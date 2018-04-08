巴慕达蒸汽烤箱体验：不用担心再把吐司烤成馍片

巴慕达蒸汽烤箱The Toaster

提起巴慕达这个品牌，相信很多人的印象都停留在几年前与小米空气净化器的纠葛。而实际上，巴慕达是一个来自日本以设计和技术作为卖点的高端家电品牌。

巴慕达在2003年成立于东京，虽然品牌主打时尚属性，但并非徒有其表。以GreenFan风扇为例，通过内外两组不同扇叶数量的组合，把传统风扇间断的风改为相对自然的连续风，并且大幅降低了风扇运行时的噪音等。

去年年底，早在日本上线的巴慕达厨房电器系列正式引入国内，首批上市的包括手冲咖啡电热水壶和蒸汽烤箱。

作为日本年轻人最主流的早餐，面包和牛奶颇具国内油条豆浆的地位。然而早点摊并不像国内那么普及，有的人可能直接在便利店买个饭团解决，讲究一点的就会在家烤片面包了。所以，吐司机这个小家电在日本的普及率是非常高的。

去年年底，巴慕达旗下的厨电正式引入国内。如今在大陆市场已经开售。不过这容积仅为7L的烤箱，大两千的价格甚至比40L以上的家用烤箱还贵，它的独特之处在哪呢？

外观依旧性冷淡

日本的审美和欧美的差异还是比较大的，以潮牌为例：纽约的Supreme和伦敦的Palace，设计主推夸张的配色、醒目的Logo。而以NBHD、WTAPS等代表日系潮牌，配色无非是黑、白、灰、墨绿、藏蓝，反而主攻版型的细节。

这种审美放到电子设备上也是一样。像戴森，无论是风扇还是吹风机，造型都与传统设备差别巨大。而巴慕达这类的日系品牌，则在传统的基础上进行一些小的升级，来打破传统造型的老旧感觉。

巴慕达这款蒸汽烤箱，第一眼看上去很普通，但细节却体现了设计之处。

产品配色

产品在国内共有黑、白双色可选，日本限量推出的浅灰配银线和深灰配金线的版本，暂时未引入国内。

烤箱采用了左右对称的设计，机身正面由上至下分别是开门把手、玻璃视窗、Logo以及左右的模式旋钮和时间旋钮。

烹饪模式旋钮

时间旋钮外围有一圈橘色的指示灯，前五分钟以半分钟为单位作为一档，5?10分钟一分钟作为一档，此外还提供了一个15分钟档。

时间旋扭

而模式旋钮从左至右分别为：吐司模式、芝士吐司模式、法棍模式、牛角模式和经典模式。

顶部操作指南

吐司模式：主要就是用来烤吐司片、横向切成两半的贝果或英式麦芬等。它的特点就是可以将表面烤成金黄色，同时内部保持松软。

芝士吐司模式：给吐司盖上黄油、芝士或其他配料则需要这个模式。和普通吐司模式相比，它的特点是上部火强、温度高，可以把表面的食物弄熟。

法棍模式：特点是可以将面包内部充分加温，表面却不焦糊。适合烤法棍、带馅儿面包、麦芬这类食物。

牛角模式：主要用来加热牛角包、菠萝油等表面非常容易焦糊的面包，简单的说，就是以相对较低的温度中度加热。

机身侧面

机身的左右后部没什么特别，唯一的亮点就是四周有两个凸起。为的就是贴墙放也可以保留一定空间给机身散热，后部还多了两排散热孔。

机身背部

产品的顶部相比普通的烤箱，多了一个注水口，烤箱门的顶部，也配合了一个盖子防尘。此外烤箱顶部还给出了加热不同面包，不同模式的推荐时间，可根据口味调节时间长短。

顶部注水口

烤箱还同时配套了一个容量5cc的“杯子”，烤面包的时候取5cc的纯净水，从烤箱顶部的入口倒进去即可，这个步骤就是为了产生蒸汽。

5cc量杯

机身的内部就比较简单了，上下分别是加热管，中间是一层金属架。靠近箱门的底步，有一个水槽，上面盖有一个金属板，这就是蒸汽发生的地方。

注水口防尘盖和内部烤架

同时作为一个主要烤吐司的产品，面包渣也是很难清理的。所以烤箱底部多了一层用于清洁的底盘，可从烤箱外直接拆卸清理。

烤箱加入蒸汽有什么用？

据说这款烤箱的灵感，来自一次巴慕达团队的团建。本来约好的户外烧烤，却突遇小雨。但大家还是搭了棚子继续烧烤。然而团队却发现，在环境湿度很高的情况下，烤出来的面包片口感却更好，外表焦酥，面包内部却保持着松软。

