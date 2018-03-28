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百年企业也“湿鞋”：松下急召中国地区1.46万台电视

百年企业也“湿鞋”：松下急召中国地区1.46万台电视
2018年03月28日 07:26 中关村在线
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　　今年是松下电器成立100周年纪念， 这个成立于1918年的“小作坊”，目前已经发展成为全球最大的电子厂商之一。松下对于中国的消费者来说应该是非常熟悉的，因为生活中有太多松下的产品，尤其是电器产品，一直都是高端产品的代名词。

百年企业也湿鞋：松下急召中国1.46万台电视百年企业也湿鞋：松下急召中国1.46万台电视

　　然而，常在河边走，偶尔也会湿鞋。3月27日，国家质检总局发布消息称，松下电器（中国）有限公司日前向国家质检总局备案了召回计划，自即日起，召回部分2012年2月到2013年1月生产的松下（Panasonic）电视机产品。

　　本次公告中，共涉及到两款松下的电视产品，分别为：TH-L55ET5C和TH-L47ET5C。据统计，中国地区受影响的产品数量为14564台。而召回原因则是由于电视机机身重量过重，会使底座的树脂材料发生变形；在此状态下频繁旋转会造成树脂材料受损、螺丝松动，若继续旋转，则有可能导致电视机倾倒，存在安全隐患。

松下电器官方发布重要通知松下电器官方发布重要通知

　　松下电器方面迅速做出应对措施，对于召回范围内的电视机，官方将免费为客户加固底座。另外，松下电器将自即日起在官方网站上发布召回计划，提示所有使用受影响型号电视机的消费者停止使用，并联系松下公司进行免费加固底座。如果家里正在使用以上两款松下电视产品，还请各位读者尽快与松下客服取得联系，方式如下：

　　消费者可拨打召回服务电话400-8811-315（人工服务时间：8：30~20：30，年中无休）进一步了解具体情况。

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