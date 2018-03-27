净化器最大痛点暴露：做不好这一点没用

开净化器睡觉嗓子还疼？原因找到了

网上看惯了无数屁用没有的净化器试用，我有点坐不住了。别管KOL/用户的身份是真是假，到处都是产品如何外观如何优雅、档位如何合理、APP多么贴心#￥%……&*@#最后呢？结论呢？一点从体验当中获知的有价值的参考信息都没有。

那么，我今天就来个试用报告，标题就叫《做净化器的最大痛点暴露：做不好一点卵用没有！》。言辞激烈吗？至少我认为并不激烈，因为这是在实际使用过程中所得经验，仅希望此文在广大消费者购买产品时，能给点真正具有参考性的建议。全面而无用的信息传递这篇文章里面没有，要说的只有一点：睡眠模式。

捋一下个人作息规律

如果现在的处境跟我一样，那么请自行对号入座。

1、大城市打工仔，也有人叫入门级白领，平时大部分时间都献给了工作；

2、由于种种原因，交通、家庭到单位之间距离较远等等等等，回家较晚；

3、所在地区空气着实不咋地，市场有高浓度PM2.5出现，需要空气净化设备。

如果符合以上几个条件，那么就意味着使用净化器时间基本会集中在晚上，再直白一点去讲也就是会集中在睡眠时间。大概建设一个模型，每天8点到家，11点睡觉，睡眠8小时，那么一周刨除周末（因为白天也不一定窝在家里），睡眠状态下使用空气净化器的时间与正常状态下使用净化器的时间比为8：3。那么问题就来了，我发现即便是使用了净化器，在雾霾比较重的早上，嗓子依然非常疼。于是，睡眠模式到底有没有用？我表示深深的怀疑。

睡眠模式无效，就算上万元净化器也有这样的痛点

为了保证睡眠，噪音肯定是越低越好，但是低噪音下净化器的工作效率到底如何？ZOL平台经手的横评有很多台，我发现非常的多机器在睡眠档位的颗粒物CADR（这里先不考虑甲醛）只有不到100m3/h，按照新国标换算也就是在睡眠模式下适用面积在7-12㎡。

乍一看没问题啊，家里卧室12㎡左右的不占少数，先别急。首先，这是在理想环境下换算的结果，不考虑漏风的情况。如果房间密闭性一般或者是你晚上做过饭，开过排油烟机或者排风扇，那么整个室内会形成一个负压状态，室外的空气会主动向室内流窜，100m3/h会再打一个折扣，根本不能保证在安静条件下提供有效净化。

是怎么个不能有效净化法呢？如果您有净化器，可以简单做一个测试，就是在室外PM2.5浓度达到200以上的情况下，晚上打开净化器睡眠模式，试试第二天早上卧室内浓度几何？它肯定是有用的，但是数值绝对降不到理想数值，从200降到150，对于用户来说有卵用吗？

你以为省了两千块，其实几百块都白花了

消费者舆论反击，为什么说有的净化器它不好用

净化器好不好用在于体验，这个没问题吧？如果要是不考虑任何体验的话，买个FFU多好，又便宜量又足。至少在近期来看，已经有不少用户反应了家里的净化器不怎么好用，在雾霾较大的时候家里的数值降不下来，跟我前面所说的睡眠档弊病其实一个道理。

噪音问题消费者在使用中一定会遇到，不管什么净化器，在最大档位上有个60分贝以上噪音是非常正常的。注意，消费者在购买时所看到的宣传：能净化器XXX㎡空间是在最大风速档位也就是噪音最高档位下得出的结论，我敢保证你在平时绝对不想开启这一档，因为实在是太吵了，一般你所使用的都是中速/智能档位。

中速档位下颗粒物CADR有多少？你肯定不知道，只有测试过才清楚。可以这样说，很多净化器的中速档位颗粒物CADR相对比于最大档位CADR有很大衰减，也就是说你用着你本以为能净化80㎡面积的净化器时，其实你常用的中速档可能连40㎡都照顾不周全，所以你知道为什么你总觉得你净化器不好用了？是因为在你能接受噪音范围内，它的净化能力实在是太一般了。这也就是之前为什么ZOL在做横评的时候会以45分贝作为中间基准参考值，做CADR测试的原因。

最终建议，注意睡眠档位CADR

这里我们给出最终的建议，标题中说到的这点做不好净化器就毫无用处，说的就是睡眠档位的颗粒物CADR值，那么在笔者看来，睡眠档位的CADR值最起码要达到150m3/h，这样如果您的卧室是10㎡，算上漏风等因素基本算是够用。当然，如果能做到200+或者是300，那么就真的实现在静音环境下提供有效净化，不少企业已经先知先觉，在进行“偷偷”改良，不管你买净化器的目的是什么，这点一定一定要注意。

如果你只是看性价比，买一个应急的话

如果是这样的，我还是建议你再等等，等一个促销或者合适的机会直接买一个好一些的产品，倒不是说所有千元以下的产品都有这样或者那样的缺陷，只是目前看来确实在某些环境下它们真的没用。家电类产品，尤其是健康家电类产品，品质和功能是最重要的，我们也经常在说家电产业中无性价比，虽然有点偏激，但是也确实是这样，好的产品有它的价值所在。花6XX买一台净化器美滋滋？不好意思，可能这钱你是直接浪费掉了，不是你省掉了几千元，而是你白花了几百元，这个账想必看完此文，你已经能算清楚了。