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你家这个小家电 使用不当可能会引燃！

你家这个小家电 使用不当可能会引燃！
2018年03月30日 08:08 新浪综合
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　　本文来自许昌消防

　　你家有吹风机吗？

　　如果告诉你

　　吹风机可能引起火灾

　　把房子都烧没了，你信吗？

　　吹风机，真的这么可怕吗？

　　消防蜀黍做了这样一个实验

　　实验道具

　　1个功率为3200W的吹风机

　　毛巾、袜子、毛毯、灭火器等道具

　　实验一

　　实验人员用毛巾捂住一个没有过热保护装置的吹风机末端风扇口。

　　不到一分钟的时间，吹风机里的电炉丝就开始发红，现场可以闻到刺鼻的气味。随后，吹风机里冒出了烟雾并产生了明火。

现场实验人员现场实验人员

　　一旦用毛巾捂住风扇口，当电丝发热的时候，进风口上放点稍微易燃物品，就会很容易着火。

　　实验二

　　消防人员将吹风机平放在毛毯上，并将毛巾直接覆盖在电吹风的吹风口上。

　　不到一分钟的时间，最接近吹风口的毛巾上出现了发黄的迹象。3分钟的时间内焦黄面积越来越大。

　　不到5分钟，电吹风风口再次冒出火苗，随后毛巾、毛毯都被引燃，电吹风的吹风口也被烧焦变了形。消防队员急忙将火势控制。

通过实验，如果袜子套在电吹风风口处，也会很快引燃袜子。通过实验，如果袜子套在电吹风风口处，也会很快引燃袜子。

　　不看不知道

　　一看吓一跳

　　吹风机威力居然这么大！

　　注意事项来啦

　　1、购买电吹风时，选择正规渠道、知名品牌的产品，买有过热保护功能的（温度一高就会自动停下来）吹风机。

　　2、使用电吹风时，人不能离开，更不能随便搁置在台凳、沙发、床垫等可燃物上。

　　3、不要过长时间使用吹风机，以免温度过高电线烧坏引起火灾；

　　4、尽量不要倒吹。吹风进的进风口吹发尾时，头发极易被绞住。吹风时也要与头发保持一定距离，避免烫伤。

　　5、电吹风不得在浴室或湿度大的地方使用，避免触电危险。

　　6、吹风机用完后，记得关闭开关，并拔下电源插头。

　　7、最后千万记得，用完的吹风机要放置一会，等其出风口凉了再收起来。

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