21%。

此外，在苏泊尔的股权激励计划中，解锁条件中内销收入年增速达到10%，表现出其本身对于未来的信心。从外部来看，截至2018年4月3日，6个月以内共有23家机构对苏泊尔的2018年度业绩作出预测，建议多为买入或增持。

高端转型受阻

苏泊尔是1994年在中国杭州成立的小家电品牌，由SEB集团彻底控股后，苏泊尔仍然以炊具、小家电作为主营业务，不过开始加快转型高端化。尤其在2017年，苏泊尔又以不超过1.19亿元的价格收购了WMF品牌中国市场消费业务。因为WMF本身德系高端品牌的属性，能提升苏泊尔的高端形象，而且苏泊尔也进一步补齐高端品牌短板，提升中国市场占有率。

天风证券认为从中国小家电企业发展历程来看，小家电企业已经历两次重要拐点，分别是渠道变革和品类扩张，下一阶段的拐点将是品牌扩张。因为在消费升级背景下，与国外市场份额相距甚远的高端市场也逐步受到消费者青睐。总体而言，预计到2021年，中国厨房小电和炊具、厨具高端市场空间合计高达1141亿元，假设SEB集团旗下品牌中国区销售全部由苏泊尔经营，合计在中国高端市场份额占比20%，则收入规模将达到200亿元以上，而目前苏泊尔收入规模仅142亿元，具有较大提升空间。

但是理想丰满，现实骨感，从苏泊尔的年报来看其2017年净利润率9.22%，同比增长0.20个百分点。仅仅是微涨，如果排除外部因素，基本没有大的改变。这也就意味着，最近两年来，苏泊尔在小家电领域的高端转型之路并不顺畅。

目前中国小家电在整个家电市场中占比仅为13%，相比欧美发达国家，我国小家电品类和保有量均有巨大的成长空间，目前正处于市场潜力集中开掘和爆发阶段。但相比大家电的“寡头”格局，小家电市场的竞争也十分激烈。在未来，随着行业高端转型的家加快，苏泊尔还有受到来自诸如大家电品牌美的、海尔等的压力。

值得注意的是，从年报的数据来看，2017年苏泊尔内销营收102.12亿，外销39.75亿。申万宏源据其关联交易预计，2018年出口SEB集团金额有望达48.88亿元，同比大幅增长31.5%、超市场预期。但出口订单的占比增长带来的是同样增长的汇率风险。若在未来中美贸易摩擦升级，苏泊尔可能还要承受较高的汇兑风险与关税压力。

此外 3月4日苏泊尔公告称董事长Frédéric VERWAERDE提交了书面辞职报告。在面对自身高端转型压力，以及应对多变市场中，苏泊尔还在经历董事长变动，这也给其前路增添了更多的未知因素。

（综编来源：智家电、天风证券、申万宏源证券、环球老虎财经）