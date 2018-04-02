购买净水器时你需要避免的三个大“坑”

本文来自慧聪净水网

城市套路多，现在行行业业都有一些行业套路、说辞。一不小心就踏入行业陷阱。今天我就和大家聊聊本人那些年接触的净水器套路。希望大家能远离套路，明明白白消费。

1、滤芯多就一定过滤性能好吗？

NO！！！净水器着东西虽然属于硬件产品，但是人们对于此类产品往往一知半解，认知上肯定是存在差异的。就拿电脑来说，通常来说CPU核心越多性能越好，内存越大性能越好。但净水器里的滤芯只是个通用词，滤芯大种类就有7-8种之多。不同种类的滤芯价格，性能侧重点都有极大的差别。

这也就导致许多净水器销售人员常常拿着个净水器滤芯多作为噱头误导消费者，增加消费者维修的成本。所以大家一定要切记净水器滤芯多，不能代表这款净水器就是好的。

这边我简单说一下挑选净水器的方法，1。看核心滤芯，主要分2种，超滤膜，RO膜，RO膜过滤效果大于超滤。有RO膜的机器一般没必要上超滤膜。我再说说其他几类滤芯，而其他滤芯都是属于辅助性硬件，PP绵滤芯---粗过滤（零售也就十几块钱一根），活性炭滤芯----吸附异味增强口感，KDF滤芯---吸附重金属，所以一般净水器4-5根滤芯顶天了，7-8根滤芯的产品都是噱头。并没有什么实用性。

2、品牌是力量，但是就代表产品质量吗？

不一定！！现在家电行业品牌各种跨界做电视跑去做手机，做空调的也去做手机，做手机的跑去做净水器。往往跨界的产品，都不是非常成熟，也许品牌知名度很大，但是品牌的专注性和专注做净水器的品牌还是有一定的差异性，专注性往往才是影响质量的。消费者往往会忽略掉这点。所以在购买净水器产品的时候，本人不推荐跨界品牌，起码跨界时间较短的别去当小白鼠。

3、滤芯可以不换？更换频率都是固定的么？

在够买净水器的时候，有些销售说滤芯可以不换，或者是1-2年才需要更换，这些都是及其不专业和不负责的言论。净水器滤芯是过滤截留有害物质，世界长了必定堵塞或者效能下降。另外各种种类的净水器滤芯的使用时间也不是固定的，比如水质较差的地区，第一级PP绵滤芯3个月就需要更换，具体更换周期，和水质、使用频率都有关系。

净水器价格的话，区间也是很大，少则几百多则上万，家用净水器2000左右就够了，如果是全屋净水系统那就得过万了，具体看需求。