到底优势在哪里？深度解读OLED电视

近两年来，集最尖端电视科技于一身的“OLED电视”已经悄然来到我们身边，正式进入到我们的日常生活中。但是，对于大部分日常消费者而言，OLED电视还是个比较新鲜的产品，因为光看英文并不解其意。不像我们之前了解的“液晶”“背投”“曲面”等电视，光看字面意思也能了解个大概。

OLED的中文意思是“有机发光二极管”，是一位美籍华裔教授邓青云于1979年在实验室中发现。OLED是一种面板显示技术，而采用OLED技术的电视是一种高端电视，具有跟目前电视相比远胜一筹的优势。

据笔者了解，采用OLED技术制造的OLED电视，已经不再需要LCD液晶面板，RGB色彩信号直接由OLED二极管显示，几乎已经不存在液晶的可视角度问题。其产生的蓝色光波段主要集中在460nm处，不属于有害蓝光，能量较小，对人眼危害微乎其微。

同时，OLED电视可以做到更薄，由于OLED自发光，不像液晶电视那样需要背光源，结构上的差异，让OLED电视可以比液晶屏幕更薄。

还有OLED柔性可弯曲，结合OLED电视薄的特性，也许未来屏幕可以做成一张纸的形式，譬如创维推出的W9系列、wallpaper系列OLED电视，就如同一张纸一样薄，这在液晶电视时代是不可想象的事情。

另外，OLED电视色域非常广，画面显示更加鲜艳，对比度也完全秒杀液晶电视，黑色显示和暗部细节现实都非常完美，所以喜欢在家看电影大片的朋友，摆放一张大OLED电视在家是很有必要的。

正如前面所说，追随着专业市场的趋势，OLED电视已逐步占领高端民用市场。随着中低端市场利润日益趋薄，日系、韩系、大陆厂商为了争抢高端民用市场，都推出了各自的 OLED 电视。

中国电子商会副秘书长陆刃波表示，OLED是电视显示新起点！OLED电视的颠覆性革新在于其所采用的材质和技术。无需背光源，实现超广视角显示，极大提升了色彩精准度和对比度，给画面带来更加细腻和真实的视觉感受。

中国资深财经作家吴晓波认为：OLED带领彩电业再临“黄金年代”，因为随着OLED电视产业链的上下两头都准备好了，画质更好的OLED彩电将会大量走进主流消费者的家中，成为彩电市场发展的必然结果。

综合以上OLED的概况和优势，有实际购买需求的朋友，可以详细了解一下，再到商场中实际体验下，眼见为实，实际体验过后，再对比价格，自己决定是否购买OLED电视。