从9999元到7999元，4K投影机的价格不断下降，即使是普通家庭用户也完全有实力购买，这表明在家用领域4K投影已经来到了普及阶段，越来越多的用户可以畅享4K超高清画面。新春伊始正是装修的时节，很多朋友都打算在自己的新居添置一台家用投影机，那么对于普通用户来说在4K和1080P之间该如何选择呢？4K真的要比1080P更合适么？今天笔者就来告诉您答案。

4K还是1080P 新房装修居家大屏如何选？

4K与1080P 清晰度差异很大

我们先来说说分辨率的概念，在我们的日常观影时，屏幕上的图像是由一个个很小的像素点组成的，由于像素点数量很多也很小，所以在一定距离上观众就辨析不出其中的点，只会看到一幅完整的画面。而分辨率指的是指画面所能显示的像素的多少。显然，像素点越多，画面的清晰度就越高。

4K分辨率的清晰度是1080P的四倍

而4K与1080P都是分辨率的标准，我们先来说1080P，1080P即1920x1080的分辨率，即横向1920个有效像素点，纵向1080个有效像素点，每帧约为200万个像素图像。而4K在投影机领域指的是3840×2160的分辨率，每帧约有800万个像素图像。从这里我们就可以看到，4K分辨率的清晰度是1080P的四倍。

从用户的角度来说，画面清晰度当然是越高越好。但是在日常使用中，我们要考虑的问题还有很多。从画面大小到观影距离都会对我们的日常观影有很大影响，因此您在日常选购时不要只关注分辨率。

4K与1080P 尺寸要求大不同

虽然4K投影机迎来了了爆发期，但是4K投影进入到普通家庭环境之后，并不表示我们一定能够看到较1080P更加精细的画面。主要的原因在于有些家庭用户受限于客厅面积，并不能提供超大的投影尺寸，这就导致4K不能展现出应有的效果。

1080P与4K实拍图效果对比

（左为1080P实拍图右为4K实拍图）

1080P与4K实拍图效果对比（上为1080P实拍图下为4K实拍图）

这个问题其实很好理解，越大的画面对于分辨率的要求就越高。举例来说笔者的手机是4.7英寸屏幕，分辨率是1334×750，日常使用中笔者个人认为这样清晰度已经可以了。但是这样的分辨率如果放在百吋大屏幕上显然是不够的，因此在您选择4K还是1080P的时候，先要考虑的是您究竟有多大的投影面积。如果您只是投射几十寸的小画面，笔者认为您没有必要一定选择4K产品。

那么究竟多大的面积才可以明显看出4K与1080P的差异呢。从日常的评测经验来看，笔者认为50吋左右是4K和1080P的一个分水岭。因为50吋以上的画面搭配1080p的分辨率，像素点将被过度展现，颗粒感就会比较明显，此时4K就显得更有必要。

在评测时笔者也曾经用两台4K和1080P的投影机进行过对比，通过不断改变画面大小来观察影像的清晰度。笔者发现，在40吋左右的画面大小时，笔者很难用肉眼快速分辨出哪台是1080P而哪台是4K，可一旦画面增加到60吋以上，二者的差异一下就变得非常明显。

只有在大尺寸画面上，4K的效果才能更好的展现

从这里就可以看到，如果您家面积不大，选购投影机只不过投影几十吋画面大小，您就没有必要一定购买4K分辨率的投影产品。

4K与1080P 观影距离大不同

除了投影面积，选购投影产品时观影距离这个问题用户也需要考虑。目前在投影机行业并没有比较权威的关于观影距离标准，但是在电视机行业相关的标准我们可以借鉴参考。

关于最佳观看距离，目前还没有最权威的标准

这里有一个日本影像协会针对不同分辨率电视的观影距离公式：最佳观赏距离（cm）= 屏幕高度÷垂直分辨率×3400，简单换算一下，以55吋画面为例，4K分辨率的最佳观影距离为1.08米，而1080P的最佳观影距离为2.16米。

可见不同分辨率下最近观看距离的差距非常大。另外需要注意的是，这条公式得到的是最近观看距离，也就是说要想得到较好的画质体验就必须超过这个距离，虽然这个是针对于电视行业的，但是在投影领域笔者认为同样可以用做参考。 除了分辨率，不同的画面尺寸对于观影距离的影响也比较大。简单来说大尺寸的画面需要更远的观影距离。但是笔者查阅资料后发现，这方面即使在电视行业也没有一个比较统一的标准，各家说法莫衷一是。因此笔者也截取了论坛中一些有代表性的用户发言，希望能为您提供一些参考。

笔者认为大家不必拘泥于这些具体的公式和标准，只要在观影时自己感到舒适就可以了。因为每个人的观影感受都是不同的，过分纠结标准距离反而会影响看大片的心情。

编辑观点 4K投影适合百吋大画面

4K投影的爆发为整个行业都注入了新的活力，在这个新房装修的季节，很多朋友都打算选购一台4K家用投影，在家中享受超高清影像。但是在选购之前您一定要综合考虑自身情况，不要盲目出手。

小户型客厅并不能支持百吋大画面

如果您属于小户型用户，只能投影几十吋的画面，那么笔者认为您没有必要一定选购4K产品。因为在比较小的画面尺寸上，4K分辨率呈现出来的效果与1080P并没有明显差别。另外如果您没有足够的观影距离，观看大画面时您会感觉到非常累。

4K超高清分辨率搭配百吋大屏幕可以为用户带来极致的观影体验

如果客厅面积足够大，那么选择4K家用投影机投射百吋大屏自然是首选。4K超高清分辨率搭配百吋大屏幕，目前来说这种体验绝对是顶级的。另外目前市场上最便宜的4K家用投影机售价只要7999元，这个价格大多数用户都可以接受。

总而言之，在选购投影机的时候，一定要结合自身的实际情况，选择最适合自己的产品。有时候性能好的产品不一定就能给你带来更出众的使用体验，就像对于小户型用户来说，1080P比4K更合适。