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8K投影离我们有多远？ 技术不成熟 尺寸关难过

8K投影离我们有多远？ 技术不成熟 尺寸关难过
2018年04月09日 07:37 中关村在线
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　　在今年的InfoComm展会上将会有全新的8K激光投影机亮相，这款产品采用固态激光光源，亮度达到20000流明以上。其实这不是8K投影的首秀，早在去年末8K投影就已经走入了大众的视野。

　　虽然频繁在展会上亮相，但是笔者认为8K投影距离普通用户的生活其实还很遥远。因为在去年末4K才在家用投影领域迎来普及阶段。现在无论是产品还是配套技术，8K投影在家用领域都还有很长的路要走。

将亮相InfoComm 8K投影离我们有多远?将亮相InfoComm 8K投影离我们有多远？

　　技术不成熟 尺寸关难过

　　8K投影面临的第一个问题就是芯片。目前市场上的主流投影产品分为DLP和3LCD两大阵营，其中DLP投影机的核心技术掌握在美国德州仪器厂的手中，而3LCD的核心技术则属于爱普生。

　　直到今天德州仪器还没有推出8K芯片，而爱普生也没有推出8K的3LCD技术产品，目前市场上出现的8K投影产品很多都是通过插帧这样的技术实现的8K分辨率，如果没有上游厂商的支持，8K投影实现大范围量产显然是不现实的。

投影机内部的光路非常复杂投影机内部的光路非常复杂

　　那就是说一旦有了8K芯片，8K投影机就可以迅速实现普及？答案同样是否定的。投影机本身就是一个精密的设备，机身内部的光路系统非常复杂。除了改造DMD芯片以及液晶面板，其他的光路系统都要重新设计，这一系列的改进不是简单就能完成的。

　　另外相较于传统的1080P和4K产品，8K投影在工作时产生的热量更多，8K分辨率需要的光路空间也更大，这就需要投影机内部拥有更大的空间，因此8K投影机的体积也要变得非常大。 大家可以看到，现在已经实现8K分辨率的投影产品体积非常庞大，几乎和卧室柜大小相当。

8K投影机的体积与大型工程投影类似，非常庞大8K投影机的体积与大型工程投影类似，非常庞大

　　一般的家庭用户绝对没有空间来容纳如此庞大的机身，因此，这类机型在投入家用投影市场后，不论是采用普通的桌投方式还是吊装方式，都显得没有那么实用。在目前技术还不成熟的今天，即使推出了这样的8K家用投影产品，也不会为用户带来良好的使用体验。

　　除了内容源 配套技术也不完善

　　除了芯片和体积这些基本问题，8K投影的配套技术也还不完善。笔者认为这一点其实和4K的发展比较相像，在2011年4K就已经受到了广泛关注，但是直到今天4K体系也还没有建设完全，4K片源的数量也还不能让人满意。

　　8K首先要面临的就是内容源的问题。尽管2016年的里约奥运会已经实现了8K卫星信号的试播，而日本也将在不久之后开通8K视频直播，但是这些远远不够。而8K画面对于设备得要求非常高，专用的8K摄像机价格昂贵。目前最强大的单反，也只是勉强能够实现拍摄，因此直到现在8K内容源也寥寥无几。

8K摄像机8K摄像机

　　另外8K内容的制作也是一个大问题，8K视频对影像处理器等电视组件的要求也非常高，目前大多数的影像处理设备都不能完成8K视频的处理和制作。也就是说现有的存储设备和网络传输设备都需要随着8K而进行升级，在8K设备还没有普及的今天没有谁愿意承担这笔巨大的开支。

现有的设备都需要随着8K而进行升级现有的设备都需要随着8K而进行升级

　　从内容源的缺失到配套技术的不完善，这些都严重限制了8K投影的发展。换句话说即使你现在拥有8K的显示设备，也可能毫无用武之地。

　　编辑观点 8K不是现在而是未来

　　笔者认为，目前探讨8K投影还为时尚早。要知道去年末4K家用投影才刚刚开启了普及之路，今年应该是4K投影重点布局家用领域的一年，至于8K现在说还为时尚早。

投影的百吋大屏幕对于分辨率的要求更高投影的百吋大屏幕对于分辨率的要求更高

　　但是展望未来，8K一定是投影行业的发展方向，因为与其他家用显示设备相比，投影的百吋大画面对于分辨率的要求更高。另外诸如播放、解码以及片源等问题大家也不必过分担心，因为一旦8K设备大规模普及相关的产业也一定会快速发展，到那时这些问题都可以很好的解决。

　　另外让人欣喜的是，中国的互联网通信技术发展迅速，这将会为8K内容的传输奠定基础。不久之后5G高速网络或许就会走到我们的身边，这将会成为8K显示设备的重要支撑，因此我们有理由相信，未来在居家大屏领域8K迟早会成为主角。

5G网络将会成为8K的重要支撑5G网络将会成为8K的重要支撑

　　产品的问世与淘汰需要遵循一定的规律，因此笔者预测，8K在投影领域或许将会沿着4K的足迹发展。从2011年的提出到2017年的降价，4K投影用了六年时间。目前我们正处在8K刚刚问世的时间点，也就是说我们还需要5~6年的时间才能让迎来8K投影的普及化。

　　8K成为最近几年家用显示领域出现率最高的一个词汇，8K投影机频繁亮相于各大展会，8K电视也早已经走进了用户的视野。但是在目前的投影领域，不论是芯片还是配套技术都不够成熟，因此现在谈8K普及还为时尚早。但是在未来8K一定是投影行业的发展方向，随着技术的进步，或许再过几年我们就可以在家中享受8K带来的极致观影体验。

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