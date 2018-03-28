大尺寸液晶面板持续增长 或面临价格下探压力

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研调：大尺寸液晶面板平均尺寸续增 料扮产能去化要角

集微网消息，据IDC（国际数据资讯）最新研究显示，去（2017）年第四季全球大尺寸液晶显示面板出货微幅衰退，各应用液晶显示面板平均尺寸增长仍受关注。

根据IDC研究报告显示，受液晶显示面板应用装置需求减缓，去（2017）年第四季全球大尺寸液晶显示面板出货相较于第三季微幅衰退1.7%，总量约达两亿片。

展望今（2018）年上半年液晶显示面板产业发展，应用产品终端需求受到传统淡季影响，及大世代产能逐渐开出，IDC预期，今年上半年持续面临供过于求的挑战，全球大尺寸液晶显示产业平均尺寸将持续增长，预期液晶电视显示面板平均尺寸将达45.3吋，年增1.5吋，扮演2018年液晶显示面板产业产能去化的重要角色。

回顾去年第四季，平板液晶显示面板与IT液晶显示面板均受到需求不振影响，相较于2016年同期与上季均呈现下滑趋势。其中，平板液晶显示面板衰退13.1%与8.6%；IT液晶显示面板衰退3.1%与6.9%。IDC分析师陈建助表示，尽管2017年第四季平板液晶显示面板与IT液晶显示面板出货量减少，但其平均面板尺寸仍持续增长，对于液晶显示面板产业去化产能有一定贡献。

IDC进一步指出，液晶电视显示面板出货则受到2017年开出的两座大世代产能持续爬坡的影响，2017年第四季出货相较于2016年第四季与前季各成长8.9%与5.7%。然而2018年第一季一条10.5代与两条8.6代大世代生产线投片量产，各应用液晶显示面板恐仍将面临价格下探压力。

在2017年第四季大尺寸液晶显示面板出货态势方面，京东方（BOE）出货持续居冠，占产业总出货24.2%。群创光电（Innolux）与乐金显示（LGD）并列第二、达17.6%，友达光电（AUO）出货量占总产业比重维持稳健达13.6%，三星显示（SDC）聚焦生产监视器萤幕面板以及液晶电视显示面板，出货占比缩小至7.3%。