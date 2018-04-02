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传空调库存又破4000万台 或再次打响价格战？

传空调库存又破4000万台 或再次打响价格战？
2018年04月02日 07:53 新浪综合
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　　本文来自家电魂 冯同撰文

　　观点：空调4000万台库存不可怕，怕的是企业不正视

　　空调行业缘于有淡旺季的市场规律，因此也就造成在淡季压库存，来为即将到来的旺季做准备。但是，这种库存一旦高于行业的承受能力，或者旺季没有出现预期的旺销，困村往往就成为行业之痛。一些操作不当的企业就会因此遭受损失。空调行业历史上还曾有过因此而倒闭的企业，所以说库存问题在空调行业是一个生死有关的问题，企业不可以视而不见。

　　3月14日，制冷空调行业研究机构产业在线发布消息，行业库存在3月份将攀上4000万台的高位。实际上，在专业人士认为，产业在线的数据已经是偏小，实际库存早在春节前就已达到4000万套。

　　坊间的说法则有些令人吃惊。据传，2月底空调行业的库存已经达到4500万套之上，只是一些中小品牌的产能和市场，并不为业内主流企业所关注。因此，被忽略是显而易见的。业内分析人士认为，虽然，4500万套不至于，但绝不会不低于4000万套也是保守观点。

　　至于业内现在到底有多少库存，其实并没有一个标准的答案。一方面在于统计数据的角度，或者说是数据来源不一样，有的是以出货为准，有的却是以压缩机厂家的数据推断；另一方面库存数据本身就是一个动态，随时都会有一些变化，如果截止时间不一样，差别也会很大。况且是在旺季来临之际，囤积库存是空调营销的基本规律。

　　不论是产业在线的3月底会跃至4000万套以上，还是其他数据公司了解到的4500万套。总之行业库存又到了一个相对的高位是不争的事实。如果按照夸张的数据4500万套以上算的话，堪称是又一次创出了历史新高。

　　行业出现高库存，其实业内并不意外，一方面是国内空调企业制造能力不断提高，总产能加起来已经超过全球需求的1.2亿套，释放产能是厂家最基本的经营需求；另一方面则是厂家较为激进的目标，格力计划5000万套，美的计划4000万套，海尔据说要翻番至2000万套以上，奥克斯至少要1600万套，TCL 2017年都宣称1000万套，2018年能会比这个少吗？

　　行业主流品牌如此，新晋小品牌也是如此。谁都想在市场行情好的时候多赚一点，或许过了这个村就没有这个店了。这种节节攀升目标和相匹配的高产能，一旦落实在经营上那就肯定是会陷于高库存的泥潭。

　　如果行业高库存被坐实，结果那就不用多讲，肯定会加剧市场的竞争。行业人士应该清楚的记得，2014冷年结束后，空调库存曾经一度突破4000万套，结果引发格力的清理行业的行动，首次发起其史上主动的价格战，一直持续到来年的5月前后。

　　那么2018年空调行业会还出现因库存导致的价格战吗？这要看今年市场消化库存的能力和整个大的经济环境变化。第一，如果天气酷热，势必会形成旺季的热销，可以缓解和消化库存压力；第二看看打压房地产的政策走势如何？如果没有新的打压政策，房地产保持相对稳定的局面，库存压力也会相对减缓；第三要看主流厂家会不会有一些激进销售政策。

　　但不论如何，业已形成的巨大库存无疑是悬在空调行业头上的达摩克利斯剑。因此，空调厂商还是要抱着谨慎的态度，尽量尽快化解自己库存压力。否则，一旦自己的库存在旺季期间得不到消化，来年将遭遇更大的市场压力。虽然说现在说这些还比较早，但是作为市场的操盘手，就犹如是棋局中的高手，起码要提前看到好几步棋，才能有弈局胜算的可能。

　　有些人还把库存的高企归结于一些小品牌的进入造成的，这种观点是本末倒置。不难发现，一方面这些小品牌自身的量极为有限，他们累计起来也没有多少量，赶不上格力、美的增加一个点；另一方面很多小品牌自身是没有生产能力，是在存量企业中贴牌生产（OEM）的，他们的增量实际上早在存量企业中体现过的。新晋小品牌能够进入，是因为有他们生存的基础和空间，这才是业内需要思考的问题，毕竟这就是典型的市场调节。不要把库存增加归结到这些新晋小品牌身上。

　　对于空调行业巨大的库存，在传统旺季到来之前，其实并不可怕。怕的或许是企业的自以为是，以为自己是超人呢，不会受到市场规律的惩罚，玩那种人有多大胆、地有多大产的冒险游戏。正是这种无视市场规律，才会有巨大的风险。

　　或许，未雨绸缪是当前最好的策略！

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