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4K还是1080P？ 新房装修居家大屏如何选

4K还是1080P？ 新房装修居家大屏如何选
2018年04月03日 07:40 中关村在线
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　　从9999元到7999元，4K投影机的价格不断下降，即使是普通家庭用户也完全有实力购买，这表明在家用领域4K投影已经来到了普及阶段，越来越多的用户可以畅享4K超高清画面。新春伊始正是装修的时节，很多朋友都打算在自己的新居添置一台家用投影机，那么对于普通用户来说在4K和1080P之间该如何选择呢？4K真的要比1080P更合适么？今天笔者就来告诉您答案。

4K还是1080P 新房装修居家大屏如何选？4K还是1080P 新房装修居家大屏如何选？

　　4K与1080P 清晰度差异很大

　　我们先来说说分辨率的概念，在我们的日常观影时，屏幕上的图像是由一个个很小的像素点组成的，由于像素点数量很多也很小，所以在一定距离上观众就辨析不出其中的点，只会看到一幅完整的画面。而分辨率指的是指画面所能显示的像素的多少。显然，像素点越多，画面的清晰度就越高。

4K分辨率的清晰度是1080P的四倍4K分辨率的清晰度是1080P的四倍

　　而4K与1080P都是分辨率的标准，我们先来说1080P，1080P即1920x1080的分辨率，即横向1920个有效像素点，纵向1080个有效像素点，每帧约为200万个像素图像。而4K在投影机领域指的是3840×2160的分辨率，每帧约有800万个像素图像。从这里我们就可以看到，4K分辨率的清晰度是1080P的四倍。

　　从用户的角度来说，画面清晰度当然是越高越好。但是在日常使用中，我们要考虑的问题还有很多。从画面大小到观影距离都会对我们的日常观影有很大影响，因此您在日常选购时不要只关注分辨率。

　　4K与1080P 尺寸要求大不同

　　虽然4K投影机迎来了了爆发期，但是4K投影进入到普通家庭环境之后，并不表示我们一定能够看到较1080P更加精细的画面。主要的原因在于有些家庭用户受限于客厅面积，并不能提供超大的投影尺寸，这就导致4K不能展现出应有的效果。

1080P与4K实拍图效果对比1080P与4K实拍图效果对比

　　（左为1080P实拍图为4K实拍图

1080P与4K实拍图效果对比（上为1080P实拍图下为4K实拍图）1080P与4K实拍图效果对比（上为1080P实拍图下为4K实拍图）

　　这个问题其实很好理解，越大的画面对于分辨率的要求就越高。举例来说笔者的手机是4.7英寸屏幕，分辨率是1334×750，日常使用中笔者个人认为这样清晰度已经可以了。但是这样的分辨率如果放在百吋大屏幕上显然是不够的，因此在您选择4K还是1080P的时候，先要考虑的是您究竟有多大的投影面积。如果您只是投射几十寸的小画面，笔者认为您没有必要一定选择4K产品。

　　那么究竟多大的面积才可以明显看出4K与1080P的差异呢。从日常的评测经验来看，笔者认为50吋左右是4K和1080P的一个分水岭。因为50吋以上的画面搭配1080p的分辨率，像素点将被过度展现，颗粒感就会比较明显，此时4K就显得更有必要。

　　在评测时笔者也曾经用两台4K和1080P的投影机进行过对比，通过不断改变画面大小来观察影像的清晰度。笔者发现，在40吋左右的画面大小时，笔者很难用肉眼快速分辨出哪台是1080P而哪台是4K，可一旦画面增加到60吋以上，二者的差异一下就变得非常明显。

只有在大尺寸画面上，4K的效果才能更好的展现只有在大尺寸画面上，4K的效果才能更好的展现

　　从这里就可以看到，如果您家面积不大，选购投影机只不过投影几十吋画面大小，您就没有必要一定购买4K分辨率的投影产品。

　　4K与1080P 观影距离大不同

　　除了投影面积，选购投影产品时观影距离这个问题用户也需要考虑。目前在投影机行业并没有比较权威的关于观影距离标准，但是在电视机行业相关的标准我们可以借鉴参考。

关于最佳观看距离，目前还没有最权威的标准关于最佳观看距离，目前还没有最权威的标准

　　这里有一个日本影像协会针对不同分辨率电视的观影距离公式：最佳观赏距离（cm）= 屏幕高度÷垂直分辨率×3400，简单换算一下，以55吋画面为例，4K分辨率的最佳观影距离为1.08米，而1080P的最佳观影距离为2.16米。

　　可见不同分辨率下最近观看距离的差距非常大。另外需要注意的是，这条公式得到的是最近观看距离，也就是说要想得到较好的画质体验就必须超过这个距离，虽然这个是针对于电视行业的，但是在投影领域笔者认为同样可以用做参考。　　除了分辨率，不同的画面尺寸对于观影距离的影响也比较大。简单来说大尺寸的画面需要更远的观影距离。但是笔者查阅资料后发现，这方面即使在电视行业也没有一个比较统一的标准，各家说法莫衷一是。因此笔者也截取了论坛中一些有代表性的用户发言，希望能为您提供一些参考。

　　笔者认为大家不必拘泥于这些具体的公式和标准，只要在观影时自己感到舒适就可以了。因为每个人的观影感受都是不同的，过分纠结标准距离反而会影响看大片的心情。

　　编辑观点 4K投影适合百吋大画面

　　4K投影的爆发为整个行业都注入了新的活力，在这个新房装修的季节，很多朋友都打算选购一台4K家用投影，在家中享受超高清影像。但是在选购之前您一定要综合考虑自身情况，不要盲目出手。

小户型客厅并不能支持百吋大画面小户型客厅并不能支持百吋大画面

　　如果您属于小户型用户，只能投影几十吋的画面，那么笔者认为您没有必要一定选购4K产品。因为在比较小的画面尺寸上，4K分辨率呈现出来的效果与1080P并没有明显差别。另外如果您没有足够的观影距离，观看大画面时您会感觉到非常累。

4K超高清分辨率搭配百吋大屏幕可以为用户带来极致的观影体验4K超高清分辨率搭配百吋大屏幕可以为用户带来极致的观影体验

　　如果客厅面积足够大，那么选择4K家用投影机投射百吋大屏自然是首选。4K超高清分辨率搭配百吋大屏幕，目前来说这种体验绝对是顶级的。另外目前市场上最便宜的4K家用投影机售价只要7999元，这个价格大多数用户都可以接受。

　　总而言之，在选购投影机的时候，一定要结合自身的实际情况，选择最适合自己的产品。有时候性能好的产品不一定就能给你带来更出众的使用体验，就像对于小户型用户来说，1080P比4K更合适。

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