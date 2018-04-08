“电商专供机”被刷屏 调价手段被污蔑成残次品

本文来自家电网

2018年的“315”过去没多久，许多公众号便开始对“电商专供机”现象进行讨论，一时间，“电商专供机”这个带着一点“行业黑话”的词出现在消费者的视野当中。

在一片讨论声中，有不少声音认为，正是“电商专供”这种现象的存在，让电商平台上出现许多残缺品、次品，有网友甚至说：“以前我不明白网络特供是什么意思，现在明白了，网购便宜就供应残次品”。实际上，这是陷入了“便宜没好货”的观点误区，也是因为对“电商特供机”不了解所造成的。

调价手段而非残次品

何谓“电商专供机”呢？原来，伴随着零售电商的强势崛起，家电市场竞争更为激烈，为了避免“价格战”使得供应商的传统价格体系受到冲击，许多家电厂商为了为了保持价格体系的稳定、维护线上线下渠道的生态平衡，于是将一部分商品作为电商“特供”。这些商品仅仅用于电商渠道销售，且价格偏低，但和实体店销售商品刻意拉开差距并做出价格区分。电商专供家电的存在，本质上就是那些传统家电厂家们为了解决线上、线下的矛盾冲突，不得不进行产品的差异化布局。

与人们口中经常说的残次品不同，“电商特供机”减少成本并不是通过对原料的掉包。首先，劣等品使用的材料为原材料的替代物、比如羊绒VS非羊绒，液晶屏VS废旧电子屏，洗发水使用的QS化学配方VS工业化学废料；而“电商特供”商品使用的材料仍为原材料，只是用料程度较低。比如70%羊绒 VS 30%羊绒。

“电商特供”商品的诞生本来就是家电厂商为了适应电商销售平台而进行的一种价格调控手段，也是家电厂商在适应新时期销售手段时出现的产物。

家电厂商也在做出改变

近年来，新的消费升级改变了中国市场的土壤，许多新的事物产生，也有一些过时的事物要遭到淘汰。越来越多的90后消费者成为新兴的消费者主体，电商网购也成为家电厂商依赖的重要销售渠道之一。家电网了解到，2017年，我国B2C家电网购市场规模达到4906亿元，同比增长27.6%，空调、冰箱、洗衣机和彩电四大家电线上销售规模增幅超过50%。

规模越来越大的线上销售规模让家电品牌商、渠道商、零售商都在面临一场颠覆式再造，产品的流通方式和效率革新反过来倒逼家电企业重构制造体系、产品体系以及资源布局。如果家电企业仍然固步自封，不仅会让其落后于时代，甚至会逐渐失去其宝贵的用户。

据家电网调查，消费升级使家电网购市场产品结构向高端化、品牌化转移，这代表新时期的消费者已经不再满足于低价所带来的诱惑，而是开始追求产品质量、品牌，以往的低价竞争、规模竞争手段收效渐微。在如此大规模的改变下，此前一直采用的“特供”手段或许已经不再适合这个时代。

面对新时期的家电市场，家电企业需要采取新的销售手段，如新品全渠道首发、线上线下产品同款同价等等，实现从企业的经营战略上填补新零售产品策略的漏洞，在零售变革洪流中找到自身品牌新定位和产品新价值，实现全渠道一体化产品流通的效率和效益最大化。