2020年我国智能电视市场渗透率将超90％

（记者 张辛欣）告别遥控器，动动嘴就能和荧幕轻松“对话”，甚至不必发出“指令”，电视就“心有灵犀”点开想看的节目……随着人工智能深度应用，家电领域正刮起“智慧”风潮。记者日前从工信部获悉，工信部将重点支持人工智能在家电等领域应用。到2020年，智能电视市场渗透率将达到90%以上。

在人工智能诸多技术中，语音交互技术率先进入应用阶段，展现出强大的市场潜力。建立在该技术基础上的智能电视被视为下一个“风口”，诸多家电企业纷纷布局于此。有预测显示，到2020年，全球人工智能系统将为家电企业带来超过470亿美元的收入。

“如果说几十年前，遥控器改变了人与电视的交互方式，那么现在，人工智能将让电视更懂用户。它不仅能听懂你的话，更能在说话之前就知道你想要什么。”百度创始人李彦宏说，百度已于近日和创维开启战略合作，整合大数据和人工智能技术共同打造智能电视系统，加速家电行业转型。

工信部提出，将支持智能传感、物联网、机器学习等技术在智能家居产品，特别是智能电视中的应用，提升产品的智能水平、实用性和安全性。此外，工信部还将建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。到2020年，智能家居产品类别明显丰富，智能电视市场渗透率将达到90%以上。