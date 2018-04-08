松下电器质量问题频现 中国市场召回1.5万台电视机

许永红、童海华

创业百年之际，松下电器产品质量问题频发。

国家质检总局官网信息显示，因存在安全隐患，松下电器（中国）有限公司（以下简称“松下电器”）将在中国召回两个型号约1.5万台电视机。而早在2018年1月底，松下电器亦在日本召回存在安全隐患的12个型号约97万台料理机的问题零件。此外，松下电器2017年在中国销售的多个型号电饭锅产品存在不合格的情况。

不过，作为昔日中国家电行业的巨头，接二连三的质量问题并未影响松下电器扩大中国市场份额的决心。除了在2017年把中国家电业务独立出来外，近期亦提出了中国家电业务2020年达成200亿元年度销售额的目标，引起业界关注。

受访人士表示，近年松下电器家电业务在中国市场节节败退，欲谋求发展，终要回归产品本身。而松下电器家电业务在中国市场主要面对的竞争，是抗衡中国本土品牌高端化的崛起，同时市场销售渠道多元化也是一大挑战。

针对产品质量、未来发展等问题，《中国经营报》记者日前致函采访松下电器方面，截至发稿时未获回复。

质量问题迭出

近日，记者从质检总局获悉，松下中国向国家质检总局备案召回计划，将召回部分2012年2月到2013年1月生产的Panasoni牌电视机产品，涉及的电视机型号为TH-L55ET5C、TH-L47ET5C，中国大陆地区受影响的产品数量为14564台。

存在安全隐患是此次电视机召回的主因。本次召回范围内的电视机，在台式安装时，由于电视机自身重量使底座的树脂材料发生变形，在此状态下频繁旋转，会造成树脂材料受损、螺丝松动。若继续旋转，螺丝可能脱落，进而导致电视机倾倒，存在安全隐患。

这并非松下电器在2018年首次因为安全隐患问题召回家电产品。据新华网报道，1月31日，因部分零件存在质量问题，松下电器将召回旗下12个型号大约97万台料理机的问题零件。这些产品都在日本国内市场销售。

据了解，上述12款料理机型号均以MX-X开头，由松下电器在2009年1月至2016年1月间生产。一些消费者反映，部分料理机刀组下方的金属片会在使用过程中损坏、脱落，混入食物中。而松下电器已发现多起因此导致的误食事件，还有两名消费者因食用混有金属片的食物导致嘴部划伤。

此外，记者查阅国家质检总局官网了解到，松下电器在中国市场已多次召回问题产品。其中，在2017年7月，松下中国宣布召回部分进口FZ-G1系列平板电脑用电池组，中国大陆地区受影响的产品数量共计2263块。本次召回范围内的电池组的电池芯在生产过程中混入异物，当在温差较大的环境下使用时，可能导致平板电脑发热甚至起火，存在安全隐患。早在2010年，同样因为安全隐患问题，松下中国在中国市场召回365574台电冰箱。

需要注意的是，松下电器的产品质量问题不仅体现在召回事件上，在中国市场销售的多个型号电饭锅产品也存在不合格的情况。记者在国家质检总局发布的《2017年进口商品监督抽查情况的通报》中发现，进口电饭锅方面，全国共抽查进口电饭锅126批，检出不合格17批，不合格检出率13.5%，而松下电器就占了7批，涉及多个型号产品。

“无论是什么情况，作为一个正规的产品，在市场销售应该要对消费者负责，特别是安全隐患问题不能含糊。”中国家电协会副秘书长张剑锋对记者分析，产品召回制度本身是好的，但从企业本身来讲，也会增加成本，所以企业一定要高度重视产品质量，尽可能不要出现批次性的产品质量问题，尤其对于松下电器这样的国际化品牌，质量问题带来的影响肯定是不好的。

此外，张剑锋进一步指出，松下电器频频出现产品质量问题，也是日系家电品牌衰落的一个体现。“这几年来，全球家电市场主要由中韩企业主导，日系企业在全面下滑。”

市场竞争加剧

作为较早进入中国家电市场的外资品牌，松下电器曾经创造辉煌，空调、冰箱、洗衣机、电饭煲等产品曾占据一定的市场份额。不过，随着国内家电企业近年相继崛起，目前松下电器主要家电产品的市场份额已大幅下降，落后于一线阵营。

中怡康报告显示，在2017年，国内电饭煲双线（线上线下）品牌竞争进一步加剧，市场参与品牌数量有所减少，前三品牌集中度上升。从双线零售额的竞争来看，美的、苏泊尔、九阳以绝对的优势依次占据前三甲位置，线上市场占有率分别为35.4%、26.1%和9.6%，排在第四位的松下电器仅为4%。线下占有率的差距则更为明显，松下电器为2.8%，而九阳为12.2%。

记者从奥维云网相关报告也了解到，在空调、冰箱的线上线下市场零售份额TOP5品牌榜中，松下均未上榜。而洗衣机线下市场零售份额TOP5品牌榜上，松下电器也仅排在第五位，市场占有率为6.31%，远低于海尔和小天鹅的27.8%和19.12%，线上排名则无缘五强榜单。

值得关注的是，为扩大中国家电市场份额，松下中国近年进行了较大调整。2017年4月，松下中国将家电业务独立出来，并首次由华人吴亮担任松下家电（中国）有限公司（以下简称“松下家电”）总经理。这样的重大举措，松下电器旨在更加灵活地拓展中国市场。

时隔仅一年，在2018年中国家电及消费电子博览会上，松下家电喊出了三年内冲击200亿元年度销售额的目标。据松下家电介绍，自2017年公司成立以来，迅速打通研发、制造、销售等环节，确保地域高端化策略的实现。公司2017年的销售额比前年增长117%，中国大陆已是松下电器家电事业在海外的第二大市场。吴亮表示，为了在2020年实现年度销售额200亿元的目标，公司将在品牌、商品、营销、住宅空间战略上采取一系列的全新举措。

“从中国市场的表现来看，这几年松下电器节节败退，要想继续谋求发展，还是要回归到产品本身。”张剑锋认为，松下家电制定200亿元销售目标，只是企业在给市场传递信心，如何实现才是关键的问题。“包括产品研发、渠道拓展、品牌推广、销售体系等方面，都要去做一些具体的动作，而不是喊口号而已。”

张剑锋指出，松下家电在中国市场主要面对的竞争，是抗衡中国本土品牌高端化的崛起。另外，中国家电销售渠道日益多元化，对外资品牌而言也是一个挑战，仅仅做好一二线城市和传统大卖场是不够的，渠道多元化已导致原有主流渠道的销售量在下降。

中国家用电器研究院测试技术研究所所长鲁建国告诉记者：“目前，松下电器的洗衣机、冰箱、空气净化器等产品在中国市场的发展有所提升，2020年要完成200亿元目标，是有可能的。”

鲁建国坦言，松下电器虽然有着自身的产品特色，但在中国市场也是面临着一定的竞争压力，“早前国内品牌产品与松下电器的产品不在一个层次，松下电器拥有明显的优势，但这几年国内品牌崛起后，国内品牌家电甚至还超过了松下电器这类外资品牌。”