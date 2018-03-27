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CRT到OLED 到底谁主宰了显示技术发展

CRT到OLED 到底谁主宰了显示技术发展
2018年03月27日 05:56 中关村在线
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　　显示市场如果以20年为期，那么最近这20年时间，无疑是液晶显示技术的天下，在此之前，CRT技术是当之无愧的主导，而在下一个20年内，是OLED显示技术称雄还是有其他次时代显示技术取而代之，现在仍然难以定论，但可以确定的是，显示市场正站在一个选择的分叉口上。

　　最被我们所熟悉的显示设备，当然就是电视机产品了，从CRT到现在最流行的OLED，电视几乎涵盖了显示技术的所有形态。作为最早出现在我们生活中的大家电产品之一，电视承载了那个年代人们娱乐生活的绝大部分期待，久而久之它便成了生活的一部分，时至今日仍然扮演着家庭中不可或缺的角色。回溯电视显示技术发展历程，我们发现它是随着用户需求的迁移而不断变化着的。

CRT电视诸多不足最终被平板电视取代CRT电视诸多不足最终被平板电视取代

　　虽然液晶技术取代了CRT，但是CRT技术所拥有的响应时间，色彩表现其实都不逊色于液晶，甚至表现更好，而此时CRT技术发展的瓶颈在于屏幕尺寸，更大的屏幕意味着夸张的机身尺寸，和恐怖的功耗。液晶则完美的解决了这些弱点，切割技术的成熟让更大屏幕尺寸成为可能，而且机身厚度仅为CRT电视的几分之一甚至十几分之一，平板电视的概念一炮而红。

平板电视已经成为市场绝对主流平板电视已经成为市场绝对主流

　　随后液晶用了5年左右的时间，快速把CRT电视拉下马，并送它走进了显示技术历史。另一方面，同样的变化也在电脑显示器领域发生着，为了更好的释放桌面空间，液晶显示器取代CRT显示器的速度同样迅猛。在用户对于更大尺寸、更轻薄设计的需求面前，液晶技术的成功顺理成章。

　　而时下的技术变迁方向，同样源自用户层面的需求转移，在液晶技术实现了尺寸跃升和轻薄设计之后，消费者对于这两方面的需求并未减弱，且更加入了对于色彩表现和形态多样性的要求，由此引发了自发光、柔性屏的新趋势。在产品品类上，手机应用崛起成为显示市场最重要的组成部分，很多显示需求变化就是在这里最先被挖掘和提出的。

OLED显示技术目前已经抢占市场先机OLED显示技术目前已经抢占市场先机

　　结合新需求，OLED显示技术成为液晶之后最吸引眼球的存在，在三星、LG两家韩国厂商的努力下，手机用OLED面板和电视用OLED面板目前都已进入市场成熟阶段，在高端产品中得到追捧。但是这次技术迭代留给OLED的空间并不是独占的，MicroLED、量子点+液晶、甚至超短焦投影，都来竞逐这片市场。

　　放眼目前电视显示技术争夺格局，OLED占据先发优势并拥有更成熟的量产能力，MicroLED仍停留在实验室阶段，却不能排除后发先至的可能，超短焦投影技术比较可靠，但应用环境单一，只能在客厅居室环境发挥优势。所以我们认为，未来电视显示技术不会像液晶取代CRT那样是一个简单替代的过程，而更可能发生的是多种形态并存，在不同应用环境中，各自发挥着独特的优势。

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