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一口气将董明珠注册45类商标 格力电器想干啥？

一口气将董明珠注册45类商标 格力电器想干啥？
2018年03月30日 08:02 新浪综合
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　　本文来自家电圈

　　“现在董明珠三个字，是不能乱用的，我们已经申请商标专利”。

　　今年3月，格力电器董事长兼总裁董明珠在接受媒体采访时，不经意间透露一条消息。董明珠三个字已经成为国家正式授权的注册商标，除了商标所有权人外，任何其它人都不得随意使用。

　　家电圈调查后发现，早在2015年，格力电器就将“董明珠”三个字，在国家工商总局商标局申请注册成为商标。更有意思的是，董明珠作为商标，被格力电器在目前中国商标现有的45个大类中全部申请注册。目前格力电器已经取得“董明珠”在360行的所有商标权。

　　目前由珠海喜马明珠新媒体有限公司负责运营的“董明珠自媒体”，就取得格力电器对于董明珠商标使用授权。对于将“董明珠”申请为国家注册商标的初衷，董明珠也首次对外透露：有一家企业，找一个董明珠做法人，然后盒子上面就写”XX空调“，生产基地是“珠海横琴”，下面还有“董明珠”三个字。

　　“这家公司在一线市场上推广空调时，竟然说这是格力电器董事长董明珠的个人产业，让很多农村经销商信以为真，最终不得不逼格力电器和董明珠同时亮剑出手”。多位知情人士告诉家电圈，这件事情让董明珠产生了将姓名注册成商标的想法。

　　家电圈查证后发现，董明珠口中所说的，位于珠海横琴的XX空调，其实是与格力电器，甚至是晶弘电器没有任何关系的晶弘空调。当初，这家公司注册在珠海时，其法人代表正是同名同姓的董明珠。由此，很长一段时间，这个所谓的晶弘空调就是利用法人“董明珠”名字打擦边球，在农村市场上推销自家的空调产品。

　　如今在格力电器的公开维权下，原有公司受到冲击，市场上又出现新的公司，全称为晶弘空调（江苏）有限公司，于2017年5月5日在苏州姑苏区注册成立，公司法人为孟凡昌，股东为孟凡昌和胡晓婷，监事则为董明珠。值得注意，晶弘空调还作为公司法人投资，在天津成立一家名为晶弘环保科技（天津）有限公司，法人代表竟然还是董明珠。

　　其实格力电器和董明珠，当除了面临来自“同名同姓”董明珠作为法人的假冒公司擦边球行为。早在2014年还有有人提出注册“懂明珠”商标申请，经过初审公告后“懂明珠”商标在2015年被注册成功，2016年“懂明珠”商标被格力电器和董明珠发现，提出“懂明珠”商标的无效申请。

　　据悉，商标专用权是指自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或经销的商品或者提供的服务需要取得商标专用权的，应当依法向国家工商行政管理总局商标局提出商标注册申请，一般商标保护期为10年。

　　现在来看，格力电器将公司董事长董明珠三个字注册名为全品类商标，显然不只是要防止同行和对手的侵权，还要避免一些傍名牌行为出现。

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