在今年的InfoComm展会上将会有全新的8K激光投影机亮相，这款产品采用固态激光光源，亮度达到20000流明以上。其实这不是8K投影的首秀，早在去年末8K投影就已经走入了大众的视野。

虽然频繁在展会上亮相，但是笔者认为8K投影距离普通用户的生活其实还很遥远。因为在去年末4K才在家用投影领域迎来普及阶段。现在无论是产品还是配套技术，8K投影在家用领域都还有很长的路要走。

将亮相InfoComm 8K投影离我们有多远？

技术不成熟 尺寸关难过

8K投影面临的第一个问题就是芯片。目前市场上的主流投影产品分为DLP和3LCD两大阵营，其中DLP投影机的核心技术掌握在美国德州仪器厂的手中，而3LCD的核心技术则属于爱普生。

直到今天德州仪器还没有推出8K芯片，而爱普生也没有推出8K的3LCD技术产品，目前市场上出现的8K投影产品很多都是通过插帧这样的技术实现的8K分辨率，如果没有上游厂商的支持，8K投影实现大范围量产显然是不现实的。

投影机内部的光路非常复杂

那就是说一旦有了8K芯片，8K投影机就可以迅速实现普及？答案同样是否定的。投影机本身就是一个精密的设备，机身内部的光路系统非常复杂。除了改造DMD芯片以及液晶面板，其他的光路系统都要重新设计，这一系列的改进不是简单就能完成的。

另外相较于传统的1080P和4K产品，8K投影在工作时产生的热量更多，8K分辨率需要的光路空间也更大，这就需要投影机内部拥有更大的空间，因此8K投影机的体积也要变得非常大。 大家可以看到，现在已经实现8K分辨率的投影产品体积非常庞大，几乎和卧室柜大小相当。

8K投影机的体积与大型工程投影类似，非常庞大

一般的家庭用户绝对没有空间来容纳如此庞大的机身，因此，这类机型在投入家用投影市场后，不论是采用普通的桌投方式还是吊装方式，都显得没有那么实用。在目前技术还不成熟的今天，即使推出了这样的8K家用投影产品，也不会为用户带来良好的使用体验。

除了内容源 配套技术也不完善

除了芯片和体积这些基本问题，8K投影的配套技术也还不完善。笔者认为这一点其实和4K的发展比较相像，在2011年4K就已经受到了广泛关注，但是直到今天4K体系也还没有建设完全，4K片源的数量也还不能让人满意。

8K首先要面临的就是内容源的问题。尽管2016年的里约奥运会已经实现了8K卫星信号的试播，而日本也将在不久之后开通8K视频直播，但是这些远远不够。而8K画面对于设备得要求非常高，专用的8K摄像机价格昂贵。目前最强大的单反，也只是勉强能够实现拍摄，因此直到现在8K内容源也寥寥无几。

8K摄像机

另外8K内容的制作也是一个大问题，8K视频对影像处理器等电视组件的要求也非常高，目前大多数的影像处理设备都不能完成8K视频的处理和制作。也就是说现有的存储设备和网络传输设备都需要随着8K而进行升级，在8K设备还没有普及的今天没有谁愿意承担这笔巨大的开支。

现有的设备都需要随着8K而进行升级

从内容源的缺失到配套技术的不完善，这些都严重限制了8K投影的发展。换句话说即使你现在拥有8K的显示设备，也可能毫无用武之地。

编辑观点 8K不是现在而是未来

笔者认为，目前探讨8K投影还为时尚早。要知道去年末4K家用投影才刚刚开启了普及之路，今年应该是4K投影重点布局家用领域的一年，至于8K现在说还为时尚早。

投影的百吋大屏幕对于分辨率的要求更高

但是展望未来，8K一定是投影行业的发展方向，因为与其他家用显示设备相比，投影的百吋大画面对于分辨率的要求更高。另外诸如播放、解码以及片源等问题大家也不必过分担心，因为一旦8K设备大规模普及相关的产业也一定会快速发展，到那时这些问题都可以很好的解决。

另外让人欣喜的是，中国的互联网通信技术发展迅速，这将会为8K内容的传输奠定基础。不久之后5G高速网络或许就会走到我们的身边，这将会成为8K显示设备的重要支撑，因此我们有理由相信，未来在居家大屏领域8K迟早会成为主角。

5G网络将会成为8K的重要支撑

产品的问世与淘汰需要遵循一定的规律，因此笔者预测，8K在投影领域或许将会沿着4K的足迹发展。从2011年的提出到2017年的降价，4K投影用了六年时间。目前我们正处在8K刚刚问世的时间点，也就是说我们还需要5~6年的时间才能让迎来8K投影的普及化。

8K成为最近几年家用显示领域出现率最高的一个词汇，8K投影机频繁亮相于各大展会，8K电视也早已经走进了用户的视野。但是在目前的投影领域，不论是芯片还是配套技术都不够成熟，因此现在谈8K普及还为时尚早。但是在未来8K一定是投影行业的发展方向，随着技术的进步，或许再过几年我们就可以在家中享受8K带来的极致观影体验。