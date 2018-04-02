小米空气净化器2质量调查：除甲醛能力疑似虚标

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经过一个多月的准备，PConline求真实验室联合广东省室内环境卫生行业协会、中科院广州中科检测，对京东商城热销空气净化器进行质量调查，想买空净的伙伴们不要错过！

米家一直是智能家电性价比的代名词，而小米空气净化器由于售价低廉以及极简的外观设计，获得了不少消费者的关注和青睐。

目前小米空气净化器一共有4个型号在售，分别是2、2S、Pro和Max，定价依次递增。而这次我们要测试的就是定价仅为699元的小米空气净化器2，看看这台性价比颇高的空气净化器实际的质量到底如何。

产品介绍

小米空气净化器2产品参数

从参数和宣传语中可以看出，小米空气净化器2主打的是小巧体积、小面积的空气颗粒物过滤，然后就是非常低的单机售价。

小米空气净化器2采用前、左右侧进风，上出风的风路结构。机身没有显示屏，只有顶部按键和前面的模式指示灯，用户可以通过App控制机器及监控空气质量。

小米空气净化器2 24×24cm的底面积非常不占地方，52cm的高度也很小巧，是目前空气净化器里面体积数一数二小巧的产品。小米空气净化器2适用空间为21到37平方米，考虑到一般用户不会一直开最高档，因此小米空气净化器2比较适合卧室和小型客厅使用。

简单拆解

小米空气及净化器2内部结构非常简单，底部安装圆柱形滤网，滤网上方就是风机等核心部件。

小米空气净化器2的HEPA滤网设计比较特别，采用了圆柱形的桶状结构，外层为过滤颗粒物的HEPA滤网，内层是活性炭过滤层。

产品我们大致了解到这里，下面公布小米空气净化器2的详细检测结果。

实测性能揭秘

为了还原小米空气净化器2的真实性能，我们把机器送到中科院广州中科检测进行测试，分别测得颗粒物CADR、甲醛CADR、最大噪声、功耗等4个关键数据，检测结果如下图所示：

检测报告结果节选

从实测结果来看小米空气净化器2的甲醛CADR和厂商标称的数值相差甚远，仅为后者的60%，疑似虚标。而颗粒物CADR、噪声和功耗则并没有问题。

为了更深入地评价这台空气净化器，我们将参考由中国质量检验协会、广东省室内环境卫生行业协会发布的过滤式空气净化器颗粒物/甲醛净化性能分级标准（下简称星级评定）对小米空气净化器2进行评分。

评分标准

按照星级评定标准，根据空气净化器的颗粒物CADR/甲醛CADR把产品分为4组，不同CADR组别的详细评分标准如下：

以小米空气净化器2为例，其颗粒物CADR实测为325.4m3/h，属于300＜颗粒物CADR≤450组，噪音、颗粒物CCM和颗粒物净化能效分别得1星、2星、3星，合计6星（最高9星）。类推甲醛净化性能评定，小米空气净化器2得分为4星（最高9星）。

然后，我们会再针对空气净化器实测的颗粒物CADR、甲醛CADR和噪声，比对星级评定的分组标准进行加分，小米空气净化器2得分如下：

小米空气净化器2在噪声、滤网污染物容量、甲醛CADR方面表现得并不理想，65.1dB（A）的最高档噪音太高了，说明其内部降噪能力一般，风机的运行效率并不高。而且较低的甲醛CADR和甲醛净化能效说明小米空气净化器2的甲醛过滤能力非常差，甲醛CADR疑似虚标的问题也需要我们重视。

因此，综合颗粒物净化能力及甲醛净化能力星级评定，我们给小米空气净化器2打出的分数是40.4分。

总结

小米空气净化器2虽然看似有着较高的性价比，但699元的售价背后只有颗粒物过滤能力还过得去，而能效、噪音等与实际体验息息相关的指标，小米空气净化器2并没有表现正常，甚至连甲醛CADR都存在虚标的嫌疑，最后求真实验室只给到40.4分，并不是太推荐大家购买。