由此，巴慕达开始尝试在烤箱中加入蒸汽来模拟当时的环境。经过了一系列实验，最后达到了较好的烹饪方法，并制作了这款蒸汽烤箱。

原理示意图

在烘烤面包片前，需要在烤箱上方的水槽内加入5cc水，开始运行后，蒸汽则会充满舱内。巴慕达的工程师介绍道，蒸汽会在面包表面附着形成一层薄薄的水膜，由于水会比气体更快被加热，所以面包表面会被优先加热，水分及黄油等等油脂则会被锁在面包内部。这个时候，上下加热管才正式开始运作加热。

自动控制加热节奏

之后，根据系统内设，会对烤箱内的温度进行调节。根据这张图可以看到上下加热管会交互工作，烤箱内温度在不同阶段也会自动进行控制。这是巴慕达一系列尝试后得到的最优“烤法”。

而在不同烹饪模式下，蒸汽存在的时间、以及烤箱的温度都会做出相应的调节，从而适应不同的面包。

一款好用的吐司机

其实，这款巴慕达蒸汽烤箱的英文名叫toaster，直译过来就是吐司机。所以烤面包则是这款产品最擅长的事。

首先，对比普通那种可以弹起来的吐司机，这款产品的优势非常明显，那就是正面会烘烤的相对均匀。用过那种产品的人，大都有过面包片中间烤糊了，边上没烤到的体验。

其次对比普通的家用烤箱，它的优势在于快，且口感好。

右侧为巴慕达蒸汽烤箱出炉吐司

上图是同样用两分半钟烤出的面包，右侧巴慕达烤箱烤出的面包片已经出现了焦黄的颜色，而左侧用已经完成预热的烤箱烤，仅仅是被加热了而已。

上为巴慕达蒸汽烤箱吐司

口感上的差异在于，巴慕达的已经外焦里嫩；普通烤箱的是里嫩外也嫩。

上方为巴慕达蒸汽烤箱吐司

又用普通烤箱把表面烤到相同颜色水准，口感的差异就非常明显了。普通烤箱版内部已经很干燥了，口感甚至有些脆了。

但巴慕达是个表面功夫，可以看到面包片正面色泽金黄，口感酥脆。但背面仅有中央部位达到了同样水准，四周虽然也经过了烘烤，但既没变色，口感也达不到酥的程度。

用其他面包来测试，烤完吐司片我们来烤法棍。

法棍测试 左侧为巴慕达蒸汽烤箱出炉面包

相同时间，普通烤箱设置为170℃，烘烤4分钟。可以看到左侧巴慕达烤出的面包，除了顶部离加热管较近的地方有些许焦糊的情况，其他完好。右侧普通烤箱烤出的，顶部的调料以及切口的边缘，已经出现了烤焦的痕迹。

口感上差异也比较明显，普通烤箱烤出的法棍已经偏硬了。

牛角包测试 左侧为巴慕达蒸汽烤箱出炉面包

之后测试枫糖牛角包，同样加热4分钟，普通烤箱用最低的170℃烘烤。结果明显，左侧的巴慕达牛角包和刚出锅没什么区别，即便表面的枫糖也保持了较好的状态。右侧普通烤箱烤出的牛角包已经糊了。

一个入门级烤箱

除了四个烤面包的模式外，巴慕达还支持不带蒸汽的传统烘焙模式。即提供170℃、200℃和250℃三档火力的调节。

但除了二次加热面包以外，以普通烤箱的标准来要求这款产品，它就只能算得上一个非常入门的产品了。

容积示意图

第一、容积太小，官方标注仅有7L，实际烤盘的面积约等于两张吐司片。烤盘距顶部加热管高度为7cm，官方的数据显示超过5.5cm的食材就很容易糊了，但这个高度基本烤个麦芬都不够。

第二、火力单一。仅有三档温度可调节，不带热风、不带独立控温、不支持低温发酵。

巧克力曲奇

结果就是可以发挥的空间非常小，自制面包一类的已经是不可能的事情了。而烤披萨的话、容积又太小放不下。用它顶多就是烤烤饼干、千层面一类的食材了。

巧克力曲奇成品

但由于整体空间较小，烘焙时加热时间要酌情减短。同样和好的面在普通烤箱中10分钟烤出来的是软曲奇，而在巴慕达烤箱中10分钟则烤出了稍微过火一些的普通曲奇。

总结

巴慕达蒸汽烤箱

作为一款吐司机来说，如果一二百的产品烤出来的面包是50到60分，那么巴慕达的得分超过85是不成问题的。

但如果用家用烤箱来要求这款产品，它能做到的顶多就是及格分。

具体到购买上，对于非常喜欢吃面包的人来说，它还是很值得买的。用巴慕达二次加热的面包，口感提升真的不只是一点。但如果想作为家里常用的烤箱来说，并不推荐。对新手来说太贵、对大神来说发挥空间太少。

有关售价，目前天猫在促销，但售价仍将近2500。相比来说，税前22900日元，约合人民币1350，即便是加上税和转运费，价格仍比国内有优势，所以海淘或许是个不错的选择。