剥离厨电主业一年来 万家乐谋求复苏路漫漫

本文来自智家电 作者：池梅

在方太、老板、华帝纷纷加码厨电业务，在美的、海尔对厨电野心勃勃之际，老牌厨电上市公司万家乐却要剥离厨电业务，如今却陷入了量跌利滑的泥潭之中，与自己的初心渐行渐远了。

以热水器业务起家，主要产业涵盖厨卫电器和输配电设备的万家乐，从2016年底剥离核心业务厨卫电器之后，可以说经了历一场重大战略转型。不管是公司业绩还是未来发展都备受瞩目，但是加快布局供应链和金融服务的万家乐发展似乎并不理想。

日前，万家乐发布业绩预告，预计2017年归属上市公司股东的净利润同比变动幅度在-87%至-78%之间。万家乐称，净利润大幅下滑与此前出售厨卫电器业务获得较大一次性投资收益有关。如果但万家乐表示，剔除上述非经常性收益，公司经营业绩同比增长，当然并未对外发布任何数据。

从2016年开始，这家老牌的厨电生产企业开始发生变化，主要是控股股东变化。随后，万家乐将深耕30多年的厨卫电器业务剥离，作价7.45亿元一次性出售。进入2017年，万家乐两大主营业务输配电设备业务和厨卫电器业务中，仅剩前者。

仅仅从资本层面，这种战略调整可能会给公司带来更大的空间，但是万家乐企业本身受的挑战却大了。而且万家乐的输配电设备业务的营收比重并不算高，2016年仅为35%。不仅如此，近年来该营收波动较大，增长逐步放缓，毛利率也呈现持续下滑的态势。

紧随股东变更和战略调整而来的，是万家乐多位高管离职，人事动荡。从2017年初开始，万家乐多位高管集体请辞，包括包括公司董事董事长，公司副总经理、财务总监职务。

出售厨卫电器这一核心业务后，如何培育和发展新的利润增长点成为万家乐的当务之急。万家乐积极开展新业务的布局，把目标瞄准了投资供应链管理、金融服务业务、商业保理等业务。意图持续从市场获得优质资产注入，引导业务向多元化发展，并发挥相互之间协同作用。

进入2017年，万家乐以现金购买及增资的方式，获取主营大宗商品贸易和供应链管理服务的浙江翰晟60%的股权。此番收购其上半年归属母公司的净利润由此增加了898万元。但是利润却不尽人意，大宗贸易和供应链服务系列产品的毛利率仅有1.44%，与输配电系列产品的31.54%相去甚远。

另外，在金融服务业务方面的拓展，也进展缓慢。尽管成立万家乐金融控股有限公司，但在风险点、风险模式、金融数据变现等存在先天性短板，而且在消费场景方面也存在不少壁垒。

从2017年的业绩可以看到，在急速转型的路上，万家乐还并没有找对路子。依靠厨卫家电起家，对受众的号召力也多在厨卫领域，要在剥离此业务后，很快速实现多元化盈利任务，显然不是一朝一夕的事情。