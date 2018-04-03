洗衣机新国标发布 规范行业引领新趋

本文来自中国电子报、电子信息产业网

日前，国家标准化管理委员会批准发布了新修订的洗衣机产品国家标准，GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》，该标准将于2018年10月1日实施。据悉，本次修订是GB/T4288的第4次修订，主要针对漂洗性能、磨损性能测试结果准确度低，以及额定洗涤容量虚标等问题进行修改。

修订的中心思想，是以“洗衣机洗涤筒（桶）有效容积”作为试验的基础，以此客观评价“洗净性能”、“漂洗性能”及“磨损性能”三项核心指标，进一步提高对资源消耗（能耗、水耗）的限值要求，增加了关机/待机功率、年度耗电量这两项测量方法，更全面的评价洗衣机产品的耗电量。此外，增加了“A+等级”作为体现高端产品质量水平的技术要求，同时羊毛织物洗涤性能、振动性能以及主要性能的分等分级是为高端洗衣机产品研发与评价指明方向。

对于洗衣机新国标的发布，业内普遍认为此举将进一步规范行业，因为新国标对于洗衣机相关指标、性能测试进行了完善，这将对山寨无良厂家进行“无情打击”；此外，新国标同时增加了一些性能指标的限值要求，并引入了“A+”产品等级，这将使性能高、质量好的产品与普通产品区别开来，获得更多市场关注度。

走在世界前沿 新国标促行业进步

对于此次洗衣机新国标的修订内容，中国家用电器研究院副总工程师鲁建国告诉《中国电子报》记者：“本次GB/T4288修订以提高测试方法的重复性和可操作性为基本原则，目的是打击假冒伪劣产品和虚假宣传，本次新修订的内容如下。1。用额定洗涤桶容积代替额定洗涤容量，使得消费者可直接体验洗衣机的大小，将有效解决容量虚标的问题；2。修改漂洗性能和磨损性能试验方法，使得测试效果准确性大大提高，能够有效反映洗衣机的综合质量水平，使得洗衣机从‘洗涤好’向‘洗得健康和呵护衣物’的方向发展，洗衣机性能质量将进一步提高；3。‘A+等级’的引入使得洗净性能、漂洗性能、磨损性能、用水量、噪声、寿命等技术要求达到国际领先水平，引领产品质量升级，继续保持领跑地位。”

他强调：“不久前，中国家电研究院部分专家赴瑞士圣加伦参加了IEC60456《家用洗衣机性能测试方法》起草工作组会议，这次会议上讨论的IEC60456《家用洗衣机性能测试方法》偏重于滚筒式洗衣机，新修订的GB/T4288中测试方法与之相似，但IEC60456没有技术要求，且没有寿命、磨损率测试方法，其漂洗率测试方法其实采用的是我们的GB/T4288方法，所以GB/T4288在技术要求上是领先于国际标准的。”

优质产品层出不穷 洗衣机行业已成熟

月初AWE上，有不少厂商都展出了自家最新款的洗衣机产品，这其中包括，卡萨帝双子云裳洗衣机、比佛利“大器”洗衣机、LGTwinWash洗衣机、海信“Master”洗衣机、海尔“快”直驱洗衣机、TCL“免污+”洗衣机等，洗衣机新国标的发布将使行业进一步繁荣，推进厂家研发出更多针对细分市场、不同场景的产品。对此，中怡康时代市场研究公司白电事业部总经理魏军表示：“此次洗衣机新国标的修订，修正了考量方法，比如将公斤数修正为升数，方法更为科学，杜绝了容量虚标。此外增加了新的测试方法，使产品测试更为全面化、生活化。另外，关于此次能效标准的调整，使得我国的标准明显升级，赶上甚至高于了国际标准，对我国洗衣机产业的未来发展指明了发展道路。”

他强调：“目前洗衣机行业已进入成熟期，比如公斤段、产品类型等。大方向的升级路径基本已经走到尽头，因为白电是相对技术稳定的行业，未来洗衣机发展势将是‘和而不同，百花齐放’，这是大多数消费类产品步入成熟业态后的普遍规律，比如目前市场上推出的复式滚筒洗衣机、母婴洗衣机等都是对于细分市场的挖掘，后期洗衣机产品的创新将以特定人群、应用场景来进行细分。”

对此，TCL白家电事业部研发中心总经理席磊也向记者表达了类似观点，他表示：“新国标将有效遏制无良厂家的虚标现象，并且新国标将方便用户甄别选购。目前国内洗衣机行业正迎来大发展时机，国内推出的一些高端洗衣机相比国外先进水平洗衣机并不落下风，并且在健康洗涤、免污除菌、智能操控等方面，国产洗衣机已经实现了对国外部分品牌洗衣机的超越。”他强调：“欧洲大多数洗衣机内部目前还是采用的串流电机，但80%的国产洗衣机产品如今都已经搭载变频电机，未来高端洗衣机领域必定是各大品牌必争之地，但厂商不能盲目添加不实用的功能，来误导消费者，我认为做到极致地用户体验才是高端产品应有的属性。”

进入“慢牛式”增长 需紧抓细分市场

2017 年家电网购分析报告指出，2017年洗衣机线上市场继续稳定高速增长，零售量和零售额分别同比增长了32%和47%，达到1549 万台和257 亿元。2018年洗衣机市场还会保持高增长态势吗？对此，中怡康时代市场研究公司白电事业部总经理魏军告诉《中国电子报》记者：“洗衣机后期会进入‘慢牛式’增长态势。洗衣机是大家电中最依赖更新换代的产品，这决定了洗衣机市场规模不会大起大落，而是平稳发展，现在洗衣机市场规模还没有触顶，随着前期家电下乡更新规模的释放，洗衣机产品规模还有待进一步提升，这一增长幅度将比前几年要大，后期洗衣机产品会进入微创新时代，各大厂商将抢占细分市场。”

对于未来洗衣机产品发展趋势，鲁建国表示：“目前，洗衣机产品品质升级趋势明显，未来，个性化产品也将日益凸显，如TCL免污式洗衣机、海尔自清洁洗衣机，小天鹅壁挂式洗衣机等，都凸显了未来个性化发展趋势，今后‘分区洗’与‘健康洗’将是两条主要线路，以健康和舒适洗涤为主的婴幼儿洗衣机、老年洗衣机、共享式洗衣机将是新增发展领域，另外，从容量上来讲洗衣机产品未来将呈两级分化发展，即‘大型化’和‘小型化’。以上这些都是洗衣机市场未来新的增长点。”