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LG Display面板基地因失火停产 损失超百万美金

LG Display面板基地因失火停产 损失超百万美金
2018年04月08日 07:43 新浪综合
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　　本文来自家电网

　　LGD （LG Display）位于京畿道坡州市的OLED面板工厂局部于周三下午2点54分发生火灾，因扑救及时幸无人受到严重伤害，火灾造成的浓烟在过火后4.5小时完全消失，但是LGD考虑到无法立即排除潜在风险，面板生产线仍于4日下午6点部份停产。

　　受此消息影响，LPL于美国时间周三以暴跌接近5%开盘，是日盘中下挫刷新了其股价近52周以来的最低点位，下午走稳尾盘收于11.68美元，跌幅2.34%。

　　HEA综合韩媒消息，LGD坡州工厂一处正在施工的综合废水处理设施于周三下午约2：54分被发现失火，黑色浓烟从该建筑中涌出，并很快弥漫覆盖整个厂区的天空，从几公里外都可以被看到。过火初期有约10名工人滞留屋顶呼救，经过消防抢救幸无人受伤，但仍有9名雇员因呼入浓烟不适而送院。

　　家电网了解到，去年建成投产的LGD P10工厂主要生产中小尺寸OLED面板，为LGD面板产业中占地面积最大的工厂，目前为苹果iPhone X的供应商之一。

　　LGD官方在今日（5）对外声称，尽管昨日火情发生地位于生产基地周边，火情并未危及附近的E5和P10工厂，但鉴于昨天火灾事故尚未完全扑灭并造成了大量浓烟，出于安全的原因LGD决定下午6点关闭部份产线，其中包括OLED生产线及LCD生产线。

　　据家电网了解，截至周四发稿时，停产14小时的工厂于上午9点己经全部复产。

　　该公司表示尚未确定暂停生产造成的具体损失，但行业观察家表示，仅停产造成的损失就可能达到数百万美元。

面板LG停产液晶
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