新浪科技> 家电 > 正文

西门子油烟机洗碗机炉具接连出问题 厂家拒担责

西门子油烟机洗碗机炉具接连出问题 厂家拒担责
2018年03月29日 08:18 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自成都商报

　　西门子抽油烟机洗碗机炉具接连出问题 厂家拒担责

　　去年12月，成都市武侯区市民刘女士一家乔迁新居。全家人开火做第一顿饭时，却发现全新的西门子抽油烟机无法正常排烟，“厨房就像爆炸现场”。

　　大年初二凌晨，刘女士家仅用了4次的西门子洗碗机，又出现故障：给水管断裂，发现之时，家里两层楼的地板已经被漏水淹没。

　　产品出现问题，刘女士联系西门子售后服务，但连续十余次的沟通，西门子方面派出的工人均未帮助刘女士解决问题。最后的沟通中，西门子方面售后服务人员拒绝承担责任，而是告诉刘女士：没有证据证明是售后出现的问题。

　　抽油烟机第一次用就失灵

　　去年5月，刘女士家新房装修，通过代理商的推荐，刘女士选购了西门子品牌的三套厨具：抽油烟机、洗碗机和炉具。总共花费1万8千余元。5月中旬，西门子方面先后派出两名安装工人，分别为刘女士家安装了这三套厨具。

　　半年后的12月，新房装修完毕，刘女士举家迁入新居。11日中午，刘女士和家人起灶做第一顿饭，就在炒菜开油烟机的时候，发现抽油烟机无法正常排烟。“只要一做饭，厨房就像爆炸现场。”刘女士说，因此家里的4个老人和新生的孩子被熏得泪流不止，做饭时只得躲在卧室里。

　　此后一个多月的时间，为了排查抽油烟机的问题，物业、开发商、施工方及西门子售后上门多达十几次。按照西门子售后人员的建议，刘女士检查了烟道、更换了公共烟道口的百叶窗、增加了新风系统的管道长度。刘女士说，西门子售后人员还建议她：尽量用右灶炒菜而不是左灶。

　　但到最后，抽油烟机存在的问题仍然没有解决，刘女士单独另请了工人来检修，发现安装时风门只开了一半，并最终解决了排烟问题。刘女士认为，这是导致抽油烟机无法排烟的主要原因。

　　洗碗机初二凌晨故障

　　大年初二凌晨1时许，刘女士家厨房严重漏水，发现时，积水已经覆盖了厨房一层楼的所有房间的地板，并顺着楼梯淹没了楼下一层的地板。1个月后，积水浸泡后在墙面留下的印记依然清晰，成都商报记者在刘女士家看到，最高的水位达到40余厘米。

　　“当天凌晨，关掉总水闸后，我们家4个人，加上物业3个员工帮忙，一直忙到凌晨5点才将积水全部清理。”刘女士说，这个年她过得实在是不舒服。

　　积水清理后，刘女士一家和物管员工一起，排查漏水的问题所在。最终发现，是洗碗机的给水管断裂，断裂的部位还缠着一根铁丝，刘女士怀疑这是工人在上门安装时留下的隐患。“其实早在大年三十晚上，我就发现了洗碗机有些故障，但联系工作人员后，没有收到具体的上门维修时间。”刘女士说，初二上午，西门子售后服务人员上门维修，表示会“向上面说明情况”，售后服务人员还惊讶于“当时安装的不负责任”。

　　积水浸泡，对刘女士家新装不久的地板、地毯、房门、墙面等设施造成损坏。此后5天，刘女士致电西门子客服十多次，“但一直没有确切回复，没人对我家地板等损失情况进行沟通。”

　　2月22日，刘女士家洗碗机的问题还未解决，炉具又出现了左灶无法点火的问题。23日，西门子的维修工人到刘女士家维修，刘女士说，这名工人还未开始检查就说“这是气压不稳造成的”，这让她感到震惊。同时，这名工人还告诉刘女士“洗碗机的问题与西门子无关”。“这个工人是维修炉具的工人，对于洗碗机的具体问题他‘一头雾水’，既不是洗碗机的安装工人，也不是初二上午来检修的工人。”

　　2月28日，在刘女士和代理商的一再要求之下，西门子的销售代表和售后工作人员来到刘女士家。刘女士介绍，对于洗碗机给水管的问题，当时西门子方面坚持认为，不是其工人操作造成的后果，并拒绝赔偿相关损失，“工人不会在安装时把管子切断，再接上、再缠上铁丝。”另一方面刘女士介绍，她自己和家人也从未动过给水管，“我作为使用者，也没有理由进行这样的操作，来让自己年都过不好”。

　　生产商：给水管像是外力造成的横向断裂

　　联想到3个月以来的经历，刘女士认为，这是西门子方面售后安装服务不专业、不负责任，从而导致的问题。刘女士说，但至今西门子方面坚持认为，其工人的操作没有问题，所以拒绝赔偿。对于其售后出现的问题，西门子方面也没有明确回应。

　　成都商报记者联系到代理商杨女士，她告诉记者，自大年初二她收到刘女士的反馈后，便一直介入其中协调。“虽然我和西门子有生意来往，但我是站在刘姐这边的，西门子方面的售后服务哪怕客气一点，说几句好话，我认为刘姐可能不会生气。”刘女士表示，因为此事，她也没能安心过年。

　　近日，成都商报记者联系到西门子方面公关公司工作人员。对于抽油烟机的问题，工作人员熊女士解释说：“工人上门检查后，发现抽油烟机正常工作，随后发现是公共烟道堵塞出的问题。”对于刘女士所说的“风门只开了一半”，熊女士表示她个人对维修的具体过程不太清楚，“我拿到的信息没有提到这方面”。代理商杨女士也告诉记者，公共烟道的确也有问题，但主要原因还是刘女士所说的“风门只开了一半”。

　　对于给水管断裂的问题，熊女士回应说：“工人上门检查过，通过水管的切面和残留的胶水，判断为是外力导致的水管横向断裂，不像是‘自爆’，随后工人免费为刘女士更换了给水管。”

　　目前，双方正在通过315投诉平台进行协商，但责任究竟归谁，双方始终未达成一致。

　　成都商报客户端记者 王拓 摄影报道

　　编辑 余孟祥

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有